Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября
18:00 05.10.2026 (обновлено: 18:04 05.10.2026)
© Фото
© Фото
Большинство украинцев испытывают разочарование и стыд по отношению к нынешней власти. За последний год доля граждан с негативными эмоциями к властным институтам существенно выросла. А на фронте украинская армия теряет позиции и локомотивы. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Киевский международный институт социологии обнародовал данные, которые бьют авторитету Банковой. Респондентам предлагали выбрать три ответа из 12 чувств к власти. Динамику отслеживали по сравнению с декабрем 2025 года.
Самым популярным ответом стало разочарование — 44% (рост с 36%). На втором месте — стыд: 33% против 20% год назад. Злость испытывают 20% (рост с 14%), ненависть — 14% (рост с 11%), безразличие — 12% (рост с 7%). Надежду сохранили лишь 23%, сочувствие — 16%.
Пять лет войны, миллиарды западной помощи, тысячи погибших — и вот результат: разочарование, стыд и злость. Также большинство опрошенных считают, что Владимиру Зеленскому следует выполнить обещание и не баллотироваться на второй срок. Причем это убеждение только усиливается: за ограничение одним сроком — 53% (год назад — 46%), за баллотирование — 42% (было 45%).
При этом 71% высказываются против выборов во время войны. Четверть — за выборы уже сейчас. Парадокс: украинцы хотят сменить власть, но не хотят выборов.
Украина почти осталась без локомотивов из-за ударов РФ
Financial Times со ссылкой на министра агрополитики Тараса Высоцкого сообщает: Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов. Киев ведет переговоры с европейскими странами о поставках подвижного состава. Но география поиска ограничена — нужны локомотивы, подходящие по ширине для украинской колеи.
Financial Times со ссылкой на министра агрополитики Тараса Высоцкого сообщает: Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов. Киев ведет переговоры с европейскими странами о поставках подвижного состава. Но география поиска ограничена — нужны локомотивы, подходящие по ширине для украинской колеи.
Исполнительный директор частного порта TIS в Южном заявил: дефицит локомотивов стал слабым местом портовой логистики. Даже если бы черноморские порты не были заблокированы, подвезти к ним продукцию все равно было бы сложно из-за нехватки составов. Только в Южном уничтожены три локомотива.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 5 сентября
Группировка "Север" улучшила тактическое положение. Поражены бригады ВСУ в Сумской и Харьковской областях — потери противника до 205 военнослужащих, две БМП, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, ЗРК, две станции РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства.
Группировка "Север" улучшила тактическое положение. Поражены бригады ВСУ в Сумской и Харьковской областях — потери противника до 205 военнослужащих, две БМП, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, ЗРК, две станции РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства.
"Запад" занял более выгодные рубежи — потери ВСУ свыше 210 человек, БМП, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ.
"Южная" группировка освободила Куртовку в ДНР. Потери противника — более 205 военнослужащих, две БМП, 16 автомобилей, два орудия, включая американскую САУ Paladin.
"Центр" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 425 человек, две БМП, девять автомобилей, гаубица М777.
"Восток" продвинулся в глубину обороны — потери противника более 310 военнослужащих, две БМП, 10 автомобилей, станция РЭБ. "Днепр" уничтожил до 35 военнослужащих, 21 автомобиль, две станции РЭБ.
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры и пункты дислокации боевиков в 158 районах. ПВО сбили семь управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 763 беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 228493 беспилотника, 671 ЗРК, 30826 танков и бронемашин, 1776 машин РСЗО, 36378 орудий полевой артиллерии и минометов, 71107 единиц военной автотехники.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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