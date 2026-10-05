https://ukraina.ru/20261005/neubeditelno-i-dazhe-zabavno-v-gosdume-prokommentirovali-plan-voyny-drapatogo-1083624457.html
"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого
"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого - 05.10.2026 Украина.ру
"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого
В Госдуме с иронией отреагировали на план "долгосрочного конфликта с Россией", который был подготовлен новым руководством ВСУ во главе с Михаилом Драпатым. Об этом 5 октября сообщило издание "Газета.Ru"
2026-10-05T18:21
2026-10-05T18:21
2026-10-05T18:21
новости
украина
киев
сумская область
михаил драпатый
владимир зеленский
вооруженные силы украины
генштаб
госдума
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Ранее разработанную концепцию направили на согласование в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Документ, по данным "Украинской правды", обсуждается в СНБО уже несколько недель. В нем расписаны цели, сроки операций и подходы к обороне. Депутат Алексей Журавлев назвал подобные планы "забавными" и отметил, что у Украины нет собственных возможностей для ведения конфликта. Разведданные поступают из Европы и США, а решения принимаются в НАТО. Что же стоит за этим "планом"? Драпатый предлагает изменить оборонительные подходы, решить, что делать с бойцами на первой линии, которых используют как "глаза" и "уши" командования. Эти наблюдатели из-за отсутствия тяжелого оружия физически не могут принять бой и гибнут при первом штурме. Также штабы пытаются принудительно перевести на единую цифровую платформу "Дельта", которую до сих пор игнорируют в отдельных подразделениях. Параллельно главком устроил ревизию аппарата: офицеров и генералов Генштаба отправляют в батальоны резерва. Но в экспертной среде сильно сомневаются, что Драпатый вообще на что-то влияет. Ещё в сентябре журналист Юрий Бутусов указывал, что главком обделен полномочиями по сравнению с предшественником Александром Сырским. Он скован в решениях из-за разногласий с руководителем Генштаба Игорем Скибюком. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая иронично отмечала, что Зеленский за все время работы Драпатого подписал лишь считаные поданные им рапорты о кадровых перестановках. В конце сентября стало известно, что командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ Драпатого прибыть из Киева на командный пункт в Сумской области. Вместо этого он остался в украинской столице и раздает интервью журналистам. По данным российских силовых структур, Волошин занимался формированием нового командования ВСУ, которое рассчитывал возглавить. Но Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область. Ранее в российских силовых структурах отмечали, что новый главком ставит на командные должности лояльных ему людей, известных коррупцией и провалами на фронте.Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.
https://ukraina.ru/20261005/smena-taktiki-na-pauze-plan-voyny-novogo-glavkoma-vsu-zastryal-v-snbo-1083613811.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сумская область, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, госдума
Новости, Украина, Киев, Сумская область, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Госдума
"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" Драпатого
В Госдуме с иронией отреагировали на план "долгосрочного конфликта с Россией", который был подготовлен новым руководством ВСУ во главе с Михаилом Драпатым. Об этом 5 октября сообщило издание "Газета.Ru"
Ранее разработанную концепцию направили на согласование в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Документ, по данным "Украинской правды", обсуждается в СНБО уже несколько недель. В нем расписаны цели, сроки операций и подходы к обороне.
Депутат Алексей Журавлев назвал подобные планы "забавными" и отметил, что у Украины нет собственных возможностей для ведения конфликта. Разведданные поступают из Европы и США, а решения принимаются в НАТО.
"Уже не план А или Б, а система Дельта — очевидно, дальше будет Гамма и вплоть до Эпсилон, пока не закончится алфавит. У ВСУ нет ничего своего — только западное", — заявил он. И добавил, что информация о новом плане звучит неубедительно, напоминая обещания Владимира Зеленского о создании собственной спутниковой группировки.
Что же стоит за этим "планом"? Драпатый предлагает изменить оборонительные подходы, решить, что делать с бойцами на первой линии, которых используют как "глаза" и "уши" командования. Эти наблюдатели из-за отсутствия тяжелого оружия физически не могут принять бой и гибнут при первом штурме. Также штабы пытаются принудительно перевести на единую цифровую платформу "Дельта", которую до сих пор игнорируют в отдельных подразделениях.
Параллельно главком устроил ревизию аппарата: офицеров и генералов Генштаба отправляют в батальоны резерва. Но в экспертной среде сильно сомневаются, что Драпатый вообще на что-то влияет.
Ещё в сентябре журналист Юрий Бутусов указывал, что главком обделен полномочиями по сравнению с предшественником Александром Сырским. Он скован в решениях из-за разногласий с руководителем Генштаба Игорем Скибюком. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая иронично отмечала, что Зеленский за все время работы Драпатого подписал лишь считаные поданные им рапорты о кадровых перестановках.
В конце сентября стало известно, что командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ Драпатого прибыть из Киева на командный пункт в Сумской области. Вместо этого он остался в украинской столице и раздает интервью журналистам.
По данным российских силовых структур, Волошин занимался формированием нового командования ВСУ, которое рассчитывал возглавить. Но Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область. Ранее в российских силовых структурах отмечали, что новый главком ставит на командные должности лояльных ему людей, известных коррупцией и провалами на фронте.
Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.