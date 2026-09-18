Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом - 18.09.2026 Украина.ру
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Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом
Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом - 18.09.2026 Украина.ру
Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом
Западная пропаганда, включая Голливуд, за несколько десятилетий перевернула представления французов о роли Советского Союза в победе над нацизмом, заявил французский историк, исследователь Второй мировой войны Рене Барки. Об этом в ночь на 18 сентября пишет РИА Новости
2026-09-18T04:21
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Барки в беседе с агентством сопоставил данные опросов, проведённых во Франции сразу после войны и в 2015 году — их результаты оказались практически противоположными."Сразу после войны мы осознавали цену, которую заплатил Советский Союз в победе над нацизмом. Мы знали, кто сокрушил фашистского зверя, нацизм", — подчеркнул историк.Проведенный во Франции сразу после войны опрос давал совершенно однозначный ответ на вопрос о том, кто внёс наибольший вклад в победу над нацизмом: более 60% французов назвали Советский Союз, около 20% — США и 16% — Великобританию. Однако тот же опрос, повторенный спустя 70 лет, в 2015 году, показал практически противоположные результаты."Более 60% — это Соединенные Штаты, примерно 21-22% — Советский Союз, а затем небольшие проценты — Великобритания и так далее… Таким образом пропаганда Запада с послевоенного периода и до наших дней привела к тому, что все перевернулось", — отметил Барки.Такое радикальное "переформатирование" восприятия учёный связал с голливудскими фильмами и американской пропагандой, которую "ретранслировала французская власть".Барки также упомянул встречу генерала Шарля де Голля с Иосифом Сталиным в Москве в 1944 году, когда французский лидер однозначно говорил о решающей роли Советского Союза."Французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают, что именно она сыграла главную роль в их освобождении", — процитировал историк де Голля.Напомним, в мае французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро пояснил агентству, что французским школьникам и студентам рассказывают преимущественно о том, что происходило на западноевропейском фронте Второй мировой войны, поэтому сегодня большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в Победу."Это объясняет то, что сегодня большинство французов не знают, что 80% немецких войск было уничтожено на Восточном фронте. Вот следствие. Они знают, в той или иной мере, что американцы, англичане высадились в Нормандии, они считают, что именно они победили нацистов", — сказал Моро.Он также указал на слабое преподавание истории во Франции в целом.О трагических исторических уроках и почему процесс денацификации Украины на этот раз нужно довести до конца - в материале Павла Котова "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом

04:21 18.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Западная пропаганда, включая Голливуд, за несколько десятилетий перевернула представления французов о роли Советского Союза в победе над нацизмом, заявил французский историк, исследователь Второй мировой войны Рене Барки. Об этом в ночь на 18 сентября пишет РИА Новости
Барки в беседе с агентством сопоставил данные опросов, проведённых во Франции сразу после войны и в 2015 году — их результаты оказались практически противоположными.
"Сразу после войны мы осознавали цену, которую заплатил Советский Союз в победе над нацизмом. Мы знали, кто сокрушил фашистского зверя, нацизм", — подчеркнул историк.
Проведенный во Франции сразу после войны опрос давал совершенно однозначный ответ на вопрос о том, кто внёс наибольший вклад в победу над нацизмом: более 60% французов назвали Советский Союз, около 20% — США и 16% — Великобританию. Однако тот же опрос, повторенный спустя 70 лет, в 2015 году, показал практически противоположные результаты.
"Более 60% — это Соединенные Штаты, примерно 21-22% — Советский Союз, а затем небольшие проценты — Великобритания и так далее… Таким образом пропаганда Запада с послевоенного периода и до наших дней привела к тому, что все перевернулось", — отметил Барки.
Такое радикальное "переформатирование" восприятия учёный связал с голливудскими фильмами и американской пропагандой, которую "ретранслировала французская власть".
Барки также упомянул встречу генерала Шарля де Голля с Иосифом Сталиным в Москве в 1944 году, когда французский лидер однозначно говорил о решающей роли Советского Союза.
"Французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают, что именно она сыграла главную роль в их освобождении", — процитировал историк де Голля.
Напомним, в мае французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро пояснил агентству, что французским школьникам и студентам рассказывают преимущественно о том, что происходило на западноевропейском фронте Второй мировой войны, поэтому сегодня большинство французов не знают о вкладе Советского Союза в Победу.
"Это объясняет то, что сегодня большинство французов не знают, что 80% немецких войск было уничтожено на Восточном фронте. Вот следствие. Они знают, в той или иной мере, что американцы, англичане высадились в Нормандии, они считают, что именно они победили нацистов", — сказал Моро.
Он также указал на слабое преподавание истории во Франции в целом.
О трагических исторических уроках и почему процесс денацификации Украины на этот раз нужно довести до конца - в материале Павла Котова "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины.
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