https://ukraina.ru/20261017/konets-operatsii-vivaldi-vs-rf-gotovyatsya-razbit-vsu-pod-krasnym-limanom--ekspert-1083871895.html

Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт

Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт - 17.10.2026 Украина.ру

Конец операции "Вивальди": ВС РФ готовятся разбить ВСУ под Красным Лиманом — эксперт

Украинская операция "Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше российские войска перейдут к активным действиям, чтобы вновь выйти к Красному Лиману. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-17T04:30

2026-10-17T04:30

2026-10-17T04:30

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Отвечая на вопрос об итогах распиаренной украинской операции "Вивальди", эксперт объяснил, что она завершилась для ВСУ "ограниченным успехом" в районе Красного Лимана."Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше наши войска перейдут от обороны к активным действиям, чтобы вновь выйти к Лиману (российское название Красный Лиман. — Ред.)", — пояснил аналитик.По его словам, это ограниченный успех ВСУ, потому что сразу за Северским Донцом — река Жеребец, форсировать которую украинским подразделениям будет очень трудно.Эксперт подчеркнул, что для ВСУ складывается угрожающая ситуация в районе Славянска, Краматорска и Дружковки: эта агломерация уже оказалась в выступе, который углубляется в освобождённые территории.Анпилогов добавил, что сейчас активно развиваются события на южном фасе этого выступа в районе Доброполья, которое попало в оперативное окружение. "Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.

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