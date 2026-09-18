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"Уже со счёта сбился": Аксёнов заявил о попытках покушений на него
"Уже со счёта сбился": Аксёнов заявил о попытках покушений на него - 18.09.2026 Украина.ру
"Уже со счёта сбился": Аксёнов заявил о попытках покушений на него
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что уже потерял счёт попыткам покушений на него со стороны спецслужб киевского режима. Об этом он вечером 17 сентября сказал в эфире телеканала "Крым 24"
2026-09-18T05:39
2026-09-18T05:39
2026-09-18T05:41
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На территории Крыма регулярно задерживаются агенты украинских спецслужб, завербованные для совершения террористических актов. Далеко не вся информация об этом предаётся огласке."Покушения — я уже со счёта сбился, сколько они на меня готовили", — рассказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что всех лиц, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, ждёт наказания."Все, кто решил ступить на эту тропу, должны понимать, что тропа короткая, она оборвётся и закончится для них плохо, вся жизнь будет поломана, без исключения", — добавил глава республики.Ранее сообщалось, что в Крыму пресечена шпионская деятельность 21-летнего россиянина, работавшего на украинскую спецслужбу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Уже со счёта сбился": Аксёнов заявил о попытках покушений на него
05:39 18.09.2026 (обновлено: 05:41 18.09.2026)
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что уже потерял счёт попыткам покушений на него со стороны спецслужб киевского режима. Об этом он вечером 17 сентября сказал в эфире телеканала "Крым 24"
На территории Крыма регулярно задерживаются агенты украинских спецслужб, завербованные для совершения террористических актов. Далеко не вся информация об этом предаётся огласке.
"Покушения — я уже со счёта сбился, сколько они на меня готовили", — рассказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".
Он подчеркнул, что всех лиц, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, ждёт наказания.
"Все, кто решил ступить на эту тропу, должны понимать, что тропа короткая, она оборвётся и закончится для них плохо, вся жизнь будет поломана, без исключения", — добавил глава республики.
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