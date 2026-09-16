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Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях

Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях - 16.09.2026 Украина.ру

Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях

Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет провести последующее голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Ход голосования транслировала американская телесеть C-SPAN

2026-09-16T04:58

2026-09-16T04:58

2026-09-16T05:01

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антироссийские санкции

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Ранее отмечалось, что для успешного продвижения в палате представителей законопроекта, разработанного при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), республиканцем может не хватить голосов."Документ получил 214 голосов. Против выступили 211 конгрессменов", — передает C-SPAN.При этом двое представителей демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, поддержали резолюцию вопреки позиции остальных однопартийцев. Очевидно, что именно их голоса стали решающими.Документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России, ранее одобрил Сенат США.Подробнее о настроениях в высшем законодательном органе Соединённых Штатов - в публикации Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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