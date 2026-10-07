https://ukraina.ru/20261007/unichtozheny-zavody-raket-i-suda-rossiyskie-voennye-udarili-po-obektam-vpk-ukrainy-1083655421.html
Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины - 07.10.2026 Украина.ру
Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ 7 октября заявило о поражении украинских военных предприятий, производивших крылатые ракеты и беспилотники, а также портовой инфраструктуры
2026-10-07T08:52
2026-10-07T08:52
2026-10-07T08:52
сво
спецоперация
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
киев
украина.ру
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По данным ведомства, в ходе массированного ночного удара высокоточным оружием и БПЛА были уничтожены производственные и складские мощности военно-промышленного комплекса, работавшие на компанию "Файер пойнт". Атаке подверглись объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, где выпускались ракеты "Фламинго", а также дроны средней и большой дальности. Кроме того, в Одесской области под удар попали судоремонтные базы, порты и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина.ру
Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
Минобороны РФ 7 октября заявило о поражении украинских военных предприятий, производивших крылатые ракеты и беспилотники, а также портовой инфраструктуры
По данным ведомства, в ходе массированного ночного удара высокоточным оружием и БПЛА были уничтожены производственные и складские мощности военно-промышленного комплекса, работавшие на компанию "Файер пойнт".
Атаке подверглись объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, где выпускались ракеты "Фламинго", а также дроны средней и большой дальности.
Кроме того, в Одесской области под удар попали судоремонтные базы, порты и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.