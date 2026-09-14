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Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины

Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины - 14.09.2026 Украина.ру

Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины

Украине грозит гуманитарная катастрофа, при этом она превращается в мрачное государство, где всех несогласных с Владимиром Зеленским обвиняют в предательстве. Об этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в ночь на 14 сентября заявила в социальных сетях

2026-09-14T06:51

2026-09-14T06:51

2026-09-14T07:04

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Указом от 13 сентября Зеленский ввёл очередные санкции против 29 граждан России, 29 российских компаний, 20 морских судов международных организаций, а также против десяти российских и украинских лиц, якобы распространяющих дезинформацию об Украине. В список "предателей" попала и Мендель."Посмотрите, что они делают. Зеленский не просто воюет — он воюет с каждым, кто ставит под сомнение его точку зрения на этот конфликт... Так это и работает. Страна, которую позиционируют как оплот демократии, скатывается к чему-то более мрачному: к военному государству, которое рассматривает несогласие как предательство", — написала она в соцсети X.При этом, если не закончить конфликт в скором времени, Украине грозит гуманитарная катастрофа."Представители ООН теперь открыто заявляют, что Украину ждёт самая суровая зима за всю войну — энергосистема разрушена, отопление, водоснабжение и канализация находятся под угрозой коллапса... Это гуманитарная катастрофа в реальном времени... Сколько ещё зим? Сколько ещё городов без отопления, пока Украина не будет повержена? Эта война должна закончиться", — утверждает бывший "рупор" режима.Мендель также написала комментарии к последним событиям, непосредственно затрагивающим её благополучие, и в социальной сети Facebook*. Она вновь подчеркнула, что на Украине нет независимых мнений и свободы слова, а граждане незалежной не могут выступать за мирное урегулирование конфликта."За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший босс, ввёл против меня санкции. Санкции против граждан Украины являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир на Украине", — говорится в её публикации. Бывший пресс-секретарь Зеленского утверждает, что знала о подготовке для неё "государственной измены" за интервью с американским журналистом Такером Карлсоном и "догадывалась о возможности санкций"."Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", — подчеркнула Мендель.Ранее она в интервью Карлсону заявляла, что одним из главных препятствий на пути к миру является именно Зеленский. И что за критику в его адрес людей отправляют на фронт. Мендель также назвала Зеленского диктатором, который требовал от своей команды такой же пропаганды, "как у Геббельса".Экс-чиновница и после "засветки" у Карлсона продолжает высказываться о разных событиях, имеющих отношение к незалежной. В частности, она объяснила срыв августовского визита ряда европейских лидеров на Украину.Подробнее о возможной "игре" вокруг главаря киевского режими - в майском комментарии начальника аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексея Самойлова "Хорошо разыгранная комбинация": дело Ермака и интервью Мендель — удар по Зеленскому. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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