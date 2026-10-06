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Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России

Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России - 06.10.2026 Украина.ру

Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России

Страны G7 выдали киевскому режиму кредитов почти на $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов России, следует из данных министерства финансов Украины и ведомств этих стран. Об этом в ночь на 6 октября пишет РИА Новости

2026-10-06T02:10

2026-10-06T02:10

2026-10-06T02:12

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большая семерка

замороженные активы

евросоюз

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Агентство отмечает, что "большая семерка" в 2024 году одобрила по этой схеме заём Киеву примерно на такую сумму. К концу сентября текущего года власти незалежной уже получили $49,4 млрд.При этом, первый миллиард ещё в конце 2024 года поступил от Соединённых Штатов. После этого они не отправляли Киеву деньги за счёт доходов от российских активов.Остальные страны G7 в 2025 году передали Украине $37,9 млрд, а в 2026 — ещё $10,5 млрд.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.В качестве ответной меры Россия заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260902/vygodnee-vkladyvat-v-voynu-kogda-u-evropy-zakonchatsya-dengi-na-podderzhku-ukrainy-1082946494.html

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