Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины - 07.10.2026 Украина.ру
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Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины - 07.10.2026 Украина.ру
Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ 7 октября заявило о поражении украинских военных предприятий, производивших крылатые ракеты и беспилотники, а также портовой инфраструктуры
2026-10-07T08:52
2026-10-07T08:52
сво
спецоперация
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
киев
украина.ру
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По данным ведомства, в ходе массированного ночного удара высокоточным оружием и БПЛА были уничтожены производственные и складские мощности военно-промышленного комплекса, работавшие на компанию "Файер пойнт". Атаке подверглись объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, где выпускались ракеты "Фламинго", а также дроны средней и большой дальности. Кроме того, в Одесской области под удар попали судоремонтные базы, порты и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина.ру

Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины

08:52 07.10.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Фото
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Минобороны РФ 7 октября заявило о поражении украинских военных предприятий, производивших крылатые ракеты и беспилотники, а также портовой инфраструктуры
По данным ведомства, в ходе массированного ночного удара высокоточным оружием и БПЛА были уничтожены производственные и складские мощности военно-промышленного комплекса, работавшие на компанию "Файер пойнт".
Атаке подверглись объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, где выпускались ракеты "Фламинго", а также дроны средней и большой дальности.
Кроме того, в Одесской области под удар попали судоремонтные базы, порты и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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