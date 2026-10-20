Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА - 20.10.2026 Украина.ру
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Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА
Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА - 20.10.2026 Украина.ру
Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА
Министерство национальной обороны Польши возмутили якобы беспочвенные обвинения со стороны Вильнюса о прилёте украинского БПЛА в воздушное пространство Литвы. Об утром 20 октября сообщает телеканал Polsat News
2026-10-20T06:45
2026-10-20T06:45
украина.ру
новости
польша
литва
вильнюс
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минобороны
бпла
беспилотники
инцидент
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Ранее Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы со стороны Польши утром 18 октября."В воскресенье литовская сторона заявила, что беспилотник, разбившийся на севере страны, вероятно, прилетел со стороны Польши. Однако представитель министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что "на литовском направлении нет подтверждения [по данным наших радиолокационных систем] пересечения границы из Польши в Литву", — говорится в публикации польского телеканала.Напомним, утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.Подробнее об инциденте - в публикации "Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261019/litva-znala-ob-atake-na-peterburg-kiev-izvinilsya-pered-vilnyusom-za-upavshiy-bpla-1083902778.html
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украина.ру, новости, польша, литва, вильнюс, мид, минобороны, бпла, беспилотники, инцидент, пво, постсоветское пространство, мир без границ, нато
Украина.ру, Новости, Польша, Литва, Вильнюс, МИД, Минобороны, БПЛА, беспилотники, инцидент, ПВО, постсоветское пространство, Мир без границ, НАТО

Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА

06:45 20.10.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Министерство национальной обороны Польши возмутили якобы беспочвенные обвинения со стороны Вильнюса о прилёте украинского БПЛА в воздушное пространство Литвы. Об утром 20 октября сообщает телеканал Polsat News
Ранее Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы со стороны Польши утром 18 октября.
"В воскресенье литовская сторона заявила, что беспилотник, разбившийся на севере страны, вероятно, прилетел со стороны Польши. Однако представитель министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что "на литовском направлении нет подтверждения [по данным наших радиолокационных систем] пересечения границы из Польши в Литву", — говорится в публикации польского телеканала.
Напомним, утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.
Украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Киеву использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Подробнее об инциденте - в публикации "Не разглядели в тумане": Литовский министр оправдался за не сбитый украинский БПЛА.
Литовский военный - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
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Литва знала об атаке на Петербург: Киев извинился перед Вильнюсом за упавший БПЛАМинобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом в эфире национального телевидения LRT вечером 18 октября сообщил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас
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