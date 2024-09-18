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"Ошибка товарища Сталина": 85 лет Польскому походу РККА

"Ошибка товарища Сталина": 85 лет Польскому походу РККА - 18.09.2024 Украина.ру

"Ошибка товарища Сталина": 85 лет Польскому походу РККА

Присоединение к УССР Западной Украины сейчас называется оккупацией. Её жители так и не осознали себя частью единого украинского пространства, пытаясь перекроить его по своим меркам. С восточной же стороны "освободительный поход" называют ошибкой, заложившей линию конфликта. Спустя 85 лет обе стороны осуждают случившееся. Но иначе быть не могло

2024-09-18T08:21

2024-09-18T08:21

2024-09-18T08:21

история

западная украина

вторая мировая война

усср

1930-е

история

история ссср

история украины

1939 год

17 сентября 1939 года

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С точки зрения интересов государства Польский поход Красной армии был делом однозначно необходимым и разумных альтернатив не имел. Дело шло к большой войне, и все это прекрасно понимали. Насущный для советского государства вопрос состоял в том, чтобы оттягивать войну как можно дольше и не воевать на два фронта.К сентябрю 1939 года уже случилась война в Испании, где СССР и Германия впервые попробовали друг друга на излом. Уже случились аннексия Австрии и "мюнхенский сговор", когда радостно-возбужденные поляки поделили с немцами Чехословакию с согласия Великобритании и Франции. А потом вдруг удивились, когда Германия потребовала вернуть ей вольный город Данциг, по недоразумению ставший Гданьском.Министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп пытался убедить "союзников", что в случае успехов Германии в противостоянии с СССР они смогут получить часть Украины в качестве компенсации. Но поляки нервничали, и поэтому в марте 1939 года премьер-министр Невилл Чемберлен выступил в британском парламенте, заявив о поддержке польского государства и готовности оказать ему военную помощь. Как раз после того, когда Германия в наглой форме вынудила Литву передать ей Мемельский край вместе с Клайпедой — под дружное молчание Европы.А СССР с весны по осень 1939 года бился на Халхин-Голе. Поход на Западную Украину, Белоруссию и Литву начался всего через два дня после подписания мирного соглашения с Японией. Если бы не начался, то новая граница Германии проходила бы в 240 километрах от Киева. А так отодвинулась примерно на такое же расстояние на запад в соответствии с секретным приложением к пакту Молотова-Риббентропа, на котором настояла советская сторона. Которая, строго говоря, в данной ситуации оккупантом по отношению к Польше не являлась. Судьба этой страны была уже решена. А сама она, наоборот, являлась оккупантом по отношению к УНР и ЗУНР, слитой стараниями Симона Петлюры.Таким образом, формула "освободительный поход" была вполне корректной с украинской точки зрения.Что касается секретного приложения, то в нем содержится следующая формулировка: "в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана".Переустройство, как мы уже заметили, состоялось. А гаранты польской независимости, британцы и французы, вообще к Советскому Союзу в данной связи претензий не имели, поскольку обещали защищать Польшу только от немцев.В ноте правительства СССР чрезвычайному и полномочному послу Польши Вацлаву Гжибовскому 17 сентября 1939 года, говорилось, что, поскольку "польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства", а "Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни", межгосударственные договора автоматически прекратили свое действие."Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии", — отмечалось в документе.А личному составу РККА внушалось, что польские помещики и капиталисты подавили революционное движение в этих областях, заковав народы "в цепи кабалы и угнетения". Поэтому красноармеец вступает на эти земли не как завоеватель, а как освободитель.Таким образом, СССР получил мир на Дальнем Востоке, весьма удачную отсрочку на Западе, отодвинул границу, а Украина впервые приблизилась к соборности своих земель в рамках национальной республики. Этим обстоятельством, впрочем, оказалось весьма недовольно западноукраинское население, избавившееся от польского пана.Как высказался ОУНовец Иван Кривуцкий, написавший книгу о событиях в Закерзонье, "республика украинская, а все, кто прибыл и начал устанавливать новые порядки, разговаривают по-русски".Очевидно, что в глазах западных украинцев Красная армия, представители власти и органов госбезопасности выглядели чужаками. В разных источниках отмечается неряшливый внешний вид пришельцев (хотя как могли выглядеть солдаты, вышедшие из боев?), плохое состояние лошадей и техники, грубость и развязные манеры офицеров, нежелание вникать в местные сельские порядки. Особенным шоком стало отрицание каких-либо идей, связанных с независимостью."Когда наши пришли из Восточной Украины, "освободители", их встречали в селе. Приехали всадники, в шапках, обмотки были на ногах, я хорошо помню, все село вышло с хлебом-солью, цветы, сало яйца, молоко, огурцы — кто что смог найти. Русские пришли, наши освободители. И повесил кто-то на липу флаг сине-желтый. Ну, а начальство выпило, добре поело — каждому же приятно покушать, — и говорит, а ту тряпку уберите. Ему говорят, которую тряпку? Это наш украинский флаг!" — с негодованием вспоминал бывший житель Жидачевского района Львовской области (а в момент беседы — старый киевлянин) Степан Бабий.Дальнейшее установление советских порядков, организация колхозов, привлечение населения на фортификационные работы, запрет греко-католической церкви, репрессии в отношении разного рода активистов, перебои с товарами первой необходимости быстро настроили западных украинцев против новой власти.Они уже с вожделением и надеждой смотрели на другой, немецкий берег Сяна, где "люди, чисто одетые, свободно прогуливаются по своей набережной, дети над самой водой играют в песке, и ни одного немца в мундире не видно". Они ждали скорой войны как очередного освобождения.Нужно ли их понять и посочувствовать?До сентября 1939 года украинское население в Польше имело минимум гражданских прав. Межвоенный период — это "пацификация" непокорных сел, в том числе с участием добровольческих формирований "strzelcow", активная полонизация, наказание особо рьяных противников режима отправкой в концлагерь в Березе Картузской.Бывшие легионеры Юзефа Пилсудского имели приоритетное право на покупку земли на "кресах" по сниженным ценам и с выплатой на 54 года. Украинцам покупать землю было запрещено — так утверждают летописцы освободительного движения, а не доверять им у нас никаких оснований нет. Они же сообщают, что в сентябре 1939 года, не дожидаясь "своих", на немецкую сторону потянулись колонны помещиков, городских богачей и домовладельцев, зажиточных крестьян, интеллигенции и состоятельных евреев. Последние, правда, уже через год потянулись назад.Оставшаяся беднота, которой нечего было терять, кроме своего подсобного хозяйства, получила относительно широкие гражданские права, возможность жить в городах, социальные лифты, доступ к образованию и любой карьере — в рамках далеко не самой лучшей в мире системы с далеко не самыми лучшими, скажем честно, руководителями на местах. Говорившими, естественно, по-русски, поскольку этот язык был одновременно и государственным, и языком международного общения в огромной стране.Безусловно, западным украинцам было отчего стать недовольными — с ними в данной ситуации никто не посоветовался, жизнь обустраивали против их представлений о прекрасном, а быт, в который поляки не лезли, подвергся грубому вмешательству и перестройке. В послевоенные годы, с уничтожением националистического подполья, они и вовсе погрузились в советское государство без оглядки, на долгие годы затаив обиду и желание как-то отомстить.Тем не менее, немецкое "освобождение" тоже никому не понравилось.И в итоге события 1939-40 годов, а затем возвращение Украины в виде советской власти, стало определяющим в судьбе западных регионов, которые сами, будем честны, своей судьбой не управляли. Их исторический выбор был прост — либо раствориться в западных соседях, либо остаться частью национальной республики. Выбирали, конечно, опять другие, но насилие обернулось благом. В 1991 году было получено то, чего никогда не могли бы дать ни маленькие тоталитарные вожди западноукраинского национализма, ни немцы, ни поляки. Собственное государство.А по прошествии 28 лет независимости оказалось, что предъявлять какие-либо претензии "оккупантам" по поводу неправильной организации жизни нет никаких оснований. Затаённые исторические обиды вылились лишь только в попытки переделать прошлое так, чтобы оно выглядело более героическим и симпатичным, а "враги" в нём — как можно непригляднее. Взялись и за соседей из центральных и восточных регионов, втискивая их в установленные жесткие рамки идеологии и заложив тем самым линию разлома культурной войны.Получившие в результате "ошибки товарища Сталина" всю полноту власти Галичина, Волынь и Буковина не показали, как нужно строить процветающее, комфортное и демократическое государство. Но снова недовольны кем-то, кто не разделяет видения прекрасного. Так что можно считать это их естественным состоянием и не ожидать, что важный юбилей Украинской Республики будет отмечен как полагается.

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Дмитрий Заборин

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