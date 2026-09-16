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Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины - 16.09.2026 Украина.ру
Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины
2026-09-16T03:47
2026-09-16T03:47
2026-09-16T03:47
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новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
кравченко
набу
увольнение
киевский режим
отставка
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Документ, датированный 15-м сентября, этим же вечером был опубликован на сайте главаря киевского режима.Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала конституционным большинством в 317 голосов отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение законодателей последовало сразу за указом Владимира Зеленского, который 14 сентября официально отстранил главу ведомства от занимаемой должности.В свою очередь, Кравченко в телеграм-канале заявил, что он якобы оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" - Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кравченко, НАБУ, увольнение, киевский режим, отставка, Генеральная прокуратура Украины
Зеленский окончательно уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины