https://ukraina.ru/20260918/khvatit-kormit-zelenskogo-smena-elit-v-evrope-zastavit-panikovat-kievskiy-rezhim-1083261052.html

Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режим

Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режим - 18.09.2026 Украина.ру

Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режим

Из-за возможной смены правящей элиты в некоторых ведущих странах Евросоюза Украина может лишиться части денежной поддержки

2026-09-18T05:29

2026-09-18T05:29

2026-09-18T05:29

эксклюзив

украина

польша

фридрих мерц

марин ле пен

станислав стремидловский

ес

вооруженные силы украины

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В Германии главный союзник киевского режима, канцлер Фридрих Мерц, может лишиться власти уже в ближайшие дни, прогнозирует Politico. Издание анализирует пять возможных сценариев отставки Мерца, подчеркивая при этом, что в любом из них действующий канцлер будет "цепляться за власть" и искать возможность остаться при должности.Все равно позиции Мерца довольно шаткие. По данным издания, личный рейтинг канцлера на этой неделе упал до 14%, а рейтинг правящего блока ХДС — ХСС опустился до рекордно низких 18%. Бывший депутат немецкого парламента Евгений Шмидт уверен, что для Мерца это последние дни в кресле канцлера, в то время как политик Сара Вагенкнехт полагает, что он покинет свой пост до конца года.На фоне недовольства политикой канцлера Мерца в Германии растет популярность партии "Альтернатива для Германии", выступающей за нормализацию отношений с Россией, возобновление закупок энергоресурсов и восстановление торговых связей. В начале сентября на региональных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт партия набрала 44% голосов. Партия Мерца показала худший результат в истории, набрав 17,2% голосов.Очередное региональное голосование пройдет 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании. От их результатов во многом зависит не только политическое будущее Мерца, но и уровень денежной поддержки, на которую может рассчитывать Киев.Еще один важный союзник киевского режима в Европе, президент Франции Эммануэль Макрон, который в 2025 году инициировал создание "коалиции желающих" по поддержке Украины, весной 2027 года покидает свой пост. В соответствии с опросами общественного мнения, большие шансы заменить его на должности президента Франции имеет представительница "Национального объединения" Марин Ле Пен.В одном из последних выступлений в эфире телеканала LCI Ле Пен раскритиковала выделение миллиардов Украине на фоне нехватки денег на индексацию пенсий французских граждан. По ее словам, Франция больше не может поддерживать Украину в прежнем объеме, так как финансовое положение страны заставляет выбирать между внутренними расходами и помощью Киеву.Вместо того чтобы направлять миллиарды из бюджета на поддержку Украины, Ле Пен посоветовала властям страны сосредоточиться на подготовке условий для переговоров и поиске способа завершить конфликт. Она напомнила об исторической роли Франции, которая не ограничивается поддержкой одной из сторон конфликта, а предполагает содействие дипломатическому урегулированию.Кроме Ле Пен, в Евросоюзе есть и другие правопопулистские политики, которые указывают, что многих социально-экономических проблем можно было бы избежать, если бы власти не тратили деньги на Украину и не портили отношения с Россией.Преступники раздораС другой стороны, отношения с некоторыми странами Евросоюза Киев активно портит собственными усилиями.За годы конфликта соседняя с Украиной Польша приняла большое количество беженцев. На пике в стране находилось до двух миллионов украинцев, многие из них остались жить в Польше. Только за 2022–2023 годы на поддержку украинских граждан и беженцев внутри страны было потрачено около 290 миллиардов долларов, что составило почти 5% ВВП Польши. Варшава первая передала Киеву истребители, поставив 14 самолетов МиГ-29. Позже была поставлена еще одна партия самолетов.Польша сыграла роль "ворот" для западной помощи Украине и приняла на себя основную нагрузку по приему беженцев, хотя в последнее время ее риторика и политика в этом вопросе стали более прагматичными.Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и соседних регионах украинскими националистами из ОУН*-УПА*. Волынскую резню, которая произошла 26 марта 1943 года, парламент Польши признал геноцидом.Конфликт снова обострился в 2026 году после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей этого националистского движения, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. Польская сторона приняла решение лишить Зеленского высшей национальной награды — ордена Белого Орла.Европарламентарий от Польши Марчин Сыпневский в своем выступлении 17 сентября призвал Варшаву полностью отменить финансовую помощь Киеву, пока украинские власти чествуют героями тех, кто убивал польских детей, женщин и стариков.Сыпневский напомнил, что сейчас этим деятелям устанавливают памятники, и порекомендовал в связи с этим отказаться от перечисления средств украинской стороне."Как можно помогать стране, которая выстраивает идентичность на культе преступников? Украина не хочет или не может забывать нацистских героев. Поэтому мы не должны давать ни цента, пока Украина считает своими героями таких, как Бандера и Шухевич", — сказал он.В конце выступления в Европарламенте Сыпневский порвал портреты Бандеры и Шухевича, демонстрируя этим, как легко можно отказаться от почитания нацистских преступников.Логика Брюсселя: главное не Украина, а война против РоссииЕвросоюз в настоящее время является главным спонсором Украины. Насколько вероятно, что политические настроения в странах сообщества в будущем году изменятся настолько, что это приведет к пересмотру данного курса, рассказал в комментарии Украина.ру полонист, эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.По его словам, из серьезных европейских партий однозначно против выделения помощи киевскому режиму выступает только "Альтернатива для Германии". Во Франции не все так однозначно, там разные точки зрения есть даже внутри "Национального объединения", отметил Стремидловский. В Италии правые тоже расколоты по этому вопросу — кто-то выступает за помощь Украине, кто-то против, добавил он."Что касается Польши, в этой стране против оказания помощи режиму в Киеве или хотя бы за пересмотр этих отношений больше всего настаивает движение "Конфедерация". Но это все пока ни о чем, потому что существует европейский консенсус и на уровне Брюсселя, и на уровне национальных правительств о том, что киевскому режиму необходимо оказывать поддержку", — рассказал политолог.Но если быть совсем честным, главное здесь не поддержка киевского режима, а ослабление России, заявил он.Если бы против России воевали какие-то Сейшельские острова, Евросоюз тоже нашел бы понимание и национальные интересы в том, чтобы их поддерживать, подытожил Стремидловский.*Деятельность организации запрещена в РФ

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, польша, фридрих мерц, марин ле пен, станислав стремидловский, ес, вооруженные силы украины