34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/34-y-paket-poshl-finlyandiya-napravlyaet-kievu-ocherednuyu-voennuyu-pomosch-na-290-mln-1083220592.html
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн - 16.09.2026 Украина.ру
34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
Финляндия направляет киевскому режиму очередной — 34-й пакет военной помощи на €290 млн. Об этом министерство обороны республики в ночь на 16 сентября сообщило на своём сайте
2026-09-16T04:20
2026-09-16T04:20
украина.ру
новости
финляндия
александр стубб
нато
украина
военная помощь украине
военная помощь
русофобия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg
По данным ведомства, страна ранее уже поставила на Украину оборонную продукцию в общей сложности на €3,6 млрд."Финляндия направит Украине 34-й пакет военной помощи... Стоимость вошедших в пакет средств составляет около €290 млн", — говорится в сообщении.При этом содержание, сроки и способы доставки, как и в случае всех предыдущих поставок, не раскрываются. Россия неоднократно заявляла, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию конфликта на Украине, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем".Напомним, президент Финляндии Александр Стубб в конце августа заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание".Однако два дня спустя "горячий финский парень" уже призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
финляндия
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_699:0:3292:1945_1920x0_80_0_0_ad4bb3e577b7765e5300d36a186b2b7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, финляндия, александр стубб, нато, украина, военная помощь украине, военная помощь, русофобия, запад, киевский режим, война на украине, россия
Украина.ру, Новости, Финляндия, Александр Стубб, НАТО, Украина, военная помощь Украине, военная помощь, Русофобия, Запад, киевский режим, война на Украине, Россия

34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн

04:20 16.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия
Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Финляндия направляет киевскому режиму очередной — 34-й пакет военной помощи на €290 млн. Об этом министерство обороны республики в ночь на 16 сентября сообщило на своём сайте
По данным ведомства, страна ранее уже поставила на Украину оборонную продукцию в общей сложности на €3,6 млрд.
"Финляндия направит Украине 34-й пакет военной помощи... Стоимость вошедших в пакет средств составляет около €290 млн", — говорится в сообщении.
При этом содержание, сроки и способы доставки, как и в случае всех предыдущих поставок, не раскрываются.
Россия неоднократно заявляла, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию конфликта на Украине, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем".
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб в конце августа заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание".
Однако два дня спустя "горячий финский парень" уже призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиФинляндияАлександр СтуббНАТОУкраинавоенная помощь Украиневоенная помощьРусофобияЗападкиевский режимвойна на УкраинеРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:58Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях
04:2034-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
03:47Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
03:23Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:19В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека
00:35Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза
19:59Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет
19:18СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
19:00Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ
18:43О жизни главного вуза Мелитополя, история одной песни. 15 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:35Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"
18:30ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября
18:30Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях
18:04"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов
18:03Оргии и ужасы СССР: в какую историю теперь должны верить украинцы
17:52Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
17:30Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией
17:25Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс
17:03Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту
Лента новостейМолния