https://ukraina.ru/20260916/34-y-paket-poshl-finlyandiya-napravlyaet-kievu-ocherednuyu-voennuyu-pomosch-na-290-mln-1083220592.html
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн - 16.09.2026 Украина.ру
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
Финляндия направляет киевскому режиму очередной — 34-й пакет военной помощи на €290 млн. Об этом министерство обороны республики в ночь на 16 сентября сообщило на своём сайте
2026-09-16T04:20
2026-09-16T04:20
2026-09-16T04:20
украина.ру
новости
финляндия
александр стубб
нато
украина
военная помощь украине
военная помощь
русофобия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg
По данным ведомства, страна ранее уже поставила на Украину оборонную продукцию в общей сложности на €3,6 млрд."Финляндия направит Украине 34-й пакет военной помощи... Стоимость вошедших в пакет средств составляет около €290 млн", — говорится в сообщении.При этом содержание, сроки и способы доставки, как и в случае всех предыдущих поставок, не раскрываются. Россия неоднократно заявляла, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию конфликта на Украине, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем".Напомним, президент Финляндии Александр Стубб в конце августа заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание".Однако два дня спустя "горячий финский парень" уже призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
финляндия
украина
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_699:0:3292:1945_1920x0_80_0_0_ad4bb3e577b7765e5300d36a186b2b7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, финляндия, александр стубб, нато, украина, военная помощь украине, военная помощь, русофобия, запад, киевский режим, война на украине, россия
Украина.ру, Новости, Финляндия, Александр Стубб, НАТО, Украина, военная помощь Украине, военная помощь, Русофобия, Запад, киевский режим, война на Украине, Россия
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
Финляндия направляет киевскому режиму очередной — 34-й пакет военной помощи на €290 млн. Об этом министерство обороны республики в ночь на 16 сентября сообщило на своём сайте