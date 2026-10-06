https://ukraina.ru/20261006/v-belgorodskoy-oblasti-pri-atakakh-vsu-postradali-tri-cheloveka-1083628385.html

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека - 06.10.2026 Украина.ру

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека

В Шебекинском и Ракитянском округах Белгородской области в результате атак украинских дронов ранения получили три человека. Об этом оперативный штаб региона вечером 5 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-06T01:08

2026-10-06T01:08

2026-10-06T01:12

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно терроризируют мирное население региона ударами БПЛА. Не стал исключением и прошедший день."В городе Шебекино дрон взорвался на парковке. Мужчине с осколочными ранениями грудной клетки и ягодичной области оказана помощь в Шебекинской ЦРБ. Он отпущен на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по Ракитянскому округу."В районе посёлка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин с осколочными ранениями тела обратились в Ракитянскую ЦРБ. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. При атаке второго дрона зафиксированы повреждения пяти автомобилей", — сообщил оперштаб.По его данным, автомобили, жилые дома и хозпостройки в результате атак FPV-дронов также пострадали в районе села Киселёво Ракитянского округа, в сёлах Дунайка, Замостье и Почаево Грайворонского округа.О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261005/posle-predlozheniy-o-mire-teper-goncharenko-mechtaet-uvidet-goryaschuyu-moskvu--1083623131.html

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