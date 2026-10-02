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Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"

Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов" - 02.10.2026 Украина.ру

Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"

Проект "Армия роботов", запущенный при поддержке Palantir и Алекса Карпа — это серьезная проблема. У Запада есть цифровая среда и накопленный за пять лет данные применения FPV-роботов в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2026-10-02T05:30

2026-10-02T05:30

2026-10-02T05:30

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Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске оборонной инициативы "Армия роботов". Цель проекта — шире использовать роботизированные системы для боевых задач вместо людей.Ключевым инвестором может стать гендиректор американской корпорации Palantir Алекс Карп. Ранее в программном документе "Технологическая республика" из 22 пунктов он назвал искусственный интеллект новым ядерным оружием и главным фактором жёсткой силы и сдерживания.Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о распиле бюджета или о реальных проектах, собеседник Украина.ру заявил, что к этому нужно относиться очень серьезно.Живов отметил, что это сильная инициатива, к которой надо относиться со всей серьезностью. "Инвестором проекта станет Алекс Карп, который держит в руках весь американский BigTech. Технофашисты США располагают колоссальными ресурсами и влиянием на западные правительства", — пояснил обозреватель.По словам собеседника Украина.ру, у них есть цифровая экосреда, в которую они могут интегрировать и сшить все пространство роботизированных систем. "И главное, что через Palantir они накопили dataset применения FPV-роботов и роботизированных платформ в зоне СВО за последние пять лет. С одной стороны, у них есть вербализованный опыт, с другой, развивающаяся цифровая платформа и деньги", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что оборонный проект Федорова представляет собой "дверь для восточноевропейских и украинских стартапов". "Он как пылесос будет засасывать и интегрировать различные решения, которые уже себя показали на поле боя с российской армией", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.

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