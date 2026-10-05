https://ukraina.ru/20261005/zelenskiy-vpervye-nanes-udar-po-sobstvennosti-akhmetova-v-donetske-chto-proizoshlo-1083615970.html

Зеленский впервые нанес удар по собственности Ахметова* в Донецке: что произошло

Зеленский впервые нанес удар по собственности Ахметова* в Донецке: что произошло - 05.10.2026 Украина.ру

Зеленский впервые нанес удар по собственности Ахметова* в Донецке: что произошло

Только недавно – в день 60-летия бывшего донецкого олигарха-миллиардера Рината Ахметова – издание Украина.ру заметило, что за все 12 лет войны ВСУ, утюжившие всё и вся в Донецке, в общем-то, ни разу не ударили по бывшей собственности богатейшего человека Украины

2026-10-05T19:19

2026-10-05T19:19

2026-10-05T19:19

эксклюзив

ринат ахметов

владимир зеленский

донецк

дроны

бпла

днр

александр чаленко

сво

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И вот в ночь с 4 на 5 октября в самом центре столицы ДНР украинский дрон атаковал БЦ "Пушкинский", в котором когда-то размещались его бизнес-структуры, входящие в группу "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ)."Уже четыре дня идет массированный налет бандеровских дронов на Донецк и на ДНР в целом. Начиная с субботы, 3 октября, до вечера воскресенья в результате этих атак вся республика сидела без света. В ночь дрон ударил и по БЦ "Пушкинский", когда-то принадлежавший Ахметову. Правда, сейчас его структур там давно нет. Кстати, в результате атаки загорелась и летняя площадка ресторана Golden Lion. Через дорогу от него площадь Ленина, через дом - БЦ "Пушкинский", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.Бизнес-центр "Пушкинский" сдан в 2012 году. Это высотное здание из стекла и бетона находится в центре Донецка во дворе 5-звездочной ахметовской гостиницы "Донбасс Палас": в нем 24 этажа. Общая площадь: почти 49 тыс. кв. м. Своё название получил от бул. Пушкина, рядом с которым находится. Имеется и многоуровневый подземный паркинг.Почему не били - не били по зданию, а тут ударили? Ответа нет. Либо Зеленский больше не хочет считаться с пожеланием Ахметова не наносить удары по его собственности, либо сам олигарх расстался с мыслью о возвращении в Донецк, а поэтому охладел к местной недвижимости, которую считал своей. По словам собеседника издания, эти обстрелы, с одной стороны, являются продолжением двенадцатилетней политики удушения и обескровливания Донбасса, которой националистические власти Украины занимаются с 2014 года. С другой – это ответ одновременно на российское наступление в Новороссии и тотальное уничтожение ракетами и реактивными "Геранями" военной и невоенной инфраструктуры Украины."Мы везде сейчас наступаем, кроме Херсонской области, так как Днепр служит препятствием для этого. Поэтому там сейчас идет позиционная война – работают артиллерия и дроны. Очень туманна и непонятна ситуация в районе Красного Лимана на севере ДНР. Точно могу сказать: никакого серьезного наступления 3-го армейского корпуса там точно нет. Если бы было, то все обрушилось бы, но этого нет. Связи с выполняющими там задачу нашими бойцами у меня нет, поэтому точных сведений о происходящем у меня нет", - сообщил Матюшин.Он рассказал, что на северо-востоке Харьковской области российские подразделения продолжают уничтожать Волчанский котел, разрезая его на более мелкие. Почти каждый день оттуда приходят сообщения, что ВС РФ освободили на этом участке те или иные населенные пункты. Попытки бандеровцев разблокировать котел каждый раз проваливаются.Российская армия также продолжает выдавливать противника на Сумском направлении.Что касается Доброполья, то, по словам Матюшина, российские штурмовики сражаются уже в центре города. Причем населенный пункт плотно обложен – всё под огневым контролем российских подразделений, даже проселочные дороги."В районе Славянско-Краматорской городской агломерации враг пытается нас атаковать в Рай-Александровке, но безуспешно. Продолжаются бои и на Запорожском направлении: продолжаем битву за Орехов", - рассказал Матюшин.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также статью Александра Чаленко Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60

https://ukraina.ru/20260923/metinvest-akhmetova-stal-sponsorom-zakupki-tekhniki-dlya-azova-1083384108.html

донецк

днр

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, ринат ахметов, владимир зеленский, донецк, дроны, бпла, днр, александр чаленко, сво