https://ukraina.ru/20260918/dnr-pod-udarom-pri-atakakh-bpla-pogibla-tri-cheloveka-15-mirnykh-zhiteley-raneny-1083269342.html

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены - 18.09.2026 Украина.ру

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены

В ДНР из-за атак украинских БПЛА и детонации ВОП погибли три человека, ещё десять мирных жителей (по уточнённым данным — 15) получили ранения. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 18 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-18T03:34

2026-09-18T03:34

2026-09-18T03:38

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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики."На автодороге Ялта — Урзуф Мангушского муниципального округа в результате атак на грузовые автомобили погибли мужчины 1983 и 1989 годов рождения, и женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшим", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".Больше всего пострадавших от атак вражеских БПЛА, включая детей, оказалось в Центрально-Городском районе Горловки:"Тяжело ранен мальчик 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести получили девочка 2019 года рождения, девушка 2009 года рождения, мужчина 1970 года рождения, пострадал мужчина 1982 года рождения", — уточнил глава региона.Молодые люди также пострадали в Марьинке городского округа Донецк — при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получили парни 2008 и 2007 годов рождения.Кроме того, на автодороге Енакиево - Углегорск Енакиевского городского округа при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина 1992 года рождения. А у населённого пункта Ольховатка Шахтерского муниципального округа из-за атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили дорожные рабочие – мужчины 1973 и 1981 годов рождения.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, тепловозы, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка, Енакиево, в Мангушском, Тельмановском и Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах", — добавил он.Позже в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили в своём телеграм-канале, что количество пострадавших мирных жителей ДНР от атак украинских военных за прошедшие сутки увеличилось до 15."С 0:00 мск 17.09.2026 по 0:00 мск 18.09.2026 года 31 факт вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Поступили сведения о гибели трёх и ранении 15 гражданских лиц, в том числе четверых детей", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ДНР из-за атак украинских БПЛА погибла пенсионерка, еще семь мирных жителей получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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