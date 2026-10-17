https://ukraina.ru/20261017/vecher-v-khutor-trampa-napugali-vo-lvove-v-es-zhizn-ukraintsa-otsenili-v-bokal-piva-1083879566.html

Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива

Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива - 17.10.2026 Украина.ру

Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива

В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как... Украина.ру, 17.10.2026

2026-10-17T11:23

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видео

львов

киев

дональд трамп

тцк

харьков

мобилизация

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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как харьковские людоловы перешли на мобилизацию голых людей прямо у подъездов.А также новые школы для нацменьшинств, в которых официально запретили русский язык, европейские призывы меньше пить ради спасения Киева и львовские санкции против Дональда Трампа, которые точно изменят ход мировой истории. Это и многое другое — смотрите в видео.

львов

киев

харьков

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