Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта - 18.09.2026 Украина.ру
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Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта
Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта - 18.09.2026 Украина.ру
Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта
Белый дом рассматривает возможность заключения новых деловых соглашений с Россией ещё до завершения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники в администрации в ночь на 18 сентября пишет The New York Times
2026-09-18T05:04
2026-09-18T05:04
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новости
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вашингтон
белый дом
стив уиткофф
джаред кушнер
россия
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Собеседники газеты отмечают, что это новая стратегия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. При этом не сообщается, о каких именно соглашениях идёт речь."Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", — приводит издание слова неназванного американского чиновника.В начале сентября Белый дом вновь активизировал посреднические усилия, направив представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, и на следующий день — в Киев для встречи с Зеленским.Москва и Вашингтон оценили эти контакты как продуктивные, допустив возобновление трехсторонних переговоров с участием Соединённых Штатов.Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 16 сентября заявил, что перспективы "диалога России и США по стратегической стабильности" зависят не от различных заявлений, "а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией".17 сентября президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал принятие парламентариями США нового законопроекта об антироссийских санкциях в России "недружественными действиями".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Вашингтон, Белый дом, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Россия, Владимир Путин, международные отношения, Международная политика, Украина, война на Украине, переговоры, Переговоры по Украине 2026, сделка, Мир без границ, СМИ

Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта

05:04 18.09.2026
 
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанкПервая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон состоялась в женевском отеле "Интерконтиненталь". Хиллари Клинтон подарила главе МИД России сувенир в виде кнопки, на которой английскими буквами написано русское слово "перезагрузка".
Первая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон состоялась в женевском отеле Интерконтиненталь. Хиллари Клинтон подарила главе МИД России сувенир в виде кнопки, на которой английскими буквами написано русское слово перезагрузка. - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Эдуард Песов
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Белый дом рассматривает возможность заключения новых деловых соглашений с Россией ещё до завершения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники в администрации в ночь на 18 сентября пишет The New York Times
Собеседники газеты отмечают, что это новая стратегия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. При этом не сообщается, о каких именно соглашениях идёт речь.
"Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", — приводит издание слова неназванного американского чиновника.
В начале сентября Белый дом вновь активизировал посреднические усилия, направив представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, и на следующий день — в Киев для встречи с Зеленским.
Москва и Вашингтон оценили эти контакты как продуктивные, допустив возобновление трехсторонних переговоров с участием Соединённых Штатов.
Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 16 сентября заявил, что перспективы "диалога России и США по стратегической стабильности" зависят не от различных заявлений, "а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией".
17 сентября президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал принятие парламентариями США нового законопроекта об антироссийских санкциях в России "недружественными действиями".
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