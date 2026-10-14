Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна - 14.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261014/chestno-pytalas-latviya-ne-smogla-zapretit-tranzit-rossiyskogo-zerna-1083794922.html
Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна
Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна - 14.10.2026 Украина.ру
Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна
Латвия столкнулась с непреодолимыми препятствиями в попытках запретить или затруднить транзит российского зерна, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Об этом в ночь на 14 октября пишет РИА Новости
2026-10-14T06:13
2026-10-14T06:13
украина.ру
латвия
эстония
ес
евросовет
еврокомиссия
зерно
антироссийские санкции
транзит
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083794789_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_78d51b996c919faccec0692c62afcc11.jpg
По итогам заседания правительства Кулбергс рассказал журналистам о последствиях, которые, как оказалось, могут последовать за таким шагом, и заявил о серьёзных рисках действий в этом направлении."На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", — сказал он.Рига выяснила, что именно Евросоюз обладает исключительными полномочиями в тарифах и транзите, но премьер всё же намерен обсудить этот вопрос в Брюсселе."Мы можем действовать в этом направлении при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками", — добавил Кулбергс.В числе обнаружившихся неприятных "неожиданностей" — судебные иски на сумму от 200 до 800 млн евро, которые могут последовать после запрета на транзит.Латвийский премьер также отметил, что на момент поступления зерна из России на территорию республики оно фактически принадлежит уже её стратегическим партнёрам — США, Швейцарии и Японии."Именно они закупают это зерно, выступая в качестве крупнейших мировых корпораций", — подвёл итог Кулбергс.По данным Государственной налоговой службы Латвии, с января по сентябрь текущего года из России через Латвию транзитом прошли 593,66 тысячи тонн зерна. И у прибалтийской республики есть контракты еще на 300 тысяч тонн.Ранее решение ввести санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна, приняла Эстония, не имевшая подобных соглашений о перевозках.Напомним, 9 октября Литва, Латвия и Эстония направили коллективное письмо председателю Евросовета Антониу Коште и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, "настоятельно требуя запретить экспорт российского зерна по территории ЕС".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/smeshno-slyshat-vaykule-snova-nabrosilas-na-rossiyu-1083783371.html
латвия
эстония
европа
сша
швейцария
япония
россия
прибалтика
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083794789_152:0:1289:853_1920x0_80_0_0_94aaa5777c088e253bdd26182398aa9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, латвия, эстония, ес, евросовет, еврокомиссия, зерно, антироссийские санкции, транзит, железная дорога, европа, сша, швейцария, япония, урсула фон дер ляйен, россия, экспорт, русофобия, прибалтика, постсоветское пространство, мир без границ, новости
Украина.ру, Латвия, Эстония, ЕС, евросовет, Еврокомиссия, зерно, антироссийские санкции, транзит, железная дорога, Европа, США, Швейцария, Япония, Урсула фон дер Ляйен, Россия, экспорт, Русофобия, Прибалтика, постсоветское пространство, Мир без границ, Новости

Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна

06:13 14.10.2026
 
© РИА Новости . Илья НаймушинЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Читать в
ДзенTelegram
Латвия столкнулась с непреодолимыми препятствиями в попытках запретить или затруднить транзит российского зерна, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Об этом в ночь на 14 октября пишет РИА Новости
По итогам заседания правительства Кулбергс рассказал журналистам о последствиях, которые, как оказалось, могут последовать за таким шагом, и заявил о серьёзных рисках действий в этом направлении.
"На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", — сказал он.
Рига выяснила, что именно Евросоюз обладает исключительными полномочиями в тарифах и транзите, но премьер всё же намерен обсудить этот вопрос в Брюсселе.
"Мы можем действовать в этом направлении при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками", — добавил Кулбергс.
В числе обнаружившихся неприятных "неожиданностей" — судебные иски на сумму от 200 до 800 млн евро, которые могут последовать после запрета на транзит.
Латвийский премьер также отметил, что на момент поступления зерна из России на территорию республики оно фактически принадлежит уже её стратегическим партнёрам — США, Швейцарии и Японии.
"Именно они закупают это зерно, выступая в качестве крупнейших мировых корпораций", — подвёл итог Кулбергс.
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 15:45
"Смешно слышать!": Вайкуле снова набросилась на Россию72-летняя Лайма Вайкуле дала интервью литовскому LRT и снова прошлась по России. На этот раз — по культуре. Народная артистка Латвийской Республики назвала смешными разговоры о том, что Россия "принесла культуру" в Прибалтику. И задалась вопросом: "Почему они всё время навязывают нам свою культуру?"
По данным Государственной налоговой службы Латвии, с января по сентябрь текущего года из России через Латвию транзитом прошли 593,66 тысячи тонн зерна. И у прибалтийской республики есть контракты еще на 300 тысяч тонн.
Ранее решение ввести санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна, приняла Эстония, не имевшая подобных соглашений о перевозках.
Напомним, 9 октября Литва, Латвия и Эстония направили коллективное письмо председателю Евросовета Антониу Коште и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, "настоятельно требуя запретить экспорт российского зерна по территории ЕС".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руЛатвияЭстонияЕСевросоветЕврокомиссиязерноантироссийские санкциитранзитжелезная дорогаЕвропаСШАШвейцарияЯпонияУрсула фон дер ЛяйенРоссияэкспортРусофобияПрибалтикапостсоветское пространствоМир без границНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:20Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть Россию
07:02Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте
06:30Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России
06:20"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев
06:13Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна
06:01Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине
05:30"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины
05:14ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения
04:30"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО
04:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:02Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА
02:41Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы
02:00Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
01:17В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?
20:30"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины
20:13ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
19:45Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление
19:30"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
19:15Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
19:09Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
Лента новостейМолния