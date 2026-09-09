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Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве

Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве - 09.09.2026 Украина.ру

Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве

Переговоры в Москве и Киеве с участием спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "были содержательными", на них обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Об этом госсекретарь США Марко Рубио 8 сентября заявил журналистам в столице Колумбии Боготе

2026-09-09T04:35

2026-09-09T04:35

2026-09-09T04:35

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Президент России Владимир Путин 5 сентября встретился в Москве со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 6 сентября американские переговорщики на поезде из Польши прибыли в Киев, где провели переговоры с Владимиром Зеленским."Я не хочу характеризовать их [переговоры в Москве и Киеве] как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные — разве что сказать, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи", — сказал Рубио журналистам.Он также добавил, что последние контакты могут открыть "путь для возобновления переговоров, в которых США всегда готовы были участвовать как посредники"."Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления [трёхсторонних] переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон", — отметил госсекретарь.Подробнее о визите эмиссаров Вашингтона в Москву и Киев - в материале Марии Илащук О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября.О некоторых "нюансах" произошедшего - в статье Кирилла Стрельникова Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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