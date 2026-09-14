Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою - 14.09.2026 Украина.ру
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Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою
Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою - 14.09.2026 Украина.ру
Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою
Новейшие аэростаты вскоре будут решать задачи ретрансляции сигнала, РЭБ, а также наблюдения и обнаружения, заявил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев по итогам международного технологического конгресса, проходившего в парке "Патриот" 8-10 сентября. Об этом 14 сентября пишет РИА Новости
2026-09-14T08:46
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Чадаев рассказал агентству, что возглавляемый им научно-производственный центр работает над самой широкой в России линейкой малозаметных аэростатов военного назначения, "которая позволит решить наибольший спектр задач"."В распоряжении наших резидентов уже до 10 аэростатов различной модификации. При этом в качестве полезной нагрузки на эти платформы устанавливаются ретрансляторы, акустические датчики, оптические системы, средства РЭБ и другие", — уточнил глава центра.Он также пояснил, что в настоящее время аэростаты стали фактически единственной платформой, которая может осуществлять подъём ретрансляторов на необходимую высоту и, тем самым, принципиально увеличить дистанцию управляемого применения робототехнических средств всех типов — морских, воздушных и наземных.При этом они остаются малозаметны для средств наблюдения противника, поскольку сделаны из специального прозрачного материала, фактически сливающегося с окружающей средой."У аэростатов "открывается второе дыхание", потому что появилось большое количество специальных устройств, которые можно закрепить на нём: аэростат стал универсальным носителем", — подчеркнул Чадаев.Ранее сообщалось, что Киев использует аэростаты для доставки на исходную позицию дронов "Марсианин-2" ("Хорнет"), которые запускает в сторону Крыма и ключевых магистралей с высоты 6-8 километров. Подробнее об этом - в публикации Как в СССР: Кнутов призвал вернуть системную борьбу с аэростатами, с которых ВСУ запускают дроны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою

08:46 14.09.2026
 
© Фото : The Canadian Space Agency (CSA)Многоразовый аэростат
Многоразовый аэростат - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : The Canadian Space Agency (CSA)
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Новейшие аэростаты вскоре будут решать задачи ретрансляции сигнала, РЭБ, а также наблюдения и обнаружения, заявил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев по итогам международного технологического конгресса, проходившего в парке "Патриот" 8-10 сентября. Об этом 14 сентября пишет РИА Новости
Чадаев рассказал агентству, что возглавляемый им научно-производственный центр работает над самой широкой в России линейкой малозаметных аэростатов военного назначения, "которая позволит решить наибольший спектр задач".
"В распоряжении наших резидентов уже до 10 аэростатов различной модификации. При этом в качестве полезной нагрузки на эти платформы устанавливаются ретрансляторы, акустические датчики, оптические системы, средства РЭБ и другие", — уточнил глава центра.
Он также пояснил, что в настоящее время аэростаты стали фактически единственной платформой, которая может осуществлять подъём ретрансляторов на необходимую высоту и, тем самым, принципиально увеличить дистанцию управляемого применения робототехнических средств всех типов — морских, воздушных и наземных.
При этом они остаются малозаметны для средств наблюдения противника, поскольку сделаны из специального прозрачного материала, фактически сливающегося с окружающей средой.
"У аэростатов "открывается второе дыхание", потому что появилось большое количество специальных устройств, которые можно закрепить на нём: аэростат стал универсальным носителем", — подчеркнул Чадаев.
Ранее сообщалось, что Киев использует аэростаты для доставки на исходную позицию дронов "Марсианин-2" ("Хорнет"), которые запускает в сторону Крыма и ключевых магистралей с высоты 6-8 километров. Подробнее об этом - в публикации Как в СССР: Кнутов призвал вернуть системную борьбу с аэростатами, с которых ВСУ запускают дроны.
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