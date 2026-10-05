Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях - 05.10.2026 Украина.ру
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Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях
Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях - 05.10.2026 Украина.ру
Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях
Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы подтвердить "полную поддержку" Украины. Об этом 5 октября французский президент написал в своих соцсетях
2026-10-05T18:55
2026-10-05T18:55
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По словам Макрона, Париж и Брюссель продолжат выполнять обязательства перед Киевом и "искать любые пути для защиты мирного населения, снижения интенсивности боевых действий и продвижения идеи справедливого и прочного мира". По итогам разговора Зеленский сообщил, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских истребителях Rafale. Кроме того, стороны обсудили новый пакет оборонных поставок, локализацию производства французских ракет и авиабомб на Украине и систему FREYJA. То есть пока Макрон говорит о "снижении интенсивности боевых действий", Зеленский говорит о новых истребителях и ракетах. Логика железная: мир через оружие.Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.
https://ukraina.ru/20261005/neubeditelno-i-dazhe-zabavno-v-gosdume-prokommentirovali-plan-voyny-drapatogo-1083624457.html
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новости, украина, киев, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, rafale
Новости, Украина, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Rafale

Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях

18:55 05.10.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
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Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы подтвердить "полную поддержку" Украины. Об этом 5 октября французский президент написал в своих соцсетях
По словам Макрона, Париж и Брюссель продолжат выполнять обязательства перед Киевом и "искать любые пути для защиты мирного населения, снижения интенсивности боевых действий и продвижения идеи справедливого и прочного мира".
По итогам разговора Зеленский сообщил, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских истребителях Rafale. Кроме того, стороны обсудили новый пакет оборонных поставок, локализацию производства французских ракет и авиабомб на Украине и систему FREYJA.
То есть пока Макрон говорит о "снижении интенсивности боевых действий", Зеленский говорит о новых истребителях и ракетах. Логика железная: мир через оружие.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
18:21
"Неубедительно и даже забавно": в Госдуме прокомментировали "план войны" ДрапатогоВ Госдуме с иронией отреагировали на план "долгосрочного конфликта с Россией", который был подготовлен новым руководством ВСУ во главе с Михаилом Драпатым. Об этом 5 октября сообщило издание "Газета.Ru"
Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.
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