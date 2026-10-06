Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России - 06.10.2026 Украина.ру
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Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России
Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России - 06.10.2026 Украина.ру
Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России
Страны G7 выдали киевскому режиму кредитов почти на $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов России, следует из данных министерства финансов Украины и ведомств этих стран. Об этом в ночь на 6 октября пишет РИА Новости
2026-10-06T02:10
2026-10-06T02:12
украина.ру
россия
украина
киев
ес
сша
g7
большая семерка
замороженные активы
евросоюз
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Агентство отмечает, что "большая семерка" в 2024 году одобрила по этой схеме заём Киеву примерно на такую сумму. К концу сентября текущего года власти незалежной уже получили $49,4 млрд.При этом, первый миллиард ещё в конце 2024 года поступил от Соединённых Штатов. После этого они не отправляли Киеву деньги за счёт доходов от российских активов.Остальные страны G7 в 2025 году передали Украине $37,9 млрд, а в 2026 — ещё $10,5 млрд.В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.В качестве ответной меры Россия заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260902/vygodnee-vkladyvat-v-voynu-kogda-u-evropy-zakonchatsya-dengi-na-podderzhku-ukrainy-1082946494.html
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украина.ру, россия, украина, киев, ес, сша, g7, большая семерка, замороженные активы, евросоюз, антироссийские санкции, кража, финансы, киевский режим, военная помощь украине, вооруженные силы украины, всу, euroclear, кредит, новости, доходы
Украина.ру, Россия, Украина, Киев, ЕС, США, G7, большая семерка, замороженные активы, Евросоюз, антироссийские санкции, кража, финансы, киевский режим, военная помощь Украине, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Euroclear, кредит, Новости, доходы

Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России

02:10 06.10.2026 (обновлено: 02:12 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Страны G7 выдали киевскому режиму кредитов почти на $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов России, следует из данных министерства финансов Украины и ведомств этих стран. Об этом в ночь на 6 октября пишет РИА Новости
Агентство отмечает, что "большая семерка" в 2024 году одобрила по этой схеме заём Киеву примерно на такую сумму. К концу сентября текущего года власти незалежной уже получили $49,4 млрд.
При этом, первый миллиард ещё в конце 2024 года поступил от Соединённых Штатов. После этого они не отправляли Киеву деньги за счёт доходов от российских активов.
Остальные страны G7 в 2025 году передали Украине $37,9 млрд, а в 2026 — ещё $10,5 млрд.
В ЕС заморожены более €210 млрд активов российского Центробанка, из которых €191 млрд находится на хранении у бельгийской компании Euroclear. Именно её позиция не позволяет Западу "наложить лапу" на эти средства, пока ограничиваясь воровством получаемого с них дохода.
В качестве ответной меры Россия заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Ранее МИД РФ сообщил, что Евросоюз с 2024 года передал преступному киевскому режиму €8 млрд из доходов от замороженных российских активов.
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02:10Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России
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