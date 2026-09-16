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Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг

Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг - 16.09.2026 Украина.ру

Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг

В Верховной Раде зарегистрирован проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666 млрд гривен ($37,3 млрд), что предполагает увеличение госдолга на конец периода до 12307 млрд гривен ($276 млрд). Документ был опубликован на сайте Рады вечером 15 сентября

2026-09-16T03:23

2026-09-16T03:23

2026-09-16T03:23

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дефицит бюджета

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Согласно данным документа, доходы в проекте бюджета незалежной планируются лишь на сумму 5648 млрд гривен ($126 млрд), расходы - 7271 млрд гривен ($163 млрд). Предельный объем госдолга на 31 декабря 2027 года предполагается установить на уровне 12307 млрд гривен ($276 млрд). Правительство также устанавливает прожиточный минимум для лиц работоспособного возраста на уровне 3691 гривна ($82).Напомним, бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом в $45 млрд, а по данным на конец июля, государственный внешний и внутренний долг обновил исторический максимум, достигнув $214,18 млрд."Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен [$109 млрд]. Это почти 44% ВВП", — говорится в сообщении, которое в своём телеграм-канале опубликовал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.По заявлению главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласной, украинскому бюджету один день войны в 2026 году стоит $190 млн. И это без учёта оружия, которое предоставляют партнёры.Ранее сообщалось, что правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета.Больше информации на эту тему - в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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