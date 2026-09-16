Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг - 16.09.2026 Украина.ру
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Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг
Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг - 16.09.2026 Украина.ру
Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг
В Верховной Раде зарегистрирован проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 млрд гривен ($37,3 млрд), что предполагает увеличение госдолга на конец периода до 12307 млрд гривен ($276 млрд). Документ был опубликован на сайте Рады вечером 15 сентября
2026-09-16T03:23
2026-09-16T03:23
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верховная рада
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сергей корецкий
бюджет
оборонный бюджет
дефицит бюджета
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Согласно данным документа, доходы в проекте бюджета незалежной планируются лишь на сумму 5648 млрд гривен ($126 млрд), расходы - 7271 млрд гривен ($163 млрд). Предельный объем госдолга на 31 декабря 2027 года предполагается установить на уровне 12307 млрд гривен ($276 млрд). Правительство также устанавливает прожиточный минимум для лиц работоспособного возраста на уровне 3691 гривна ($82).Напомним, бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом в $45 млрд, а по данным на конец июля, государственный внешний и внутренний долг обновил исторический максимум, достигнув $214,18 млрд."Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен [$109 млрд]. Это почти 44% ВВП", — говорится в сообщении, которое в своём телеграм-канале опубликовал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.По заявлению главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласной, украинскому бюджету один день войны в 2026 году стоит $190 млн. И это без учёта оружия, которое предоставляют партнёры.Ранее сообщалось, что правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета.Больше информации на эту тему - в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Верховная Рада, Рада, Сергей Корецкий, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, госдолг, война на Украине, Минфин, правительство, киевский режим

Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг

03:23 16.09.2026
 
© flickr.com / пресс-служба НБУ / Перейти в фотобанкгривна доллар
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© flickr.com / пресс-служба НБУ
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В Верховной Раде зарегистрирован проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 млрд гривен ($37,3 млрд), что предполагает увеличение госдолга на конец периода до 12307 млрд гривен ($276 млрд). Документ был опубликован на сайте Рады вечером 15 сентября
Согласно данным документа, доходы в проекте бюджета незалежной планируются лишь на сумму 5648 млрд гривен ($126 млрд), расходы - 7271 млрд гривен ($163 млрд). Предельный объем госдолга на 31 декабря 2027 года предполагается установить на уровне 12307 млрд гривен ($276 млрд). Правительство также устанавливает прожиточный минимум для лиц работоспособного возраста на уровне 3691 гривна ($82).
Напомним, бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом в $45 млрд, а по данным на конец июля, государственный внешний и внутренний долг обновил исторический максимум, достигнув $214,18 млрд.
"Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен [$109 млрд]. Это почти 44% ВВП", — говорится в сообщении, которое в своём телеграм-канале опубликовал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По заявлению главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласной, украинскому бюджету один день войны в 2026 году стоит $190 млн. И это без учёта оружия, которое предоставляют партнёры.
Ранее сообщалось, что правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета.
Больше информации на эту тему - в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете.
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