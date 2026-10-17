Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива - 17.10.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива
Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива - 17.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как... Украина.ру, 17.10.2026
2026-10-17T11:23
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львов
киев
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харьков
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как харьковские людоловы перешли на мобилизацию голых людей прямо у подъездов.А также новые школы для нацменьшинств, в которых официально запретили русский язык, европейские призывы меньше пить ради спасения Киева и львовские санкции против Дональда Трампа, которые точно изменят ход мировой истории. Это и многое другое — смотрите в видео.
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видео, львов, киев, дональд трамп, тцк, харьков, мобилизация, видео
Видео, Львов, Киев, Дональд Трамп, ТЦК, Харьков, мобилизация

Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива

11:23 17.10.2026
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик расскажет, почему украинские водители стали обозначать ТЦК на картах значком "животное" и как харьковские людоловы перешли на мобилизацию голых людей прямо у подъездов.

А также новые школы для нацменьшинств, в которых официально запретили русский язык, европейские призывы меньше пить ради спасения Киева и львовские санкции против Дональда Трампа, которые точно изменят ход мировой истории. Это и многое другое — смотрите в видео.
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