https://ukraina.ru/20261014/krasivaya-lovushka-fdor-lukyanov-o-koreyskom-stsenarii-dlya-ukrainy-1083792678.html

"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины

"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины - 14.10.2026 Украина.ру

"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины

По итогам украинского противостояния новый мировой порядок не установится. Оно станет лишь частью большой палитры лихорадочных изменений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-14T05:30

2026-10-14T05:30

2026-10-14T05:30

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Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" для Украины, собеседник издания объяснил, почему аналогия с Кореей не работает.Лукьянов заявил, что корейский сценарий — это выглядит красиво, о нем давно говорят. "Но вопрос в том, кто какую роль будет выполнять. В Корее было четкое деление сфер влияния. Война закончилась примерно там же, где началась, зафиксировав изначальную линию" , — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, сравнивать сейчас Россию с Северной Кореей, а Украину с Южной бессмысленно. "Сама по себе Украина не равноценна России, но за ней стоит вся мощь Запада", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что по итогам украинского противостояния не установится новый мировой порядок. "Оно станет лишь частью большой палитры лихорадочных изменений, которые будут продолжаться. Рассчитывать на устойчивость, которая была достигнута в Корее, нельзя", — уточнил политолог.Лукьянов добавил, что одно дело — обозримая 38-я параллель, и другое — нынешняя линия фронта огромной протяженности. "Как ее фиксировать? Это техническая проблема…", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.

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