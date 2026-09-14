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В Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобиле
В Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобиле - 14.09.2026 Украина.ру
В Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобиле
В результате атаки БПЛА на Нижнекамск утром воскресенья погибли две девушки, подробности трагедии на деловом понедельнике сообщил мэр Радмир Беляев. Об этом 14 сентября пишет агентство "Татар-информ"
2026-09-14T09:22
2026-09-14T09:22
2026-09-14T09:28
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Пресс-служба главы Татарстана ранее сообщила, что утром 13 сентября Нижнекамск подвергся атаке вражеских беспилотников, в результате чего два человека погибли, 14 получили ранения. Также были повреждены промышленные и гражданские объекты, на одном предприятии возникло возгорание."Погибли два человека – это молодые девушки. Они находились в автомобиле в момент атаки на перекрестке 30 лет Победы и улицы Студенческой. Ещё два человека в той машине получили тяжёлые травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей. Состояние тяжёлое, но на данный момент стабильное", — рассказал Беляев на совещании в мэрии.По его словам, "секундой раньше, секундой позже — трагедии удалось бы избежать"."Они выехали из ночного клуба во время работы сирены в сторону дома... Но, к сожалению, пустая улица... Осколок попадает в дерево, и осколками от дерева сечет машину, и происходит вот такая трагедия", — добавил мэр.Родственники погибших накануне прибыли в Нижнекамск, муниципалитет окажет всю необходимую помощь в похоронах, уточнил градоначальник.Ранее сообщалось, что в ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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В Нижнекамске украинский БПЛА убил двух девушек в автомобиле
09:22 14.09.2026 (обновлено: 09:28 14.09.2026)
В результате атаки БПЛА на Нижнекамск утром воскресенья погибли две девушки, подробности трагедии на деловом понедельнике сообщил мэр Радмир Беляев. Об этом 14 сентября пишет агентство "Татар-информ"
Пресс-служба главы Татарстана ранее сообщила, что утром 13 сентября Нижнекамск подвергся атаке вражеских беспилотников, в результате чего два человека погибли, 14 получили ранения. Также были повреждены промышленные и гражданские объекты, на одном предприятии возникло возгорание.
"Погибли два человека – это молодые девушки. Они находились в автомобиле в момент атаки на перекрестке 30 лет Победы и улицы Студенческой. Ещё два человека в той машине получили тяжёлые травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей. Состояние тяжёлое, но на данный момент стабильное", — рассказал Беляев на совещании в мэрии.
По его словам, "секундой раньше, секундой позже — трагедии удалось бы избежать".
"Они выехали из ночного клуба во время работы сирены в сторону дома... Но, к сожалению, пустая улица... Осколок попадает в дерево, и осколками от дерева сечет машину, и происходит вот такая трагедия", — добавил мэр.
Родственники погибших накануне прибыли в Нижнекамск, муниципалитет окажет всю необходимую помощь в похоронах, уточнил градоначальник.
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