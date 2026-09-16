Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях - 16.09.2026 Украина.ру
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Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях
Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях - 16.09.2026 Украина.ру
Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях
Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет провести последующее голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Ход голосования транслировала американская телесеть C-SPAN
2026-09-16T04:58
2026-09-16T05:01
украина.ру
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сенат
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линдси грэм
санкции
антироссийские санкции
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Ранее отмечалось, что для успешного продвижения в палате представителей законопроекта, разработанного при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), республиканцем может не хватить голосов."Документ получил 214 голосов. Против выступили 211 конгрессменов", — передает C-SPAN.При этом двое представителей демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, поддержали резолюцию вопреки позиции остальных однопартийцев. Очевидно, что именно их голоса стали решающими.Документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России, ранее одобрил Сенат США.Подробнее о настроениях в высшем законодательном органе Соединённых Штатов - в публикации Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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украина.ру, новости, сша, конгресс сша, палата представителей когресса сша, сенат, конгрессмен, линдси грэм, санкции, антироссийские санкции, законопроект, законопроекты, голосование, русофобия, россия, иран, республиканская партия, демократическая партия
Украина.ру, Новости, США, Конгресс США, Палата представителей Когресса США, сенат, конгрессмен, Линдси Грэм, санкции, антироссийские санкции, законопроект, законопроекты, голосование, Русофобия, Россия, Иран, Республиканская партия, Демократическая партия

Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях

04:58 16.09.2026 (обновлено: 05:01 16.09.2026)
 
© AP / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© AP / J. Scott Applewhite
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Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет провести последующее голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Ход голосования транслировала американская телесеть C-SPAN
Ранее отмечалось, что для успешного продвижения в палате представителей законопроекта, разработанного при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), республиканцем может не хватить голосов.
"Документ получил 214 голосов. Против выступили 211 конгрессменов", — передает C-SPAN.
При этом двое представителей демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, поддержали резолюцию вопреки позиции остальных однопартийцев. Очевидно, что именно их голоса стали решающими.
Документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России, ранее одобрил Сенат США.
Подробнее о настроениях в высшем законодательном органе Соединённых Штатов - в публикации Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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