https://ukraina.ru/20261017/vecher-v-khutor-trampa-napugali-vo-lvove-v-es-zhizn-ukraintsa-otsenili-v-bokal-piva-1083879566.html
Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива
Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива - 17.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как... Украина.ру, 17.10.2026
2026-10-17T11:23
2026-10-17T11:23
2026-10-17T11:23
видео
львов
киев
дональд трамп
тцк
харьков
мобилизация
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как харьковские людоловы перешли на мобилизацию голых людей прямо у подъездов.А также новые школы для нацменьшинств, в которых официально запретили русский язык, европейские призывы меньше пить ради спасения Киева и львовские санкции против Дональда Трампа, которые точно изменят ход мировой истории. Это и многое другое — смотрите в видео.
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Украина.ру
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