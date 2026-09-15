https://ukraina.ru/20260915/pravitelstvo-ukrainy-zaplanirovalo-bolshe-raskhodov-na-propagandu-v-2027-godu-na-vybory-deneg-net-1083217370.html

Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет

Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет - 15.09.2026 Украина.ру

Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет

Правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета. Об этом 15 сентября сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк

2026-09-15T19:59

2026-09-15T19:59

2026-09-15T19:59

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Кабмин Украины прислал на ознакомление в Верховную Раду проект бюджета на 2017 год. Железняк иронично прокомментировал ключевые положения расходных статей. "Я всегда люблю оценивать каждый проект Бюджета Зеленского на следующий год по очень простому вопросу: оставили там марафон или нет? Так вот, в то время когда нам катастрофически не хватает денег, то в проекте бюджета на 2027-ый год: ️"Марафон" остается) Правда он переехал из Минкульта под Кабмин: 1,6 миллиарда (+4%). "Тысячевесная "("информационная безопасность, национальная идентичность, героизм") получает +1,4 миллиарда, то есть 5,4 миллиарда", - написал Железняк в своём телеграм-канале.Таким образом, пропагандистский "телемарафон" получит почти $36 млн по нынешнему курсу. По словам парламентария, бюджет формируется с расчётом девальвации украинской гривны - к концу года запланирован курс 48,3 грн/1$. Прожиточный минимум на одного человека в 2027 году повысят на 10,9% до 3559 гривен в месяц, а минимальную зарплату - до 9546 грн.Железняк утверждает, что денег на повышение денежного довольствия военнослужащим армии в госбюджет не заложили. При этом запланирован рост зарплат других силовиков.Нацгвардии Украины добавят из бюджета 27,8%, ещё 22% - пограничникам, на 30% получит больше ГУР по оплате труда."ГБР увеличат зарплаты на +19,9%, прокурорам на +12,2%, фонд оплаты труда судов +44%.... весь фонд оплаты труда госбюджета +18,2%. Марафон, кэшбэк, тысячовесную тоже не забыли... Только о военных пока тишина. И это самый большой позор бюджетной политики Зеленского", - констатировал нардеп.Кроме того, в бюджете не предусмотрено финансирование выборов на Украины. При этом Ценризбирком получит денег на 32,7% больше для своих нужд по статье "руководство и управление".Офис президента Украины получит бюджетных денег на +22,2% больше. Бюджет Минобороны увеличат на 9,2% к бюджету 2026 года - фактически на сумму нынешнего дефицита министерства. Деньги для министерства изыщут за счёт займа в Евросоюзе.Накануне в новостях: Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджетеТакже стало известно, что Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"Актуальное интервью: Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, кабмин, верховная рада, минобороны украины, всу, ситуация на украине