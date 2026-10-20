https://ukraina.ru/20261020/okhota-za-lokomotivami-bespolezna-sigachev-nazval-vernye-tseli-dlya-vs-rf-1083921004.html

"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ

"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ - 20.10.2026 Украина.ру

"Охота за локомотивами бесполезна": Сигачев назвал верные цели для ВС РФ

Гоняться за одними локомотивами Украины бессмысленно — противник перейдёт на фуры, за которыми тяжелее охотиться. Куда важнее бить по заводам ракет и дронов, энергетике и дата-центрам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев

2026-10-20T05:30

2026-10-20T05:30

2026-10-20T05:30

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По его словам, дроновая килл-зона расширилась до 50 километров, поэтому станции разгрузки Украины теперь нужно размещать за 80–100 километров от линии фронта. А тяжёлая техника на СВО сейчас в основном инженерная — машины разминирования, ремонта, мостоукладчики.Он напомнил, что заводы по производству ракет и дронов, энергетику и дата-центры никто не отменял. По АЗС Сигачев пояснил: в полосе 100–150 километров от ЛБС Россия их регулярно выносит, но в глубине Украины заправок тысячи, и на все не хватит ресурсов.Мосты через Днепр, по его словам, поразить тяжело: они "тонкие" — шириной 25–40 метров, а критических элементов мало. Нужны высокоточные боеприпасы с серьёзной массой заряда. "Мост в Затоке уже 15 раз пытались поразить — били "Искандеры", авиационные ракеты и безэкипажные катера. Он работает не совсем полноценно, но даже на несколько месяцев его из строя не вывели", — отметил Сигачев. Ранее Сигачев заявил, что потери украинских локомотивов выглядят серьёзно только на бумаге. По его словам, системно бить по железной дороге Украины Россия начала с лета 2025 года — тогда и пришлось около 90% потерь подвижного состава, так что цифра в 500 локомотивов похожа на правду. Но больше трети из них — маневровые тепловозы ТГМ и ЧЭМ3 с промышленных предприятий, а магистральных потеряно гораздо меньше. Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что между тем творится в стране, — в публикации Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны.

https://ukraina.ru/20261005/eksportnyy-paralich-financial-times-rasskazala-kak-ukraina-vyprashivaet-lokomotivy-posle-udarov-rf-1083612147.html

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