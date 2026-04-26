Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля
Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля
Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок. Западные СМИ помогают террористам. В нападениях террористов принимают участие украинские и европейские военные
2026-04-26T18:22
2026-04-26T18:35
18:22 26.04.2026 (обновлено: 18:35 26.04.2026)
 
© Фото : АФРИКАНСКИЙ КОРПУС 2.0 / Telegram — военные трофеи, захваченные у террористов в Мали
военные трофеи, захваченные у террористов в Мали - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото : АФРИКАНСКИЙ КОРПУС 2.0 / Telegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
СМИ сообщают о продолжающихся боях с террористами в Мали. Накануне, в ночь на 26 апреля, министерство иностранных дел России выпустило сообщение для СМИ "О террористической вылазке в Мали".
"25 апреля отряды вооружённых антиправительственных группировок совершили серию скоординированных нападений в малийской столице и прилегающих регионах (Мопти, Гао, Кидаль). В частности, порядка 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу", – гласило оно.
В МИД указывали, что нападение было отражено Вооружёнными силами Мали.
"В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада. Российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями. Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона", – отмечалось в сообщении.
Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на момент публикации заявления (25 апреля, 23:47 по Москве – Ред.) не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали.
"МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находится на её территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности. В Москве продолжат внимательно следить за развитием ситуации", – подытожили в министерстве иностранных дел России.
В 14:57 26 апреля российский военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале рассказал о происходящем в Мали.
"В эти минуты Африканский корпус Вооружённых сил России продолжает отражение масштабной атаки исламистов на позиции правительственных сил Мали. Цель атак боевиков группировок "Фронт освобождения Азавада"* (FLA* – Ред.) и местного филиала "Аль-Каиды"* свергнуть действующее светское правительство, а значит помимо всего прочего навредить нашим интересам в регионе. Наши военнослужащие действуют совместно с малийскими вооруженными силами и органами правопорядка", – писал он.
Поддубный отметил, что атаки начали синхронно в нескольких регионах страны, а также что информационную поддержку террористам оказывают западные СМИ.
"Противник начал масштабную атаку накануне сразу в нескольких регионах республики. Целью стали органы власти, гарнизоны ВС Мали, президентский дворец. Что важно, так это то, что западные СМИ оказали серьёзную и скоординированную информационную поддержку террористическим группировкам и организовали ряд глобальных вбросов, которые направлены на дестабилизацию обстановки", – указал он.
Также военкор сообщил, что совместно с террористами в атаках участвуют украинские и европейские военные.
"В нападении на правительственные войска в районе город Кидаль и Гао участвуют украинские и европейские военспецы. Есть данные о том, что они же участвовали и в планировании атаки. но провернуть "сирийский сценарий" не получилось", – писал он.
По словам Поддубногоо бойцы корпуса не потеряли ни одного стратегического объекта, боевикам не удалось захватить национальный арсенал в Кати.
"Кроме того, специалисты корпуса организовали грамотную оборону президентского дворца и здесь боевики не смогли добиться успеха. Потери исламистов уже более 1000 человек. Российская авиация продолжает поддерживать наши войска и бойцов FAMA. Уничтожено более 100 единиц военной техники противника. Обстановка в стране остается тяжёлой", – указывал журналист.
Военкор также сообщил, что воины Африканского корпуса продолжают уничтожать террористов.
"Братишки из Африканского корпуса продолжают уничтожение превосходящих сил противника за которым стоят те же силы, что поддерживают киевский режим. Война вообще стала нелинейной и часто расстояния между театрами военных действий в политическом смысле совсем не важны. И это важно, в АК служат мои друзья и бьются до талого. Бились так в зоне СВО, теперь в Африке. И будут биться так везде, где прикажет Родина", – подытожил он.
Примечательно, что спустя 3 минуты сообщение Поддубного репостнул телеграм-канал Африканского корпуса Минобороны РФ. При этом в канале не было опровержения или корректировки того, что написал Поддубный.
В 15:47 в телеграм-канале Африканского корпуса появилась информация об обстановке в населённом пункте Кидаль, где прямо упоминались украинские военные.
"Обстановка в н.п. Кидаль (Мали) за истекшие сутки. В ходе отражения атаки боевиков, численностью до 1000 человек, использовавших более 20 боевых бронированных машин, более 80 пикапов, FPV-дроны, минометы и действовавших при поддержке украинских инструкторов, личный состав опорного пункта "Кидаль" отразил 4 массированных атаки на главный пост, а также на посты внешнего периметра обороны", – отмечалось в сообщении.
Там же отмечалось, что в ходе боя за сутки уничтожено: огнём артиллерии и минометным огнем - 12 пикапов с личным составом и вооружением, по подсчётам до 50 боевиков; в стрелковом бою - 32 боевика.
Кроме того, под стремительной атакой боевиков и плотным огнём минометов были эвакуированы несколько выносных постов, часть подразделений перегруппировавшись, отошла на выгодные позиции внутри населённого пункта. Также бронегруппа российского отряда в течении дня находилась в частичном окружении боевиков и, совместно с солдатами армии Мали, уничтожила 4 пикапа с личным составом и вооружением.
"Один из внешних постов в течении всего дня вёл бой в полном окружении, находясь в отрыве от главных сил на удалении 6 км, уничтожив 6 пикапов с ВВСТ, один пикап был захвачен с вооружением и боеприпасами", – указывалось в сообщении Африканского корпуса.
Телеграм-канал "ПриΖрак Новороссии" передал сообщение одного из бойцов Африканского корпуса, который описал ведущиеся в Мали бои.
"Там два опорных пункта в Кидале, сутки *****лись (сражались – Ред.), короче, против боевиков, они так их и не взяли, короче, не смогли подойти. Один опорник 9 человек, второй там 13 человек, просто герои России пацаны, все раненые, сто процентов все лежачие <...> Вообще все были ранены, отстреливались уже одиночными. Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, два маленьких опорника выносных, ну наблюдательных поста. Вот, и эти НПшки не подпустили вообще никого к себе, их как огня боялись на**й", – указывалось в сообщении.
Там же отмечались, что в итоге противник, оценив героизм осаждённых, дал возможность им уйти на опорный пункт в Кидаль. Автор подчеркнул, что является непосредственным участником событий.
Он также призвал следить за официальными аккаунтами Африканского корпуса в соцсетях. Кроме того, он заявил об ожесточённости боёв в Мали.
"Мы показали зубы <...>, просто сделали невозможное. Брестские крепости, четыре Брестские крепости было вчера. Это Бамако, Севарэ, Гао и Кидаль", – подчеркнул автор сообщения, признав при этом тяжесть положения в Кидале.
Журнал Jeune Afrique утверждает со ссылкой на источники в органах безопасности, что министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении джихадистов на его дом.
"Садио Камара был убит в результате нападения на его дом в Кати близ Бамако 25 апреля. Нападение, приписываемое JNIM* ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM)*, аффилированная с "Аль-Каидой"* запрещённая группировка в РФ – Ред.), предположительно, было совершено с использованием заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник", – писало издание.
Как утверждается, в результате мощного взрыва был полностью разрушен дом министра.
Телеграм-канал Zangaro Today указал, что Камара был приверженцем жёсткой линии по отношению к террористам.
"Камара был сторонником "жёсткой" линии в отношении антиправительственных сил и одним из ключевых "связных" в выстраивании партнерства между Бамако и Москвой и последние месяцы укреплял свои аппаратные позиции в военном и гражданском руководстве. Несмотря на множившиеся разногласия с Ассими Гойта (президент Мали - Ред.), Камара считается главным разработчиком военной стратегии Бамако; начиная с апреля 2025-го генерал в сотрудничестве с Генштабом разработал и впоследствии координировал наступательную операцию Dougoukoloko по восстановлению контроля над фактически утраченными регионами", – отмечалось в публикации посвящённого Африке телеграм-канала.
Также авторы канала указали, что наступление джихадистов стало первой скоординированной операцией между FLA* и JNIM* в результате договоренностей, достигнутых между группировками около года назад.
"По итогам каждая группа сделала политические заявления. FLA* анонсировала партнерство со всеми группами, нацеленными на свержение власти в Бамако, и назвало хунту "главным препятствием" для своих целей. В своем письменном обращении JNIM* попросила Москву остаться в стороне ради сбалансированных будущих отношений", – указывалось в публикации канала.
Авторы канала указали на то, что многие в этом случае вспомнили о Сирии, однако подобные параллели, по их мнению, неуместны.
"Многим это напомнило действия "Хайят тахрир аш-Шам"* в Сирии в конце 2024 года, однако прямые параллели между действиями ХТШ* и JNIM*, скорее всего, неуместны, поскольку мало что указывает на то, что связанная с "Аль-Каидой"* коалиция изменила свои максималистские цели", – гласила публикация.
Позднее ориенталист Игорь Димитриев в своём телеграм-канале опубликовал фото одного из обнаруженных в Мали дронов.
"На фото — квадрокоптер с подвешенной миной от французского 120-мм нарезного миномёта со сбитым номером. Один из обнаруженных малийскими правительственными силами в конце марта в районе города Гао. Дрон подготовлен бойцами туарегского сепаратистского движения — Фронта освобождения Азавада*. Вчера, 25 апреля, подобные системы были применены в ходе скоординированных атак ФОА* и JNIM* одновременно по Бамако, Кидалю, Гао и Севаре", — писал он.
Также Димитриев напомнил о появлявшейся ранее информации касательно участия украинских специалистов в других атаках в регионе.
"Украинские дронщики появляются там, где есть российский контингент. Если Россия поддерживает правительство, то украинцы его противников. В Мали это туареги. Всего ФОА* и JNIM* в прошлом году провели десятки дроновых атак. Для обхода российских средств РЭБ применяются даже волоконно-оптические дроны, заимствованные с украинского фронта", — кроме того написал он.
В целом же, указал эксперт, "дрон за пятьсот долларов с миномётной миной решает задачи, для которых раньше требовалась авиация — удары по личному составу, небронированным машинам, позициям и инфраструктуре".
"Против серьёзной бронетехники это оружие малоэффективно, но в сахельских конфликтах тяжёлой техники мало — воюют на пикапах и мопедах", — отметил Димитриев.

Также, напомнил он, дроны позволяют выбить командование противника. Эксперт указал, что вчера первые атаки были нацелены именно по командованию малийской армии, которое фактически отсутствовало в первые часы. Таким образом, возможность устранять руководство противника получили те, кто раньше этого позволить себе не мог.
В Мали тем временем продолжаются бои.
* – запрещённые в РФ террористические организации.
Подробнее о том, как украинские военные помогают террористам в Африке – в статье Павла Котова "Как Украина стала пособником мексиканских наркокартелей и африканских террористов".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
