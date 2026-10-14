Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине - 14.10.2026 Украина.ру
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Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине
Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине - 14.10.2026 Украина.ру
Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине
Вечером, 12 октября, в украинской столице зафиксировали прилеты российских баллистических ракет до объявления воздушной тревоги. Как сообщил на следующий день начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это случилось из-за отсутствия необходимых разведданных со стороны западных партнеров Киева
2026-10-14T06:01
2026-10-14T06:01
эксклюзив
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
малек дудаков
вооруженные силы украины
нпз
politico
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При этом Игнат сослался на "технические моменты". По его словам, бывают ситуации, когда информация о пусках таких ракет не доходит и это отнюдь не первый такой случай.Однако последний эпизод все-таки особый. Он произошел на фоне конфликта между президентом США Дональдом Трампом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским из-за заключенной между США и Россией "дизельной сделки".Зеленский назвал приостановление Трампом санкций на продажу российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года "слабым решением" и обещал, что, несмотря на все предупреждения, украинская сторона продолжит наносить удары по российским НПЗ.Трамп на это ответил заявлением, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, Зеленский хочет создать проблемы для всего мира, хотя уже давно он мог урегулировать конфликт с Москвой.Издание Politico тут же сообщило, что Трамп на этот раз может не ограничиться громкими заявлениями, а надавить на Илона Маска с целью отключения спутникового интернета Starlink, на который сильно полагается украинская армия или остановить передачу американских разведданных ВСУ.Об угрозе приостановления передачи разведывательной информации для Украины сообщила и газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. По информации источников, Белый дом также рассматривал возможность остановить программу закупок вооружения для ВСУ.Это же и произошло в ночь на 13 октября, следует из заявления Зеленского в его телеграм-канале. По его словам, партнеры Украины не передали разведданные о пуске баллистических ракет со стороны России."К сожалению, по этому удару не было предупреждения от партнеров", — написал он.Параллельно с этим газета The Washington Post 13 октября сообщила о новом мирном плане по Украине, который, по информации газеты, США обсуждают совместно с европейскими странами. Этот план содержит пять ключевых положений - прекращение боевых действий по линии фронта, восстановление Украины, гарантии безопасности Киеву по аналогии со пятой статьей устава НАТО, энергетическое соглашение всех сторон, включая возобновление российских поставок нефти и газа в Европу и смягчение или даже отмена санкций против России, пишет издание.План подразумевает "территориальный компромисс, которые не понравится ни одной из сторон", но в качестве утешительного бонуса им предлагается пакет мер поддержки, комментируют авторы газеты детали мирной инициативы. Прекращение ударов по российским НПЗ рассматривается как условие для ее реализации, отмечается в статье.Можно ли в данном контексте предполагать, что отсутствие предупреждения о пусках российских ракет для Киева является сигналом, что Вашингтон настроен решительно на поиски мирного решения по Украине? Ведь и ранее отношения между Трампом и Зеленским становились натянутыми, когда американский лидер пытался склонить главу киевского режима к заключению мира с Россией. Трамп неоднократно угрожал Зеленскому прекращением военной помощи, но потом менял гнев на милость и продолжал помогать ВСУ.Недавно американский журналист Такер Карлсон назвал передачу Киеву разведывательной информации со стороны США единственной причиной продолжения украинского кризиса. По его словам, если бы этой поддержки не было, украинских военных усилий тоже не было бы.Значит ли это, что ключи завершения украинского конфликта находятся в руках у президента США и, если это так, насколько он заинтересован в том, чтобы использовать их? Об этом в комментарии Украина.ру рассказал политолог, американист Малек Дудаков.По словам эксперта, у американской администрации действительно есть рычаги влияния на украинскую сторону, и она ими может воспользоваться в любой момент. Как уже отмечали ведущие западные издания, это, во-первых, приостановка передачи разведданных, во-вторых – отключение терминалов Starlink на территории Украины и, в-третьих, закрытие программы PURL по продаже американского оружия Европе, которое в дальнейшем поступает на украинский фронт, напомнил Дудаков.Политолог уверен, что возможность отказаться от дальнейшей передачи разведданных Киеву сейчас обсуждается в Белом доме, однако он не уверен, что это уже случилось. По его словам, украинские военные опровергают заявление своего политического руководства и говорят о том, что и раньше они далеко не всегда могли заранее получить информацию о запуске российских ракет, потому что нашим военным удается маскировать точки запуска. Делать далекоидущие выводы в данной ситуации преждевременно, полагает Дудаков.По словам Дудакова, Зеленский тоже не собирается сдавать назад - он дожидается выборов в Конгресс США, на которых, по всей видимости, победят демократы."Они настроены более проукраински и антироссийски, чем администрация Трампа. Зеленский надеется, что с ними ему удастся работать в обход Белого дома. Он тоже играет с огнем, потому что основные рычаги в американской внешней политике находятся в руках исполнительной власти, а именно – администрации Трампа", - отметил политолог.Дудаков допускает, что конфликт между Трампом и Зеленским будет одним из главных лейтмотивов мировой политики предстоящих месяцев. Он добавил, что конфликты между этими двумя политиками уже были, но Зеленский тогда был готов менять риторику, чтобы угодить Трампу. Сейчас Зеленский, наоборот, эскалирует ситуацию, т.е. сознательно выводит Трампа из себя, надеясь таким образом еще помочь демократам на выборах, подчеркнул Дудаков.С другой стороны, Трамп преследует две цели. Во-первых, ему важно "закрыть свой гештальт", так как он еще давным-давно обещал решить украинский кризис, сказал политолог. Во-вторых, любая деэскалация на Украине для Трампа выгодна, так как она приведет к падению мировых цен на нефть, отметил он.Трамп заинтересован в урегулировании украинского кризиса, но обстоятельства складываются таким образом, что добиться этого будет крайне сложно, подытожил Дудаков.
https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, малек дудаков, вооруженные силы украины, нпз, politico
Эксклюзив, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Малек Дудаков, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Politico

Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине

06:01 14.10.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Вечером, 12 октября, в украинской столице зафиксировали прилеты российских баллистических ракет до объявления воздушной тревоги. Как сообщил на следующий день начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это случилось из-за отсутствия необходимых разведданных со стороны западных партнеров Киева
При этом Игнат сослался на "технические моменты". По его словам, бывают ситуации, когда информация о пусках таких ракет не доходит и это отнюдь не первый такой случай.
Однако последний эпизод все-таки особый. Он произошел на фоне конфликта между президентом США Дональдом Трампом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским из-за заключенной между США и Россией "дизельной сделки".
Зеленский назвал приостановление Трампом санкций на продажу российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года "слабым решением" и обещал, что, несмотря на все предупреждения, украинская сторона продолжит наносить удары по российским НПЗ.
Трамп на это ответил заявлением, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, Зеленский хочет создать проблемы для всего мира, хотя уже давно он мог урегулировать конфликт с Москвой.
Издание Politico тут же сообщило, что Трамп на этот раз может не ограничиться громкими заявлениями, а надавить на Илона Маска с целью отключения спутникового интернета Starlink, на который сильно полагается украинская армия или остановить передачу американских разведданных ВСУ.
Об угрозе приостановления передачи разведывательной информации для Украины сообщила и газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. По информации источников, Белый дом также рассматривал возможность остановить программу закупок вооружения для ВСУ.
Это же и произошло в ночь на 13 октября, следует из заявления Зеленского в его телеграм-канале. По его словам, партнеры Украины не передали разведданные о пуске баллистических ракет со стороны России.
"К сожалению, по этому удару не было предупреждения от партнеров", — написал он.
Параллельно с этим газета The Washington Post 13 октября сообщила о новом мирном плане по Украине, который, по информации газеты, США обсуждают совместно с европейскими странами. Этот план содержит пять ключевых положений - прекращение боевых действий по линии фронта, восстановление Украины, гарантии безопасности Киеву по аналогии со пятой статьей устава НАТО, энергетическое соглашение всех сторон, включая возобновление российских поставок нефти и газа в Европу и смягчение или даже отмена санкций против России, пишет издание.
План подразумевает "территориальный компромисс, которые не понравится ни одной из сторон", но в качестве утешительного бонуса им предлагается пакет мер поддержки, комментируют авторы газеты детали мирной инициативы. Прекращение ударов по российским НПЗ рассматривается как условие для ее реализации, отмечается в статье.
Можно ли в данном контексте предполагать, что отсутствие предупреждения о пусках российских ракет для Киева является сигналом, что Вашингтон настроен решительно на поиски мирного решения по Украине? Ведь и ранее отношения между Трампом и Зеленским становились натянутыми, когда американский лидер пытался склонить главу киевского режима к заключению мира с Россией. Трамп неоднократно угрожал Зеленскому прекращением военной помощи, но потом менял гнев на милость и продолжал помогать ВСУ.
Недавно американский журналист Такер Карлсон назвал передачу Киеву разведывательной информации со стороны США единственной причиной продолжения украинского кризиса. По его словам, если бы этой поддержки не было, украинских военных усилий тоже не было бы.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 15:40
Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметическиПеред тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию. Она корректирует восприятие.
Значит ли это, что ключи завершения украинского конфликта находятся в руках у президента США и, если это так, насколько он заинтересован в том, чтобы использовать их? Об этом в комментарии Украина.ру рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, у американской администрации действительно есть рычаги влияния на украинскую сторону, и она ими может воспользоваться в любой момент. Как уже отмечали ведущие западные издания, это, во-первых, приостановка передачи разведданных, во-вторых – отключение терминалов Starlink на территории Украины и, в-третьих, закрытие программы PURL по продаже американского оружия Европе, которое в дальнейшем поступает на украинский фронт, напомнил Дудаков.
Политолог уверен, что возможность отказаться от дальнейшей передачи разведданных Киеву сейчас обсуждается в Белом доме, однако он не уверен, что это уже случилось. По его словам, украинские военные опровергают заявление своего политического руководства и говорят о том, что и раньше они далеко не всегда могли заранее получить информацию о запуске российских ракет, потому что нашим военным удается маскировать точки запуска. Делать далекоидущие выводы в данной ситуации преждевременно, полагает Дудаков.
"Отдельный вопрос – будут ли США пользоваться своими рычагами давления на Украину или не будут. Трамп сейчас ведет тонкую игру, а Зеленский ему в этом плане серьезно мешает. Трампу хотелось бы сохранить лицо и выйти на переговорный трек с Россией на более выигрышных для себя условиях. А перекрытие разведданных поставит Украину и ее западных союзников в положение проигравших в этом конфликте с Россией", - рассказал он.
По словам Дудакова, Зеленский тоже не собирается сдавать назад - он дожидается выборов в Конгресс США, на которых, по всей видимости, победят демократы.
"Они настроены более проукраински и антироссийски, чем администрация Трампа. Зеленский надеется, что с ними ему удастся работать в обход Белого дома. Он тоже играет с огнем, потому что основные рычаги в американской внешней политике находятся в руках исполнительной власти, а именно – администрации Трампа", - отметил политолог.
Дудаков допускает, что конфликт между Трампом и Зеленским будет одним из главных лейтмотивов мировой политики предстоящих месяцев. Он добавил, что конфликты между этими двумя политиками уже были, но Зеленский тогда был готов менять риторику, чтобы угодить Трампу. Сейчас Зеленский, наоборот, эскалирует ситуацию, т.е. сознательно выводит Трампа из себя, надеясь таким образом еще помочь демократам на выборах, подчеркнул Дудаков.
С другой стороны, Трамп преследует две цели. Во-первых, ему важно "закрыть свой гештальт", так как он еще давным-давно обещал решить украинский кризис, сказал политолог. Во-вторых, любая деэскалация на Украине для Трампа выгодна, так как она приведет к падению мировых цен на нефть, отметил он.
Трамп заинтересован в урегулировании украинского кризиса, но обстоятельства складываются таким образом, что добиться этого будет крайне сложно, подытожил Дудаков.
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ЭксклюзивУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМалек ДудаковВооруженные силы УкраиныНПЗPolitico
 
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