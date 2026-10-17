Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт - 17.10.2026 Украина.ру
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Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт
Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт - 17.10.2026 Украина.ру
Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт
Украинская операция "Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше российские войска перейдут к активным действиям, чтобы вновь выйти к Красному Лиману. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-17T04:30
2026-10-17T04:30
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Отвечая на вопрос об итогах распиаренной украинской операции "Вивальди", эксперт объяснил, что она завершилась для ВСУ "ограниченным успехом" в районе Красного Лимана."Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше наши войска перейдут от обороны к активным действиям, чтобы вновь выйти к Лиману (российское название Красный Лиман. — Ред.)", — пояснил аналитик.По его словам, это ограниченный успех ВСУ, потому что сразу за Северским Донцом — река Жеребец, форсировать которую украинским подразделениям будет очень трудно.Эксперт подчеркнул, что для ВСУ складывается угрожающая ситуация в районе Славянска, Краматорска и Дружковки: эта агломерация уже оказалась в выступе, который углубляется в освобождённые территории.Анпилогов добавил, что сейчас активно развиваются события на южном фасе этого выступа в районе Доброполья, которое попало в оперативное окружение. "Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт

04:30 17.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинская операция "Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше российские войска перейдут к активным действиям, чтобы вновь выйти к Красному Лиману. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос об итогах распиаренной украинской операции "Вивальди", эксперт объяснил, что она завершилась для ВСУ "ограниченным успехом" в районе Красного Лимана.
"Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше наши войска перейдут от обороны к активным действиям, чтобы вновь выйти к Лиману (российское название Красный Лиман. — Ред.)", — пояснил аналитик.
По его словам, это ограниченный успех ВСУ, потому что сразу за Северским Донцом — река Жеребец, форсировать которую украинским подразделениям будет очень трудно.
Эксперт подчеркнул, что для ВСУ складывается угрожающая ситуация в районе Славянска, Краматорска и Дружковки: эта агломерация уже оказалась в выступе, который углубляется в освобождённые территории.
Анпилогов добавил, что сейчас активно развиваются события на южном фасе этого выступа в районе Доброполья, которое попало в оперативное окружение.
"Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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