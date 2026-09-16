https://ukraina.ru/20260916/zelenskiy-okonchatelno-uvolil-kravchenko-s-posta-genprokurora-ukrainy-1083220457.html

Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины

Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины - 16.09.2026 Украина.ру

Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины

2026-09-16T03:47

2026-09-16T03:47

2026-09-16T03:47

украина.ру

новости

украина

владимир зеленский

верховная рада

кравченко

набу

увольнение

киевский режим

отставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8056f80efa444064ab22d5b6673cdd8f.jpg

Документ, датированный 15-м сентября, этим же вечером был опубликован на сайте главаря киевского режима.Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала конституционным большинством в 317 голосов отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение законодателей последовало сразу за указом Владимира Зеленского, который 14 сентября официально отстранил главу ведомства от занимаемой должности.В свою очередь, Кравченко в телеграм-канале заявил, что он якобы оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" - Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, кравченко, набу, увольнение, киевский режим, отставка, генеральная прокуратура украины