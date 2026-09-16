https://ukraina.ru/20260916/keltskiy-alyans-protiv-londona-britaniya-treschit-po-shvam-1083215434.html

"Кельтский альянс" против Лондона: Британия трещит по швам

"Кельтский альянс" против Лондона: Британия трещит по швам - 16.09.2026 Украина.ру

"Кельтский альянс" против Лондона: Британия трещит по швам

Великобритания находится на пороге деколонизации, ускоряя процесс распада бывшей Британской империи

2026-09-16T06:03

2026-09-16T06:03

2026-09-16T06:03

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Первые министры автономных регионов Великобритании — лидер Партии Уэльса Рин ап Иорверт, глава Шотландской национальной партии Джон Суинни и вице-президент ирландской партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил — договорились о совместных действиях, направленных на обретение политической независимости.Эти политики встретились в валлийской столице — городе Кардифф, — чтобы обсудить проведение референдумов о самоопределении Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. По итогам встречи они отметили, что заседающее в Вестминстере британское правительство не имеет права "блокировать демократию" и мешать самоопределению уходящих в свободное плавание автономий, призывая Лондон подготовиться к назревшим историческим переменам.Шотландские газеты назвали новый политический союз "Кельтским альянсом". Они напоминают о том, что жители автономных территорий являются потомками кельтского населения Британских островов, которые веками вели борьбу против англосаксонских поработителей — под руководством таких выдающихся исторических фигур, как Роберт Брюс, Уильям Уоллес, Оуайн Глиндур и Джеймс Коннолли. И наступило время, когда старейшие британские колонии увидели реальную возможность добиться долгожданной независимости от Лондона.Республиканцы из партии "Шинн Фейн" выступают за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия. Тем более что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне заявил о своей поддержке выхода Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства, приветствуя перспективу исторического воссоединения Дублина и Белфаста."Есть Северная Ирландия и есть Ирландия, и, как мне кажется, их объединение было бы самым естественным шагом", — сказал Трамп журналистам во время посещения турнира по гольфу Irish Open.Ирландия действительно находится на пороге объединения — поскольку жители подконтрольного Лондону Ольстера активно поддерживают на выборах партию "Шинн Фейн", недвусмысленно высказываясь против политического подчинения британской короне."Дискуссия об объединении уже идет. Референдума об объединении Ирландии не стоит бояться — к нему нужно готовиться. Объединение Ирландии — это больше не отдаленная мечта. Это серьезный современный политический проект, и подготовка к созданию новой Ирландии должна вестись уже сейчас", — говорит об этом Мэри Лу Макдональд, анонсируя подготовку к предстоящему плебисциту в Северной Ирландии.Шотландская национальная партия также добивается повторного референдума по вопросу о независимости от Лондона. Такой референдум уже прошел в 2014 году. Тогда сторонники отделения не набрали необходимого количества голосов из-за активной пропагандистской кампании, которую проводили британские власти, требуя дать "сепаратистам" жесткий отпор.Тем не менее 45% шотландцев высказались в то время за создание независимой республики. А сейчас, спустя двенадцать лет, новый шотландский референдум наверняка продемонстрирует неутешительные для Лондона результаты."Мы находимся в поворотной точке конституционных изменений. Наши партии разделяют убеждение, что Вестминстер никогда не будет отстаивать наши интересы и что народы наших стран должны иметь реальную возможность определять свое будущее. Эта дискуссия проходит через неделю после того, как премьер-министр [Британии] Бернем признал необходимость проведения референдума в случае, если большинство населения Шотландии поддержит независимость. Признание того, что народ Шотландии может и должен сам определять свое конституционное будущее, давно назрело. Сегодня наши партии объединят усилия и договорятся о партнерском сотрудничестве в таких сферах, как социальная справедливость, энергетика и право на национальное самоопределение", — заявил на фоне встречи в Кардиффе шотландский лидер Джон Суинни.Суинни называет Энди Бернема "последним премьер-министром Соединенного Королевства", рассчитывая решить вопрос о независимости Шотландии уже в ближайшие годы. Многие эксперты считают эти намерения реалистичными — особенно на фоне планов возобновить добычу углеводородов на шельфе Северного моря, вблизи шотландского берега. В Эдинбурге не хотят, чтобы доходы от нефти и газа уходили в лондонский Сити. И этот важный экономический аргумент усиливает в шотландском обществе стремление к восстановлению собственной государственности.По данным социологической компании Ipsos, только треть подданных британского короля верят в то, что Великобритания сохранится через десять лет в своем нынешнем виде. Многие англичане приветствуют самоопределение автономий, с иронией отмечая: "по крайней мере, у шотландцев, валлийцев и ольстерцев появится конституция". Потому что современная Британия до сих пор живет по средневековым документам и хартиям, которыми эффективно манипулируют в своих интересах коррумпированные политики.Судьба британской монархии тоже выглядит на фоне этих событий довольно определенной — скорее всего, ее история бесславно закончится в достаточно короткие сроки. Известный лондонский журналист Джон Хамфрис представил в эти дни документальный фильм "Королевская семья: пора уходить?", заявляя, что монархия давно стала для британцев чрезвычайно дорогим и обременительным архаизмом."Стоят ли они таких затрат? На этот вопрос невозможно ответить, пока мы — народ — не потребуем альтернативы: избрания главы государства", — написал он в газете The Sunday Times, имея в виду представителей королевского семейства, которые возглавляют Британию на основе наследственного права, без всяких выборов, регулярно попадая в громкие и нелицеприятные скандалы.Британский истеблишмент сопротивляется назревшим общественным изменениям. Однако Консервативная и Лейбористская партии находятся сейчас на пике непопулярности. Жители Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса в равной степени не доверяют лондонским бонзам, которые экономят на самых важных социальных расходах, чтобы закупить оружие для Зеленского. И это усиливает позиции "Кельтского альянса", выступающего за демократическое самоопределение автономий.

https://ukraina.ru/20260722/vayner-britaniya-v-glubokom-krizise--starmer-ushel-shotlandiya-rvtsya-k-nezavisimosti-1081745093.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, великобритания, шотландия, северная ирландия, ирландия, мир без границ, республиканцы