https://ukraina.ru/20261016/zelenskiy-vs-tramp-razvrnuto-vyskazalsya-o-glave-kievskogo-rezhima-1083846312.html

Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия

Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия - 16.10.2026 Украина.ру

Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия

Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Украины по российским НПЗ и другие действия Владимира Зеленского, назвал главу киевского режима "не очень хорошим человеком", который не хочет договариваться. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу NewsMax

2026-10-16T06:13

2026-10-16T06:13

2026-10-16T06:23

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По его мнению, Зеленский лишь на словах выступает за мирное урегулирование, а на деле в нём не заинтересован. Трамп дал понять, что не считает главу киевского режима подходящим партнёром для достижения мирного соглашения, не является его "большим поклонником"."Зеленский — не лучший человек, с которым нам приходится иметь дело. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет", — сказал президент. Трамп в очередной раз подчеркнул, что эта война вообще не должна была начинаться, а в итоге "они [действующие власти] уничтожили Украину".В подтверждение своих слов он упомянул недавно увиденное интервью с молодой украинкой, которая открыто обвинила Зеленского в уничтожении государства и гибели мужского населения страны. Трамп процитировал слова женщины о том, что из-за политики киевского руководства украинские мужчины массово возвращаются с фронта покалеченными, лишёнными рук и ног, оказываются в психиатрических клиниках или гибнут.Отвечая на вопрос корреспондента о том, закончится ли украинский конфликт до конца его президентского срока, Трамп сказал что "это должно скоро закончиться". Он вновь отметил, что "с Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным".Также Трамп затронул вопрос поставок Киеву ракет во время президентства Джо Байдена, фактически обвинив режим в обмане, краже и незаконной торговле переданным вооружением."Байден давал им ракеты, а их продавали на открытом рынке после того, как они попадали на Украину", — заявил Трамп.Президент в беседе затронул и вопрос военного сотрудничества США со своими союзниками, сообщив, что продажи оружия им приостановлены до восполнения собственных арсеналов."В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнём позволять нашим союзникам покупать их у нас", — сказал американский лидер.Больше информацию на эту тему - в материале Владимира Скачко Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261016/vpikhnut-kolenom-v-dukh-ankoridzha-zelenskomu-vypisali-prigovor-1083828067.html

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, владимир зеленский, киев, украина, джо байден, нпз, война на украине, переговоры по украине 2026, мир без границ