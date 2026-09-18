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Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта

Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта - 18.09.2026 Украина.ру

Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта

Белый дом рассматривает возможность заключения новых деловых соглашений с Россией ещё до завершения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники в администрации в ночь на 18 сентября пишет The New York Times

2026-09-18T05:04

2026-09-18T05:04

2026-09-18T05:04

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Собеседники газеты отмечают, что это новая стратегия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. При этом не сообщается, о каких именно соглашениях идёт речь."Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", — приводит издание слова неназванного американского чиновника.В начале сентября Белый дом вновь активизировал посреднические усилия, направив представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, и на следующий день — в Киев для встречи с Зеленским.Москва и Вашингтон оценили эти контакты как продуктивные, допустив возобновление трехсторонних переговоров с участием Соединённых Штатов.Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 16 сентября заявил, что перспективы "диалога России и США по стратегической стабильности" зависят не от различных заявлений, "а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией".17 сентября президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал принятие парламентариями США нового законопроекта об антироссийских санкциях в России "недружественными действиями".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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