https://ukraina.ru/20260610/kak-v-sssr-knutov-prizval-vernut-sistemnuyu-borbu-s-aerostatami-s-kotorykh-vsu-zapuskayut-drony-1080024877.html

Как в СССР: Кнутов призвал вернуть системную борьбу с аэростатами, с которых ВСУ запускают дроны

Как в СССР: Кнутов призвал вернуть системную борьбу с аэростатами, с которых ВСУ запускают дроны - 10.06.2026 Украина.ру

Как в СССР: Кнутов призвал вернуть системную борьбу с аэростатами, с которых ВСУ запускают дроны

Украинские дроны "Марсианин-2" запускаются с аэростатов на высоте 6-8 км, а для дальних целей готовятся метеозонды на 20-30 км. Противник повторяет тактику США времён Холодной войны, а Россия может использовать советский опыт борьбы с аэростатами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-06-10T04:30

2026-06-10T04:30

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Украинский дрон "Марсианин-2" ("Хорнет") атакует на трассах, ведущих в Крым. Для этого он подвешивается к воздушному шару, который несёт его на высоте 6-8 километров до определённого квадрата, после чего дрон самостоятельно начинает поиск целей, рассказал Кнутов.Журналист спросил, как можно бороться с воздушными носителями дронов.Кнутов заявил, что тут нужен системный подход. По его словам, в советское время для борьбы с воздушными шарами были доработаны зенитно-ракетные комплексы С-75, где ввели режим стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам."Комплекс С-200 имел возможность поражать цели на высоте 40 километров, пилотов МиГ-25 обучали поражать воздушные шары. Был даже разработан специальный самолёт для поражения таких шаров, но после распада СССР он не был принят на вооружение", — пояснил эксперт.По словам Кнутова, проблема борьбы с аэростатами возникла ещё в 60-80-е годы. Американцы использовали дрейфующие аэростаты, запуская их в Германии. Они летели над территорией Советского Союза и сбрасывали шпионскую аппаратуру радиотехнической разведки в районе Японии. После чего американцы подбирали и расшифровывали информацию, собирая разведывательные данные, несмотря на наличие спутников, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: России пора перейти на Украине к тактике Ирана и создать пожарные команды для борьбы с БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие технические аспекты специальной военной операции — в авторской статье Геннадия Алехина "Под прикрытием дронового "зонтика". Как ВС РФ адаптируются к современной войне" на сайте Украина.ру.

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