"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины - 14.10.2026 Украина.ру
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"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины
"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины - 14.10.2026 Украина.ру
"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины
По итогам украинского противостояния новый мировой порядок не установится. Оно станет лишь частью большой палитры лихорадочных изменений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
2026-10-14T05:30
2026-10-14T05:30
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Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" для Украины, собеседник издания объяснил, почему аналогия с Кореей не работает.Лукьянов заявил, что корейский сценарий — это выглядит красиво, о нем давно говорят. "Но вопрос в том, кто какую роль будет выполнять. В Корее было четкое деление сфер влияния. Война закончилась примерно там же, где началась, зафиксировав изначальную линию" , — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, сравнивать сейчас Россию с Северной Кореей, а Украину с Южной бессмысленно. "Сама по себе Украина не равноценна России, но за ней стоит вся мощь Запада", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что по итогам украинского противостояния не установится новый мировой порядок. "Оно станет лишь частью большой палитры лихорадочных изменений, которые будут продолжаться. Рассчитывать на устойчивость, которая была достигнута в Корее, нельзя", — уточнил политолог.Лукьянов добавил, что одно дело — обозримая 38-я параллель, и другое — нынешняя линия фронта огромной протяженности. "Как ее фиксировать? Это техническая проблема…", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.
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"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины

05:30 14.10.2026
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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По итогам украинского противостояния новый мировой порядок не установится. Оно станет лишь частью большой палитры лихорадочных изменений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
Отвечая на вопрос о вероятности "корейского сценария" для Украины, собеседник издания объяснил, почему аналогия с Кореей не работает.
Лукьянов заявил, что корейский сценарий — это выглядит красиво, о нем давно говорят. "Но вопрос в том, кто какую роль будет выполнять. В Корее было четкое деление сфер влияния. Война закончилась примерно там же, где началась, зафиксировав изначальную линию" , — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, сравнивать сейчас Россию с Северной Кореей, а Украину с Южной бессмысленно. "Сама по себе Украина не равноценна России, но за ней стоит вся мощь Запада", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что по итогам украинского противостояния не установится новый мировой порядок. "Оно станет лишь частью большой палитры лихорадочных изменений, которые будут продолжаться. Рассчитывать на устойчивость, которая была достигнута в Корее, нельзя", — уточнил политолог.
Лукьянов добавил, что одно дело — обозримая 38-я параллель, и другое — нынешняя линия фронта огромной протяженности. "Как ее фиксировать? Это техническая проблема…", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.
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