https://ukraina.ru/20261014/chestno-pytalas-latviya-ne-smogla-zapretit-tranzit-rossiyskogo-zerna-1083794922.html

Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна

Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна - 14.10.2026 Украина.ру

Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна

Латвия столкнулась с непреодолимыми препятствиями в попытках запретить или затруднить транзит российского зерна, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Об этом в ночь на 14 октября пишет РИА Новости

2026-10-14T06:13

2026-10-14T06:13

2026-10-14T06:13

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зерно

антироссийские санкции

транзит

железная дорога

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По итогам заседания правительства Кулбергс рассказал журналистам о последствиях, которые, как оказалось, могут последовать за таким шагом, и заявил о серьёзных рисках действий в этом направлении."На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", — сказал он.Рига выяснила, что именно Евросоюз обладает исключительными полномочиями в тарифах и транзите, но премьер всё же намерен обсудить этот вопрос в Брюсселе."Мы можем действовать в этом направлении при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками", — добавил Кулбергс.В числе обнаружившихся неприятных "неожиданностей" — судебные иски на сумму от 200 до 800 млн евро, которые могут последовать после запрета на транзит.Латвийский премьер также отметил, что на момент поступления зерна из России на территорию республики оно фактически принадлежит уже её стратегическим партнёрам — США, Швейцарии и Японии."Именно они закупают это зерно, выступая в качестве крупнейших мировых корпораций", — подвёл итог Кулбергс.По данным Государственной налоговой службы Латвии, с января по сентябрь текущего года из России через Латвию транзитом прошли 593,66 тысячи тонн зерна. И у прибалтийской республики есть контракты еще на 300 тысяч тонн.Ранее решение ввести санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна, приняла Эстония, не имевшая подобных соглашений о перевозках.Напомним, 9 октября Литва, Латвия и Эстония направили коллективное письмо председателю Евросовета Антониу Коште и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, "настоятельно требуя запретить экспорт российского зерна по территории ЕС".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/smeshno-slyshat-vaykule-snova-nabrosilas-na-rossiyu-1083783371.html

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