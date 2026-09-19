Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась - 19.09.2026 Украина.ру
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Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась
Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась - 19.09.2026 Украина.ру
Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась
Атака ВСУ на энергосистему ДНР привела лишь к временным отключениям — сорвать выборы не выйдет. Об этом заявил премьер республики Андрей Чертков
2026-09-19T11:20
2026-09-19T11:20
новости
донецкая народная республика
киев
новороссия
вооруженные силы украины
украина.ру
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Очередная попытка Киева дестабилизировать обстановку в Донецкой Народной Республике обернулась лишь временными неудобствами для жителей. Как сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, в результате атаки на энергосистему республики в большинстве муниципалитетов произошли отключения электроэнергии и перепады напряжения.По его словам, украинская сторона рассчитывала сорвать выборы в Новороссии, однако этим планам не суждено сбыться. "По понятным причинам мы не озвучиваем конкретную информацию по объектам и графикам восстановления. Но как только позволила обстановка, специалисты приступили к ликвидации последствий и подключению потребителей", — подчеркнул Чертков.Он добавил, что часть абонентов удалось запитать ещё в ночное время. Восстановительные работы на объектах продолжаются, и ситуация находится под контролем.Напомним, 18 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва. В четырёх новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — многие граждане отдали голоса досрочно. Жители этих территорий впервые напрямую выбирают представителей в федеральный парламент. Подробности — в материале автора издания "Украина.ру" Никиты Волковича Выборы начались: Новороссия голосует, Киев истерит и угрожаетБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября
донецкая народная республика
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, киев, новороссия, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Донецкая Народная Республика, Киев, Новороссия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Украина попыталась сорвать выборы в Донбассе, но просчиталась

11:20 19.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Александр Пирагис
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Атака ВСУ на энергосистему ДНР привела лишь к временным отключениям — сорвать выборы не выйдет. Об этом заявил премьер республики Андрей Чертков
Очередная попытка Киева дестабилизировать обстановку в Донецкой Народной Республике обернулась лишь временными неудобствами для жителей. Как сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, в результате атаки на энергосистему республики в большинстве муниципалитетов произошли отключения электроэнергии и перепады напряжения.
По его словам, украинская сторона рассчитывала сорвать выборы в Новороссии, однако этим планам не суждено сбыться.
"По понятным причинам мы не озвучиваем конкретную информацию по объектам и графикам восстановления. Но как только позволила обстановка, специалисты приступили к ликвидации последствий и подключению потребителей", — подчеркнул Чертков.
Он добавил, что часть абонентов удалось запитать ещё в ночное время. Восстановительные работы на объектах продолжаются, и ситуация находится под контролем.
Напомним, 18 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва. В четырёх новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — многие граждане отдали голоса досрочно. Жители этих территорий впервые напрямую выбирают представителей в федеральный парламент. Подробности — в материале автора издания "Украина.ру" Никиты Волковича Выборы начались: Новороссия голосует, Киев истерит и угрожает
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября
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