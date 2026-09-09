Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве - 09.09.2026 Украина.ру
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Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве
Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве - 09.09.2026 Украина.ру
Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве
Переговоры в Москве и Киеве с участием спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "были содержательными", на них обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Об этом госсекретарь США Марко Рубио 8 сентября заявил журналистам в столице Колумбии Боготе
2026-09-09T04:35
2026-09-09T04:35
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марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
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Президент России Владимир Путин 5 сентября встретился в Москве со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 6 сентября американские переговорщики на поезде из Польши прибыли в Киев, где провели переговоры с Владимиром Зеленским."Я не хочу характеризовать их [переговоры в Москве и Киеве] как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные — разве что сказать, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи", — сказал Рубио журналистам.Он также добавил, что последние контакты могут открыть "путь для возобновления переговоров, в которых США всегда готовы были участвовать как посредники"."Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления [трёхсторонних] переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон", — отметил госсекретарь.Подробнее о визите эмиссаров Вашингтона в Москву и Киев - в материале Марии Илащук О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября.О некоторых "нюансах" произошедшего - в статье Кирилла Стрельникова Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, переговоры, переговоры по украине 2026, чем закончились переговоры, россия, москва, владимир путин, украина, киев, владимир зеленский, киевский режим, война на украине, мир без границ, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, США, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, переговоры, Переговоры по Украине 2026, чем закончились переговоры, Россия, Москва, Владимир Путин, Украина, Киев, Владимир Зеленский, киевский режим, война на Украине, Мир без границ, международные отношения, Международная политика

Новые идеи... о встрече "на троих"? Рубио рассказал о переговорах в Москве и Киеве

04:35 09.09.2026
 
© AP / Allison RobbertМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© AP / Allison Robbert
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Переговоры в Москве и Киеве с участием спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "были содержательными", на них обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Об этом госсекретарь США Марко Рубио 8 сентября заявил журналистам в столице Колумбии Боготе
Президент России Владимир Путин 5 сентября встретился в Москве со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 6 сентября американские переговорщики на поезде из Польши прибыли в Киев, где провели переговоры с Владимиром Зеленским.
"Я не хочу характеризовать их [переговоры в Москве и Киеве] как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные — разве что сказать, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи", — сказал Рубио журналистам.
Он также добавил, что последние контакты могут открыть "путь для возобновления переговоров, в которых США всегда готовы были участвовать как посредники".
"Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления [трёхсторонних] переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон", — отметил госсекретарь.
Подробнее о визите эмиссаров Вашингтона в Москву и Киев - в материале Марии Илащук О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября.
О некоторых "нюансах" произошедшего - в статье Кирилла Стрельникова Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России.
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