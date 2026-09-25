Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич - 25.09.2026 Украина.ру
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Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич
Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич - 25.09.2026 Украина.ру
Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич
На Сербию оказывается большом давлении извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой. Об этом президент Александр Вучич 24 сентября заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН
2026-09-25T04:04
2026-09-25T04:04
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сербия
белград
александр вучич
россия
сергей лавров
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Вучич сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым увеличение и укрепление сотрудничества во всех областях и после своего ухода с поста президента Сербии. Он также подтвердил, что его страна подвергается большому внешнему давлению в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой."Надеюсь, что у нас будет достаточно возможностей увеличивать и укреплять наше сотрудничество во всех областях", — сказал Вучич журналистам."Да, конечно, [есть большое давление]", — ответил президент Сербии на соответствующий вопрос.Отвечая на другой вопрос — возможно ли введение визового режима с Россией, Вучич напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая не вводила против РФ санкций.Комментируя встречу с Лавровым на своей странице в социальной сети, Вучич отметил, что речь шла о двусторонних отношениях, укреплении экономического сотрудничества, геополитических изменениях в мире и значении и роли ООН в сложном глобальном окружении. Также обсуждались энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ."Открытый и содержательный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым об энергетической безопасности в контексте общего глобального кризиса в этом секторе, причем я выразил надежду, что мы до конца сентября подпишем с РФ новый договор о поставках газа", — написал Вучич на своей странице в соцсети.Он добавил, что в разговоре с Лавровым подчеркнул позицию Белграда, приверженного сохранению мира, стабильности и соблюдению международного права "как единственного пути для преодоления разногласий".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сербия, белград, александр вучич, россия, сергей лавров, оон, генассамблея оон, переговоры, встреча, запад, агрессия, русофобия, сотрудничество, энергетика, российский газ
Украина.ру, Новости, Сербия, Белград, Александр Вучич, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генассамблея ООН, переговоры, встреча, Запад, агрессия, Русофобия, сотрудничество, энергетика, российский газ

Запад давит, но сотрудничество с Россией надо укреплять — Вучич

04:04 25.09.2026
 
© РИА Новости . МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 24 сентября 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 24 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . МИД России
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На Сербию оказывается большом давлении извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой. Об этом президент Александр Вучич 24 сентября заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН
Вучич сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым увеличение и укрепление сотрудничества во всех областях и после своего ухода с поста президента Сербии. Он также подтвердил, что его страна подвергается большому внешнему давлению в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой.
"Надеюсь, что у нас будет достаточно возможностей увеличивать и укреплять наше сотрудничество во всех областях", — сказал Вучич журналистам.
"Да, конечно, [есть большое давление]", — ответил президент Сербии на соответствующий вопрос.
Отвечая на другой вопрос — возможно ли введение визового режима с Россией, Вучич напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая не вводила против РФ санкций.
Комментируя встречу с Лавровым на своей странице в социальной сети, Вучич отметил, что речь шла о двусторонних отношениях, укреплении экономического сотрудничества, геополитических изменениях в мире и значении и роли ООН в сложном глобальном окружении. Также обсуждались энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ.
"Открытый и содержательный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым об энергетической безопасности в контексте общего глобального кризиса в этом секторе, причем я выразил надежду, что мы до конца сентября подпишем с РФ новый договор о поставках газа", — написал Вучич на своей странице в соцсети.
Он добавил, что в разговоре с Лавровым подчеркнул позицию Белграда, приверженного сохранению мира, стабильности и соблюдению международного права "как единственного пути для преодоления разногласий".
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