https://ukraina.ru/20261020/polsha-i-litva-povzdorili-iz-za-ukrainskogo-bpla-1083931291.html

Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА

Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА - 20.10.2026 Украина.ру

Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА

Министерство национальной обороны Польши возмутили якобы беспочвенные обвинения со стороны Вильнюса о прилёте украинского БПЛА в воздушное пространство Литвы. Об утром 20 октября сообщает телеканал Polsat News

2026-10-20T06:45

2026-10-20T06:45

2026-10-20T06:45

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Ранее Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы со стороны Польши утром 18 октября."В воскресенье литовская сторона заявила, что беспилотник, разбившийся на севере страны, вероятно, прилетел со стороны Польши. Однако представитель министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что "на литовском направлении нет подтверждения [по данным наших радиолокационных систем] пересечения границы из Польши в Литву", — говорится в публикации польского телеканала.Напомним, утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Подробнее об инциденте - в публикации "Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261019/litva-znala-ob-atake-na-peterburg-kiev-izvinilsya-pered-vilnyusom-za-upavshiy-bpla-1083902778.html

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