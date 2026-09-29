https://ukraina.ru/20260929/perestante-nyt-poluchivshiy-bron-polittekhnolog-bankovoy-pristydil-depressivnykh-kievlyan-1083506591.html

"Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян

"Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян - 29.09.2026 Украина.ру

"Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян

Близкий к Банковой политтехнолог Владимир Петров обрушился с критикой на жителей украинской столицы, заявив, что ему "стыдно за киевлян", передают украинские СМИ

2026-09-29T19:50

2026-09-29T19:50

2026-09-29T19:50

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украина.ру

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Он призвал горожан немедленно "перестать ныть". По мнению Петрова, за последние четыре с половиной года все остальные регионы страны пострадали гораздо сильнее, тогда как Киев якобы был и остается "самым защищенным" городом. Примечательно, что сам Петров, активно поучающий сограждан, ранее официально получил отсрочку от мобилизации, устроившись на работу на строящееся мемориальное кладбище ВСУ.Выпады провластного технолога прозвучали на фоне катастрофических данных социологов. На днях директор украинской группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщил, что самое тяжелое морально-психологическое состояние в стране сейчас фиксируется именно у жителей Киева. Согласно исследованиям, оценки текущей ситуации и будущего всей Украины у киевлян оказались заметно хуже, чем в остальных регионах. Столица обошла по уровню тревожности даже прифронтовые Харьков, Днепр и Одессу, фактически став самой депрессивной точкой на карте страны. Социологи констатируют, что в обществе нарастает волна тотальной апатии, а на фоне непрекращающихся высокоточных ударов по энергетическим и военным объектам в Киеве резко подскочило число тех, кто планирует навсегда покинуть страну.При этом недавно премьер-министр Украины Сергей Корецкий потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта.Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, харьков, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру