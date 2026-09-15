Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет - 15.09.2026 Украина.ру
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Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет
Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет - 15.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет
Правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета. Об этом 15 сентября сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
2026-09-15T19:59
2026-09-15T19:59
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
кабмин
верховная рада
минобороны украины
всу
ситуация на украине
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Кабмин Украины прислал на ознакомление в Верховную Раду проект бюджета на 2017 год. Железняк иронично прокомментировал ключевые положения расходных статей. "Я всегда люблю оценивать каждый проект Бюджета Зеленского на следующий год по очень простому вопросу: оставили там марафон или нет? Так вот, в то время когда нам катастрофически не хватает денег, то в проекте бюджета на 2027-ый год: ️"Марафон" остается) Правда он переехал из Минкульта под Кабмин: 1,6 миллиарда (+4%). "Тысячевесная "("информационная безопасность, национальная идентичность, героизм") получает +1,4 миллиарда, то есть 5,4 миллиарда", - написал Железняк в своём телеграм-канале.Таким образом, пропагандистский "телемарафон" получит почти $36 млн по нынешнему курсу. По словам парламентария, бюджет формируется с расчётом девальвации украинской гривны - к концу года запланирован курс 48,3 грн/1$. Прожиточный минимум на одного человека в 2027 году повысят на 10,9% до 3559 гривен в месяц, а минимальную зарплату - до 9546 грн.Железняк утверждает, что денег на повышение денежного довольствия военнослужащим армии в госбюджет не заложили. При этом запланирован рост зарплат других силовиков.Нацгвардии Украины добавят из бюджета 27,8%, ещё 22% - пограничникам, на 30% получит больше ГУР по оплате труда."ГБР увеличат зарплаты на +19,9%, прокурорам на +12,2%, фонд оплаты труда судов +44%.... весь фонд оплаты труда госбюджета +18,2%. Марафон, кэшбэк, тысячовесную тоже не забыли... Только о военных пока тишина. И это самый большой позор бюджетной политики Зеленского", - констатировал нардеп.Кроме того, в бюджете не предусмотрено финансирование выборов на Украины. При этом Ценризбирком получит денег на 32,7% больше для своих нужд по статье "руководство и управление".Офис президента Украины получит бюджетных денег на +22,2% больше. Бюджет Минобороны увеличат на 9,2% к бюджету 2026 года - фактически на сумму нынешнего дефицита министерства. Деньги для министерства изыщут за счёт займа в Евросоюзе.Накануне в новостях: Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджетеТакже стало известно, что Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"Актуальное интервью: Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, кабмин, верховная рада, минобороны украины, всу, ситуация на украине
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Кабмин, Верховная Рада, Минобороны Украины, ВСУ, ситуация на Украине

Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет

19:59 15.09.2026
 
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кабмин Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
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Правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета. Об этом 15 сентября сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
Кабмин Украины прислал на ознакомление в Верховную Раду проект бюджета на 2017 год. Железняк иронично прокомментировал ключевые положения расходных статей.
"Я всегда люблю оценивать каждый проект Бюджета Зеленского на следующий год по очень простому вопросу: оставили там марафон или нет? Так вот, в то время когда нам катастрофически не хватает денег, то в проекте бюджета на 2027-ый год: ️"Марафон" остается) Правда он переехал из Минкульта под Кабмин: 1,6 миллиарда (+4%). "Тысячевесная "("информационная безопасность, национальная идентичность, героизм") получает +1,4 миллиарда, то есть 5,4 миллиарда", - написал Железняк в своём телеграм-канале.
Таким образом, пропагандистский "телемарафон" получит почти $36 млн по нынешнему курсу.
По словам парламентария, бюджет формируется с расчётом девальвации украинской гривны - к концу года запланирован курс 48,3 грн/1$. Прожиточный минимум на одного человека в 2027 году повысят на 10,9% до 3559 гривен в месяц, а минимальную зарплату - до 9546 грн.
Железняк утверждает, что денег на повышение денежного довольствия военнослужащим армии в госбюджет не заложили. При этом запланирован рост зарплат других силовиков.
Нацгвардии Украины добавят из бюджета 27,8%, ещё 22% - пограничникам, на 30% получит больше ГУР по оплате труда.
"ГБР увеличат зарплаты на +19,9%, прокурорам на +12,2%, фонд оплаты труда судов +44%.... весь фонд оплаты труда госбюджета +18,2%. Марафон, кэшбэк, тысячовесную тоже не забыли... Только о военных пока тишина. И это самый большой позор бюджетной политики Зеленского", - констатировал нардеп.
Кроме того, в бюджете не предусмотрено финансирование выборов на Украины. При этом Ценризбирком получит денег на 32,7% больше для своих нужд по статье "руководство и управление".
Офис президента Украины получит бюджетных денег на +22,2% больше.
Бюджет Минобороны увеличат на 9,2% к бюджету 2026 года - фактически на сумму нынешнего дефицита министерства. Деньги для министерства изыщут за счёт займа в Евросоюзе.
Накануне в новостях: Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете
Также стало известно, что Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"
Актуальное интервью: Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях
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