https://ukraina.ru/20261005/peregovory-s-makronom-teper-ukrainskie-piloty-nachnut-obuchenie-na-frantsuzskikh-istrebitelyakh-1083626045.html

Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях

Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях - 05.10.2026 Украина.ру

Переговоры с Макроном: теперь украинские пилоты начнут обучение на французских истребителях

Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы подтвердить "полную поддержку" Украины. Об этом 5 октября французский президент написал в своих соцсетях

2026-10-05T18:55

2026-10-05T18:55

2026-10-05T18:55

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эммануэль макрон

владимир зеленский

rafale

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По словам Макрона, Париж и Брюссель продолжат выполнять обязательства перед Киевом и "искать любые пути для защиты мирного населения, снижения интенсивности боевых действий и продвижения идеи справедливого и прочного мира". По итогам разговора Зеленский сообщил, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских истребителях Rafale. Кроме того, стороны обсудили новый пакет оборонных поставок, локализацию производства французских ракет и авиабомб на Украине и систему FREYJA. То есть пока Макрон говорит о "снижении интенсивности боевых действий", Зеленский говорит о новых истребителях и ракетах. Логика железная: мир через оружие.Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.

https://ukraina.ru/20261005/neubeditelno-i-dazhe-zabavno-v-gosdume-prokommentirovali-plan-voyny-drapatogo-1083624457.html

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новости, украина, киев, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, rafale