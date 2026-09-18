ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены - 18.09.2026 Украина.ру
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ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены
ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены - 18.09.2026 Украина.ру
ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены
В ДНР из-за атак украинских БПЛА и детонации ВОП погибли три человека, ещё десять мирных жителей (по уточнённым данным — 15) получили ранения. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 18 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-18T03:34
2026-09-18T03:38
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новости днр
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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики."На автодороге Ялта — Урзуф Мангушского муниципального округа в результате атак на грузовые автомобили погибли мужчины 1983 и 1989 годов рождения, и женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшим", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".Больше всего пострадавших от атак вражеских БПЛА, включая детей, оказалось в Центрально-Городском районе Горловки:"Тяжело ранен мальчик 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка 2019 года рождения, девушка 2009 года рождения, мужчина 1970 года рождения, пострадал мужчина 1982 года рождения", — уточнил глава региона.Молодые люди также пострадали в Марьинке городского округа Донецк — при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получили парни 2008 и 2007 годов рождения.Кроме того, на автодороге Енакиево - Углегорск Енакиевского городского округа при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 1992 года рождения. А у населённого пункта Ольховатка Шахтерского муниципального округа из-за атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили дорожные рабочие – мужчины 1973 и 1981 годов рождения.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, тепловозы, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка, Енакиево, в Мангушском, Тельмановском и Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах", — добавил он.Позже в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили в своём телеграм-канале, что количество пострадавших мирных жителей ДНР от атак украинских военных за прошедшие сутки увеличилось до 15."С 0:00 мск 17.09.2026 по 0:00 мск 18.09.2026 года 31 факт вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Поступили сведения о гибели трёх и ранении 15 гражданских лиц, в том числе четверых детей", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ДНР из-за атак украинских БПЛА погибла пенсионерка, еще семь мирных жителей получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, днр, новости днр, донецкая народная республика, денис пушилин, горловка, донецк, енакиево, ясиноватая, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые, мирные жители, дети, военные преступления, терроризм, киевский режим
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ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены

03:34 18.09.2026 (обновлено: 03:38 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ДНР из-за атак украинских БПЛА и детонации ВОП погибли три человека, ещё десять мирных жителей (по уточнённым данным — 15) получили ранения. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 18 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики.
"На автодороге Ялта — Урзуф Мангушского муниципального округа в результате атак на грузовые автомобили погибли мужчины 1983 и 1989 годов рождения, и женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшим", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Больше всего пострадавших от атак вражеских БПЛА, включая детей, оказалось в Центрально-Городском районе Горловки:
"Тяжело ранен мальчик 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка 2019 года рождения, девушка 2009 года рождения, мужчина 1970 года рождения, пострадал мужчина 1982 года рождения", — уточнил глава региона.
Молодые люди также пострадали в Марьинке городского округа Донецк — при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получили парни 2008 и 2007 годов рождения.
Кроме того, на автодороге Енакиево - Углегорск Енакиевского городского округа при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 1992 года рождения. А у населённого пункта Ольховатка Шахтерского муниципального округа из-за атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили дорожные рабочие – мужчины 1973 и 1981 годов рождения.
Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, тепловозы, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка, Енакиево, в Мангушском, Тельмановском и Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах", — добавил он.
Позже в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили в своём телеграм-канале, что количество пострадавших мирных жителей ДНР от атак украинских военных за прошедшие сутки увеличилось до 15.
"С 0:00 мск 17.09.2026 по 0:00 мск 18.09.2026 года 31 факт вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Поступили сведения о гибели трёх и ранении 15 гражданских лиц, в том числе четверых детей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ДНР из-за атак украинских БПЛА погибла пенсионерка, еще семь мирных жителей получили ранения.
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