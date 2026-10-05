Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр - 05.10.2026 Украина.ру
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Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр
Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр - 05.10.2026 Украина.ру
Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр
Термитные "Герани" способны проплавить броню и расплавить железнодорожные мосты. Этот боеприпас недорогой, и его задача — поразить именно металлическую конструкцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-05T20:30
2026-10-05T20:43
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Отвечая на вопрос о применении термитных "Гераней" для расплава железнодорожных мостов, собеседник Украина.ру заявил, что такие боеприпасы будут применяться.Насонов заявил, что термитный боеприпас — недорогой. "Он может проплавить броню и создать температурный эффект за броней. Его задача – поразить именно металлическую конструкцию, а не деревоземляной опорный пункт", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, когда разведка определит цель, которую целесообразно поразить именно таким образом, эти боеприпасы будут применяться. "Почему нет?" — отметил он.Эксперт напомнил, что Россия уже применяет так называемые "усатые" "Герани" с кумулятивной режущей боевой частью. "Они спиливают верхушки ЛЭП и взялись за стальные тросы, которые поддерживают вантовый Южный мост через Днепр в Киеве", — уточнил он.Насонов объяснил, как работают эти ударные беспилотники. При подлёте срабатывают определённые стопоры двигателей, включается датчик, и при соприкосновении именно с металлическими опорами срабатывает взрыватель. В одних случаях это кумулятивный взрыв, который прожигает металл, в других происходит обычный взрыв, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр

20:30 05.10.2026 (обновлено: 20:43 05.10.2026)
 
© Фото : Иллюстрация сгенерирована с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Фото : Иллюстрация сгенерирована с помощью ИИ
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Термитные "Герани" способны проплавить броню и расплавить железнодорожные мосты. Этот боеприпас недорогой, и его задача — поразить именно металлическую конструкцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о применении термитных "Гераней" для расплава железнодорожных мостов, собеседник Украина.ру заявил, что такие боеприпасы будут применяться.
Насонов заявил, что термитный боеприпас — недорогой. "Он может проплавить броню и создать температурный эффект за броней. Его задача – поразить именно металлическую конструкцию, а не деревоземляной опорный пункт", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, когда разведка определит цель, которую целесообразно поразить именно таким образом, эти боеприпасы будут применяться. "Почему нет?" — отметил он.
Эксперт напомнил, что Россия уже применяет так называемые "усатые" "Герани" с кумулятивной режущей боевой частью. "Они спиливают верхушки ЛЭП и взялись за стальные тросы, которые поддерживают вантовый Южный мост через Днепр в Киеве", — уточнил он.
Насонов объяснил, как работают эти ударные беспилотники. При подлёте срабатывают определённые стопоры двигателей, включается датчик, и при соприкосновении именно с металлическими опорами срабатывает взрыватель. В одних случаях это кумулятивный взрыв, который прожигает металл, в других происходит обычный взрыв, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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