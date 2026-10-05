https://ukraina.ru/20261005/neubeditelno-i-dazhe-zabavno-v-gosdume-prokommentirovali-plan-voyny-drapatogo-1083624457.html

"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого

"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого - 05.10.2026 Украина.ру

"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого

В Госдуме с иронией отреагировали на план "долгосрочного конфликта с Россией", который был подготовлен новым руководством ВСУ во главе с Михаилом Драпатым. Об этом 5 октября сообщило издание "Газета.Ru"

2026-10-05T18:21

2026-10-05T18:21

2026-10-05T18:21

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вооруженные силы украины

генштаб

госдума

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Ранее разработанную концепцию направили на согласование в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Документ, по данным "Украинской правды", обсуждается в СНБО уже несколько недель. В нем расписаны цели, сроки операций и подходы к обороне. Депутат Алексей Журавлев назвал подобные планы "забавными" и отметил, что у Украины нет собственных возможностей для ведения конфликта. Разведданные поступают из Европы и США, а решения принимаются в НАТО. Что же стоит за этим "планом"? Драпатый предлагает изменить оборонительные подходы, решить, что делать с бойцами на первой линии, которых используют как "глаза" и "уши" командования. Эти наблюдатели из-за отсутствия тяжелого оружия физически не могут принять бой и гибнут при первом штурме. Также штабы пытаются принудительно перевести на единую цифровую платформу "Дельта", которую до сих пор игнорируют в отдельных подразделениях. Параллельно главком устроил ревизию аппарата: офицеров и генералов Генштаба отправляют в батальоны резерва. Но в экспертной среде сильно сомневаются, что Драпатый вообще на что-то влияет. Ещё в сентябре журналист Юрий Бутусов указывал, что главком обделен полномочиями по сравнению с предшественником Александром Сырским. Он скован в решениях из-за разногласий с руководителем Генштаба Игорем Скибюком. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая иронично отмечала, что Зеленский за все время работы Драпатого подписал лишь считаные поданные им рапорты о кадровых перестановках. В конце сентября стало известно, что командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ Драпатого прибыть из Киева на командный пункт в Сумской области. Вместо этого он остался в украинской столице и раздает интервью журналистам. По данным российских силовых структур, Волошин занимался формированием нового командования ВСУ, которое рассчитывал возглавить. Но Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область. Ранее в российских силовых структурах отмечали, что новый главком ставит на командные должности лояльных ему людей, известных коррупцией и провалами на фронте.Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.

https://ukraina.ru/20261005/smena-taktiki-na-pauze-plan-voyny-novogo-glavkoma-vsu-zastryal-v-snbo-1083613811.html

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новости, украина, киев, сумская область, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, госдума