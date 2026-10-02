Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов" - 02.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261002/gumanoidy-i-novoe-yadernoe-oruzhie-kak-palantir-i-fedorov-sozdayut-armiyu-robotov--1083544700.html
Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"
Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов" - 02.10.2026 Украина.ру
Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"
Проект "Армия роботов", запущенный при поддержке Palantir и Алекса Карпа — это серьезная проблема. У Запада есть цифровая среда и накопленный за пять лет данные применения FPV-роботов в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2026-10-02T05:30
2026-10-02T05:30
новости
запад
сша
украина
алексей живов
михаил федоров
сво
новости сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080271706_0:207:1281:927_1920x0_80_0_0_4649cf7ad28493466f500efe10fe633a.jpg
Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске оборонной инициативы "Армия роботов". Цель проекта — шире использовать роботизированные системы для боевых задач вместо людей.Ключевым инвестором может стать гендиректор американской корпорации Palantir Алекс Карп. Ранее в программном документе "Технологическая республика" из 22 пунктов он назвал искусственный интеллект новым ядерным оружием и главным фактором жёсткой силы и сдерживания.Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о распиле бюджета или о реальных проектах, собеседник Украина.ру заявил, что к этому нужно относиться очень серьезно.Живов отметил, что это сильная инициатива, к которой надо относиться со всей серьезностью. "Инвестором проекта станет Алекс Карп, который держит в руках весь американский BigTech. Технофашисты США располагают колоссальными ресурсами и влиянием на западные правительства", — пояснил обозреватель.По словам собеседника Украина.ру, у них есть цифровая экосреда, в которую они могут интегрировать и сшить все пространство роботизированных систем. "И главное, что через Palantir они накопили dataset применения FPV-роботов и роботизированных платформ в зоне СВО за последние пять лет. С одной стороны, у них есть вербализованный опыт, с другой, развивающаяся цифровая платформа и деньги", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что оборонный проект Федорова представляет собой "дверь для восточноевропейских и украинских стартапов". "Он как пылесос будет засасывать и интегрировать различные решения, которые уже себя показали на поле боя с российской армией", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
запад
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080271706_0:87:1281:1047_1920x0_80_0_0_1dbda0867eee1fff06cd2b39dc425bea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, сша, украина, алексей живов, михаил федоров, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, робот, ии (искусственный интеллект), технологии, инвестиции, война, война на украине, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины
Новости, Запад, США, Украина, Алексей Живов, Михаил Федоров, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, робот, ИИ (искусственный интеллект), технологии, инвестиции, война, война на Украине, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины

Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"

05:30 02.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Проект "Армия роботов", запущенный при поддержке Palantir и Алекса Карпа — это серьезная проблема. У Запада есть цифровая среда и накопленный за пять лет данные применения FPV-роботов в зоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске оборонной инициативы "Армия роботов". Цель проекта — шире использовать роботизированные системы для боевых задач вместо людей.
Ключевым инвестором может стать гендиректор американской корпорации Palantir Алекс Карп. Ранее в программном документе "Технологическая республика" из 22 пунктов он назвал искусственный интеллект новым ядерным оружием и главным фактором жёсткой силы и сдерживания.
Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о распиле бюджета или о реальных проектах, собеседник Украина.ру заявил, что к этому нужно относиться очень серьезно.
Живов отметил, что это сильная инициатива, к которой надо относиться со всей серьезностью. "Инвестором проекта станет Алекс Карп, который держит в руках весь американский BigTech. Технофашисты США располагают колоссальными ресурсами и влиянием на западные правительства", — пояснил обозреватель.
По словам собеседника Украина.ру, у них есть цифровая экосреда, в которую они могут интегрировать и сшить все пространство роботизированных систем.
"И главное, что через Palantir они накопили dataset применения FPV-роботов и роботизированных платформ в зоне СВО за последние пять лет. С одной стороны, у них есть вербализованный опыт, с другой, развивающаяся цифровая платформа и деньги", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что оборонный проект Федорова представляет собой "дверь для восточноевропейских и украинских стартапов". "Он как пылесос будет засасывать и интегрировать различные решения, которые уже себя показали на поле боя с российской армией", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападСШАУкраинаАлексей ЖивовМихаил ФедоровСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОроботИИ (искусственный интеллект)технологииинвестициивойнавойна на УкраинеНовости Украиныновости Украина руновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:22На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник
06:15ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом
06:06"Зеленский разменивает жизни украинцев на деньги": эксперты о будущем Украины
05:51"Мир подошёл к решающему поворотному моменту развития": Путин об общемировых тенденциях (тезисы)
05:30Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"
04:44Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом
03:21"Там нет желания приостанавливать боевые действия": Путин описал логику конфликта
01:45Мечты о реванше и "блицкриге": Германия создаст первый в своей истории полк БПЛА
00:42Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
20:30Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова
20:17"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками
19:55"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента
19:43"Всегда виновата Россия": Рютте раскрыл стратегию НАТО
19:30"Танк против танка – не лучшая идея": эксперт о том, как удары по тылам Украины влияют на фронт
19:28Еврокомиссар пугает Россию, а в НАТО делают вид, что не знают его
19:15Сыновья Трампа присматриваются к украинским дронам: что за стартап они придумали на этот раз
18:54Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море
18:46От нейтралитета к угрозам: Швеция заявляет о готовности атаковать Россию
18:45Техногиганты используют Украину как полигон и делают войну вечной: что пишут западные СМИ о конфликте
Лента новостейМолния