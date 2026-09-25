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Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич

Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич - 25.09.2026 Украина.ру

Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич

На Сербию оказывается большом давлении извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой. Об этом президент Александр Вучич 24 сентября заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН

2026-09-25T04:04

2026-09-25T04:04

2026-09-25T04:04

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Вучич сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым увеличение и укрепление сотрудничества во всех областях и после своего ухода с поста президента Сербии. Он также подтвердил, что его страна подвергается большому внешнему давлению в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой."Надеюсь, что у нас будет достаточно возможностей увеличивать и укреплять наше сотрудничество во всех областях", — сказал Вучич журналистам."Да, конечно, [есть большое давление]", — ответил президент Сербии на соответствующий вопрос.Отвечая на другой вопрос — возможно ли введение визового режима с Россией, Вучич напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая не вводила против РФ санкций.Комментируя встречу с Лавровым на своей странице в социальной сети, Вучич отметил, что речь шла о двусторонних отношениях, укреплении экономического сотрудничества, геополитических изменениях в мире и значении и роли ООН в сложном глобальном окружении. Также обсуждались энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ."Открытый и содержательный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым об энергетической безопасности в контексте общего глобального кризиса в этом секторе, причем я выразил надежду, что мы до конца сентября подпишем с РФ новый договор о поставках газа", — написал Вучич на своей странице в соцсети.Он добавил, что в разговоре с Лавровым подчеркнул позицию Белграда, приверженного сохранению мира, стабильности и соблюдению международного права "как единственного пути для преодоления разногласий".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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