"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ - 20.10.2026 Украина.ру
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"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ
"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ - 20.10.2026 Украина.ру
"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ
Гоняться за одними локомотивами Украины бессмысленно — противник перейдёт на фуры, за которыми тяжелее охотиться. Куда важнее бить по заводам ракет и дронов, энергетике и дата-центрам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев
2026-10-20T05:30
2026-10-20T05:30
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По его словам, дроновая килл-зона расширилась до 50 километров, поэтому станции разгрузки Украины теперь нужно размещать за 80–100 километров от линии фронта. А тяжёлая техника на СВО сейчас в основном инженерная — машины разминирования, ремонта, мостоукладчики.Он напомнил, что заводы по производству ракет и дронов, энергетику и дата-центры никто не отменял. По АЗС Сигачев пояснил: в полосе 100–150 километров от ЛБС Россия их регулярно выносит, но в глубине Украины заправок тысячи, и на все не хватит ресурсов.Мосты через Днепр, по его словам, поразить тяжело: они "тонкие" — шириной 25–40 метров, а критических элементов мало. Нужны высокоточные боеприпасы с серьёзной массой заряда. "Мост в Затоке уже 15 раз пытались поразить — били "Искандеры", авиационные ракеты и безэкипажные катера. Он работает не совсем полноценно, но даже на несколько месяцев его из строя не вывели", — отметил Сигачев. Ранее Сигачев заявил, что потери украинских локомотивов выглядят серьёзно только на бумаге. По его словам, системно бить по железной дороге Украины Россия начала с лета 2025 года — тогда и пришлось около 90% потерь подвижного состава, так что цифра в 500 локомотивов похожа на правду. Но больше трети из них — маневровые тепловозы ТГМ и ЧЭМ3 с промышленных предприятий, а магистральных потеряно гораздо меньше. Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что между тем творится в стране, — в публикации Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны.
https://ukraina.ru/20261005/eksportnyy-paralich-financial-times-rasskazala-kak-ukraina-vyprashivaet-lokomotivy-posle-udarov-rf-1083612147.html
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новости, украина, россия, днепр, украина.ру, вооруженные силы украины, удары, ракетные удары по украине, вс рф
Новости, Украина, Россия, Днепр, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, удары, ракетные удары по Украине, ВС РФ

"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ

05:30 20.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "КВО" спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА КВО спецназа Ахмат группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Гоняться за одними локомотивами Украины бессмысленно — противник перейдёт на фуры, за которыми тяжелее охотиться. Куда важнее бить по заводам ракет и дронов, энергетике и дата-центрам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев
По его словам, дроновая килл-зона расширилась до 50 километров, поэтому станции разгрузки Украины теперь нужно размещать за 80–100 километров от линии фронта. А тяжёлая техника на СВО сейчас в основном инженерная — машины разминирования, ремонта, мостоукладчики.
"Если мы будем охотиться за одними локомотивами, то противник перейдёт на фуры, которые будут ехать по 500 километров. За ними уже тяжелее охотиться. Особенно в глубине Украины", — заявил эксперт.
Он напомнил, что заводы по производству ракет и дронов, энергетику и дата-центры никто не отменял. По АЗС Сигачев пояснил: в полосе 100–150 километров от ЛБС Россия их регулярно выносит, но в глубине Украины заправок тысячи, и на все не хватит ресурсов.
Мосты через Днепр, по его словам, поразить тяжело: они "тонкие" — шириной 25–40 метров, а критических элементов мало. Нужны высокоточные боеприпасы с серьёзной массой заряда.
"Мост в Затоке уже 15 раз пытались поразить — били "Искандеры", авиационные ракеты и безэкипажные катера. Он работает не совсем полноценно, но даже на несколько месяцев его из строя не вывели", — отметил Сигачев.
Ранее Сигачев заявил, что потери украинских локомотивов выглядят серьёзно только на бумаге. По его словам, системно бить по железной дороге Украины Россия начала с лета 2025 года — тогда и пришлось около 90% потерь подвижного состава, так что цифра в 500 локомотивов похожа на правду. Но больше трети из них — маневровые тепловозы ТГМ и ЧЭМ3 с промышленных предприятий, а магистральных потеряно гораздо меньше.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 11:52
Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times Киев столкнулся с критической нехваткой тягового подвижного состава из-за регулярных ударов российских войск по железнодорожной сети, пишет Financial Times
Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что между тем творится в стране, в публикации Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны.
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