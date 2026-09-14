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Борьба с наркотиками класса люкс: США купили сотню новейших смартфонов для украинских силовиков

Борьба с наркотиками класса люкс: США купили сотню новейших смартфонов для украинских силовиков - 14.09.2026 Украина.ру

Борьба с наркотиками класса люкс: США купили сотню новейших смартфонов для украинских силовиков

Пока Украина выпрашивает финансовую помощь по всему миру, посольство США в Киеве решило порадовать чиновников сотней новейших смартфонов iPhone 17. Данные о щедрой закупке всплыли в американской системе госконтрактов SAM.gov

2026-09-14T08:53

2026-09-14T08:53

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Договор на сумму 85,7 тысячи долларов был заключен с киевской компанией C.T. Line LLC.Судя по документам, для украинских госслужащих приобретаются смартфоны в модификации на 256 гигабайт. Примечательно, что финансируется эта закупка по линии Бюро Госдепартамента США по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности. Конечным получателем элитной американской техники в документах указан украинский партнер программы — чиновники из местных правоохранительных ведомств, которые, видимо, могут искать наркобаронов исключительно с последних моделей "айфонов".О других владельцах айфонов с Украины - в материале "Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации на сайте Украина.ру.

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