В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека
01:08 06.10.2026 (обновлено: 01:12 06.10.2026)
В Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области в результате атак украинских дронов ранения получили три человека. Об этом оперативный штаб региона вечером 5 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно терроризируют мирное население региона ударами БПЛА. Не стал исключением и прошедший день.
"В городе Шебекино дрон взорвался на парковке. Мужчине с осколочными ранениями грудной клетки и ягодичной области оказана помощь в Шебекинской ЦРБ. Он отпущен на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по Ракитянскому округу.
"В районе посёлка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин с осколочными ранениями тела обратились в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. При атаке второго дрона зафиксированы повреждения пяти автомобилей", — сообщил оперштаб.
По его данным, автомобили, жилые дома и хозпостройки в результате атак FPV-дронов также пострадали в районе села Киселёво Ракитянского округа, в сёлах Дунайка, Замостье и Почаево Грайворонского округа.
О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.
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