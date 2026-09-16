"Кельтский альянс" против Лондона: Британия трещит по швам
© REUTERS / Ben Birchall
© REUTERS / Ben Birchall
Великобритания находится на пороге деколонизации, ускоряя процесс распада бывшей Британской империи
Первые министры автономных регионов Великобритании — лидер Партии Уэльса Рин ап Иорверт, глава Шотландской национальной партии Джон Суинни и вице-президент ирландской партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил — договорились о совместных действиях, направленных на обретение политической независимости.
Эти политики встретились в валлийской столице — городе Кардифф, — чтобы обсудить проведение референдумов о самоопределении Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. По итогам встречи они отметили, что заседающее в Вестминстере британское правительство не имеет права "блокировать демократию" и мешать самоопределению уходящих в свободное плавание автономий, призывая Лондон подготовиться к назревшим историческим переменам.
Шотландские газеты назвали новый политический союз "Кельтским альянсом". Они напоминают о том, что жители автономных территорий являются потомками кельтского населения Британских островов, которые веками вели борьбу против англосаксонских поработителей — под руководством таких выдающихся исторических фигур, как Роберт Брюс, Уильям Уоллес, Оуайн Глиндур и Джеймс Коннолли. И наступило время, когда старейшие британские колонии увидели реальную возможность добиться долгожданной независимости от Лондона.
"Когда будут писать учебники истории, этот момент в Кардиффе запомнится как одна из вех на нашем общем пути… Конечно, у нас разные национальные истории, но нас объединяет одна очень важная вещь — это наше абсолютное убеждение в том, что именно народ Ирландии должен решать будущее Ирландии, народ Шотландии — будущее Шотландии, а народ Уэльса — будущее Уэльса", — заявила председатель ирландской "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд.
Республиканцы из партии "Шинн Фейн" выступают за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия. Тем более что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне заявил о своей поддержке выхода Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства, приветствуя перспективу исторического воссоединения Дублина и Белфаста.
"Есть Северная Ирландия и есть Ирландия, и, как мне кажется, их объединение было бы самым естественным шагом", — сказал Трамп журналистам во время посещения турнира по гольфу Irish Open.
Ирландия действительно находится на пороге объединения — поскольку жители подконтрольного Лондону Ольстера активно поддерживают на выборах партию "Шинн Фейн", недвусмысленно высказываясь против политического подчинения британской короне.
"Дискуссия об объединении уже идет. Референдума об объединении Ирландии не стоит бояться — к нему нужно готовиться. Объединение Ирландии — это больше не отдаленная мечта. Это серьезный современный политический проект, и подготовка к созданию новой Ирландии должна вестись уже сейчас", — говорит об этом Мэри Лу Макдональд, анонсируя подготовку к предстоящему плебисциту в Северной Ирландии.
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Шотландская национальная партия также добивается повторного референдума по вопросу о независимости от Лондона. Такой референдум уже прошел в 2014 году. Тогда сторонники отделения не набрали необходимого количества голосов из-за активной пропагандистской кампании, которую проводили британские власти, требуя дать "сепаратистам" жесткий отпор.
Тем не менее 45% шотландцев высказались в то время за создание независимой республики. А сейчас, спустя двенадцать лет, новый шотландский референдум наверняка продемонстрирует неутешительные для Лондона результаты.
"Мы находимся в поворотной точке конституционных изменений. Наши партии разделяют убеждение, что Вестминстер никогда не будет отстаивать наши интересы и что народы наших стран должны иметь реальную возможность определять свое будущее. Эта дискуссия проходит через неделю после того, как премьер-министр [Британии] Бернем признал необходимость проведения референдума в случае, если большинство населения Шотландии поддержит независимость. Признание того, что народ Шотландии может и должен сам определять свое конституционное будущее, давно назрело. Сегодня наши партии объединят усилия и договорятся о партнерском сотрудничестве в таких сферах, как социальная справедливость, энергетика и право на национальное самоопределение", — заявил на фоне встречи в Кардиффе шотландский лидер Джон Суинни.
Суинни называет Энди Бернема "последним премьер-министром Соединенного Королевства", рассчитывая решить вопрос о независимости Шотландии уже в ближайшие годы. Многие эксперты считают эти намерения реалистичными — особенно на фоне планов возобновить добычу углеводородов на шельфе Северного моря, вблизи шотландского берега. В Эдинбурге не хотят, чтобы доходы от нефти и газа уходили в лондонский Сити. И этот важный экономический аргумент усиливает в шотландском обществе стремление к восстановлению собственной государственности.
По данным социологической компании Ipsos, только треть подданных британского короля верят в то, что Великобритания сохранится через десять лет в своем нынешнем виде. Многие англичане приветствуют самоопределение автономий, с иронией отмечая: "по крайней мере, у шотландцев, валлийцев и ольстерцев появится конституция". Потому что современная Британия до сих пор живет по средневековым документам и хартиям, которыми эффективно манипулируют в своих интересах коррумпированные политики.
Судьба британской монархии тоже выглядит на фоне этих событий довольно определенной — скорее всего, ее история бесславно закончится в достаточно короткие сроки. Известный лондонский журналист Джон Хамфрис представил в эти дни документальный фильм "Королевская семья: пора уходить?", заявляя, что монархия давно стала для британцев чрезвычайно дорогим и обременительным архаизмом.
"Стоят ли они таких затрат? На этот вопрос невозможно ответить, пока мы — народ — не потребуем альтернативы: избрания главы государства", — написал он в газете The Sunday Times, имея в виду представителей королевского семейства, которые возглавляют Британию на основе наследственного права, без всяких выборов, регулярно попадая в громкие и нелицеприятные скандалы.
Британский истеблишмент сопротивляется назревшим общественным изменениям. Однако Консервативная и Лейбористская партии находятся сейчас на пике непопулярности. Жители Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса в равной степени не доверяют лондонским бонзам, которые экономят на самых важных социальных расходах, чтобы закупить оружие для Зеленского. И это усиливает позиции "Кельтского альянса", выступающего за демократическое самоопределение автономий.
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