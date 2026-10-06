В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека - 06.10.2026 Украина.ру
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В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека - 06.10.2026 Украина.ру
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека
В Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области в результате атак украинских дронов ранения получили три человека. Об этом оперативный штаб региона вечером 5 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-06T01:08
2026-10-06T01:12
украина.ру
россия
белгородская область
белгород
шебекино
атака бпла
атака украины сегодня
удары по россии
удары дронами
бпла
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно терроризируют мирное население региона ударами БПЛА. Не стал исключением и прошедший день."В городе Шебекино дрон взорвался на парковке. Мужчине с осколочными ранениями грудной клетки и ягодичной области оказана помощь в Шебекинской ЦРБ. Он отпущен на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по Ракитянскому округу."В районе посёлка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин с осколочными ранениями тела обратились в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. При атаке второго дрона зафиксированы повреждения пяти автомобилей", — сообщил оперштаб.По его данным, автомобили, жилые дома и хозпостройки в результате атак FPV-дронов также пострадали в районе села Киселёво Ракитянского округа, в сёлах Дунайка, Замостье и Почаево Грайворонского округа.О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261005/posle-predlozheniy-o-mire-teper-goncharenko-mechtaet-uvidet-goryaschuyu-moskvu--1083623131.html
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, шебекино, атака бпла, атака украины сегодня, удары по россии, удары дронами, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, киевский режим, военные преступления, сво, спецоперация
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В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека

01:08 06.10.2026 (обновлено: 01:12 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области в результате атак украинских дронов ранения получили три человека. Об этом оперативный штаб региона вечером 5 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно терроризируют мирное население региона ударами БПЛА. Не стал исключением и прошедший день.
"В городе Шебекино дрон взорвался на парковке. Мужчине с осколочными ранениями грудной клетки и ягодичной области оказана помощь в Шебекинской ЦРБ. Он отпущен на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по Ракитянскому округу.
"В районе посёлка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин с осколочными ранениями тела обратились в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. При атаке второго дрона зафиксированы повреждения пяти автомобилей", — сообщил оперштаб.
По его данным, автомобили, жилые дома и хозпостройки в результате атак FPV-дронов также пострадали в районе села Киселёво Ракитянского округа, в сёлах Дунайка, Замостье и Почаево Грайворонского округа.
О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.
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* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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