Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/zelenskiy-okonchatelno-uvolil-kravchenko-s-posta-genprokurora-ukrainy-1083220457.html
Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины - 16.09.2026 Украина.ру
Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины
2026-09-16T03:47
2026-09-16T03:47
украина.ру
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
кравченко
набу
увольнение
киевский режим
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8056f80efa444064ab22d5b6673cdd8f.jpg
Документ, датированный 15-м сентября, этим же вечером был опубликован на сайте главаря киевского режима.Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала конституционным большинством в 317 голосов отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение законодателей последовало сразу за указом Владимира Зеленского, который 14 сентября официально отстранил главу ведомства от занимаемой должности.В свою очередь, Кравченко в телеграм-канале заявил, что он якобы оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" - Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b38ad3ac295589ed23bb95c1c792053.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, кравченко, набу, увольнение, киевский режим, отставка, генеральная прокуратура украины
Украина.ру, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кравченко, НАБУ, увольнение, киевский режим, отставка, Генеральная прокуратура Украины

Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины

03:47 16.09.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter Руслан Кравченко
 Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины
Документ, датированный 15-м сентября, этим же вечером был опубликован на сайте главаря киевского режима.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала конституционным большинством в 317 голосов отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение законодателей последовало сразу за указом Владимира Зеленского, который 14 сентября официально отстранил главу ведомства от занимаемой должности.
В свою очередь, Кравченко в телеграм-канале заявил, что он якобы оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" - Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная РадаКравченкоНАБУувольнениекиевский режимотставкаГенеральная прокуратура Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:58Конгресс США сделал шаг к принятию законопроекта Грэма* о новых санкциях
04:2034-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн
03:47Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
03:23Киев опубликовал проект бюджета: 44% на войну и рекордный госдолг
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:19В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека
00:35Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза
19:59Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет
19:18СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
19:00Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ
18:43О жизни главного вуза Мелитополя, история одной песни. 15 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:35Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"
18:30ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября
18:30Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях
18:04"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов
18:03Оргии и ужасы СССР: в какую историю теперь должны верить украинцы
17:52Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
17:30Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией
17:25Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс
17:03Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту
Лента новостейМолния