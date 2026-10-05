https://ukraina.ru/20261005/prozhigaet-bronyu-ekspert-raskryl-kogda-termitnye-gerani-rasplavyat-mosty-cherez-dnepr-1083613956.html

Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр

Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр - 05.10.2026 Украина.ру

Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр

Термитные "Герани" способны проплавить броню и расплавить железнодорожные мосты. Этот боеприпас недорогой, и его задача — поразить именно металлическую конструкцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-10-05T20:30

2026-10-05T20:30

2026-10-05T20:43

новости

россия

днепр

украина

юрий кнутов

украина.ру

главные новости

главное

дроны

герань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083613689_0:159:1255:864_1920x0_80_0_0_6ef4d14ec6b80bed251e00b3563462df.png

Отвечая на вопрос о применении термитных "Гераней" для расплава железнодорожных мостов, собеседник Украина.ру заявил, что такие боеприпасы будут применяться.Насонов заявил, что термитный боеприпас — недорогой. "Он может проплавить броню и создать температурный эффект за броней. Его задача – поразить именно металлическую конструкцию, а не деревоземляной опорный пункт", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, когда разведка определит цель, которую целесообразно поразить именно таким образом, эти боеприпасы будут применяться. "Почему нет?" — отметил он.Эксперт напомнил, что Россия уже применяет так называемые "усатые" "Герани" с кумулятивной режущей боевой частью. "Они спиливают верхушки ЛЭП и взялись за стальные тросы, которые поддерживают вантовый Южный мост через Днепр в Киеве", — уточнил он.Насонов объяснил, как работают эти ударные беспилотники. При подлёте срабатывают определённые стопоры двигателей, включается датчик, и при соприкосновении именно с металлическими опорами срабатывает взрыватель. В одних случаях это кумулятивный взрыв, который прожигает металл, в других происходит обычный взрыв, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

днепр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, украина, юрий кнутов, украина.ру, главные новости, главное, дроны, герань, вс рф, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, спецоперация, военный эксперт, война, война на украине