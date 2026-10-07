https://ukraina.ru/20261007/unichtozheny-zavody-raket-i-suda-rossiyskie-voennye-udarili-po-obektam-vpk-ukrainy-1083655421.html

Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины

Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины - 07.10.2026 Украина.ру

Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины

Минобороны РФ 7 октября заявило о поражении украинских военных предприятий, производивших крылатые ракеты и беспилотники, а также портовой инфраструктуры

2026-10-07T08:52

2026-10-07T08:52

2026-10-07T08:52

сво

спецоперация

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

киев

украина.ру

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По данным ведомства, в ходе массированного ночного удара высокоточным оружием и БПЛА были уничтожены производственные и складские мощности военно-промышленного комплекса, работавшие на компанию "Файер пойнт". Атаке подверглись объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, где выпускались ракеты "Фламинго", а также дроны средней и большой дальности. Кроме того, в Одесской области под удар попали судоремонтные базы, порты и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, украина.ру