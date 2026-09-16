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34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн

34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн - 16.09.2026 Украина.ру

34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн

Финляндия направляет киевскому режиму очередной — 34-й пакет военной помощи на €290 млн. Об этом министерство обороны республики в ночь на 16 сентября сообщило на своём сайте

2026-09-16T04:20

2026-09-16T04:20

2026-09-16T04:20

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По данным ведомства, страна ранее уже поставила на Украину оборонную продукцию в общей сложности на €3,6 млрд."Финляндия направит Украине 34-й пакет военной помощи... Стоимость вошедших в пакет средств составляет около €290 млн", — говорится в сообщении.При этом содержание, сроки и способы доставки, как и в случае всех предыдущих поставок, не раскрываются. Россия неоднократно заявляла, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию конфликта на Украине, напрямую вовлекают в него страны НАТО и являются "игрой с огнем".Напомним, президент Финляндии Александр Стубб в конце августа заявил, что украинские военные должны продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы "спровоцировать в России восстание".Однако два дня спустя "горячий финский парень" уже призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, чтобы избежать взаимного непонимания и ошибочных представлений о намерениях друг друга.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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