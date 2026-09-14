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Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины
Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины - 14.09.2026 Украина.ру
Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины
Украине грозит гуманитарная катастрофа, при этом она превращается в мрачное государство, где всех несогласных с Владимиром Зеленским обвиняют в предательстве. Об этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в ночь на 14 сентября заявила в социальных сетях
2026-09-14T06:51
2026-09-14T06:51
2026-09-14T07:04
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юлия мендель
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санкции
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Указом от 13 сентября Зеленский ввёл очередные санкции против 29 граждан России, 29 российских компаний, 20 морских судов международных организаций, а также против десяти российских и украинских лиц, якобы распространяющих дезинформацию об Украине. В список "предателей" попала и Мендель."Посмотрите, что они делают. Зеленский не просто воюет — он воюет с каждым, кто ставит под сомнение его точку зрения на этот конфликт... Так это и работает. Страна, которую позиционируют как оплот демократии, скатывается к чему-то более мрачному: к военному государству, которое рассматривает несогласие как предательство", — написала она в соцсети X.При этом, если не закончить конфликт в скором времени, Украине грозит гуманитарная катастрофа."Представители ООН теперь открыто заявляют, что Украину ждёт самая суровая зима за всю войну — энергосистема разрушена, отопление, водоснабжение и канализация находятся под угрозой коллапса... Это гуманитарная катастрофа в реальном времени... Сколько ещё зим? Сколько ещё городов без отопления, пока Украина не будет повержена? Эта война должна закончиться", — утверждает бывший "рупор" режима.Мендель также написала комментарии к последним событиям, непосредственно затрагивающим её благополучие, и в социальной сети Facebook*. Она вновь подчеркнула, что на Украине нет независимых мнений и свободы слова, а граждане незалежной не могут выступать за мирное урегулирование конфликта."За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший босс, ввёл против меня санкции. Санкции против граждан Украины являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир на Украине", — говорится в её публикации. Бывший пресс-секретарь Зеленского утверждает, что знала о подготовке для неё "государственной измены" за интервью с американским журналистом Такером Карлсоном и "догадывалась о возможности санкций"."Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", — подчеркнула Мендель.Ранее она в интервью Карлсону заявляла, что одним из главных препятствий на пути к миру является именно Зеленский. И что за критику в его адрес людей отправляют на фронт. Мендель также назвала Зеленского диктатором, который требовал от своей команды такой же пропаганды, "как у Геббельса".Экс-чиновница и после "засветки" у Карлсона продолжает высказываться о разных событиях, имеющих отношение к незалежной. В частности, она объяснила срыв августовского визита ряда европейских лидеров на Украину.Подробнее о возможной "игре" вокруг главаря киевского режими - в майском комментарии начальника аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексея Самойлова "Хорошо разыгранная комбинация": дело Ермака и интервью Мендель — удар по Зеленскому. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина.ру, новости, украина, юлия мендель, владимир зеленский, такер карлсон, киевский режим, карлсон, санкции, киев, европарламент, гуманитарный кризис, гуманитарная катастрофа
Украина.ру, Новости, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, киевский режим, Карлсон, санкции, Киев, Европарламент, гуманитарный кризис, гуманитарная катастрофа
Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины
06:51 14.09.2026 (обновлено: 07:04 14.09.2026)
Украине грозит гуманитарная катастрофа, при этом она превращается в мрачное государство, где всех несогласных с Владимиром Зеленским обвиняют в предательстве. Об этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в ночь на 14 сентября заявила в социальных сетях
Указом от 13 сентября Зеленский ввёл очередные санкции против 29 граждан России, 29 российских компаний, 20 морских судов международных организаций, а также против десяти российских и украинских лиц, якобы распространяющих дезинформацию об Украине. В список "предателей" попала и Мендель.
"Посмотрите, что они делают. Зеленский не просто воюет — он воюет с каждым, кто ставит под сомнение его точку зрения на этот конфликт... Так это и работает. Страна, которую позиционируют как оплот демократии, скатывается к чему-то более мрачному: к военному государству, которое рассматривает несогласие как предательство", — написала она в соцсети X.
При этом, если не закончить конфликт в скором времени, Украине грозит гуманитарная катастрофа.
"Представители ООН теперь открыто заявляют, что Украину ждёт самая суровая зима за всю войну — энергосистема разрушена, отопление, водоснабжение и канализация находятся под угрозой коллапса... Это гуманитарная катастрофа в реальном времени... Сколько ещё зим? Сколько ещё городов без отопления, пока Украина не будет повержена? Эта война должна закончиться", — утверждает бывший "рупор" режима.
Мендель также написала комментарии к последним событиям, непосредственно затрагивающим её благополучие, и в социальной сети Facebook*. Она вновь подчеркнула, что на Украине нет независимых мнений и свободы слова, а граждане незалежной не могут выступать за мирное урегулирование конфликта.
"За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший босс, ввёл против меня санкции. Санкции против граждан Украины являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского. Владимир Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир на Украине", — говорится в её публикации.
Бывший пресс-секретарь Зеленского утверждает, что знала о подготовке для неё "государственной измены" за интервью с американским журналистом Такером Карлсоном и "догадывалась о возможности санкций".
"Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", — подчеркнула Мендель.
Ранее она в интервью Карлсону заявляла, что одним из главных препятствий на пути к миру является именно Зеленский. И что за критику в его адрес людей отправляют на фронт. Мендель также назвала Зеленского диктатором, который требовал от своей команды такой же пропаганды, "как у Геббельса".
Экс-чиновница и после "засветки" у Карлсона продолжает высказываться о разных событиях, имеющих отношение к незалежной. В частности, она объяснила срыв августовского визита ряда европейских лидеров на Украину. Подробнее о возможной "игре" вокруг главаря киевского режими - в майском комментарии начальника аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексея Самойлова "Хорошо разыгранная комбинация": дело Ермака и интервью Мендель — удар по Зеленскому. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.