https://ukraina.ru/20261005/kak-poltory-tysyachi-geraney-v-sutki-paralizuyut-dvizhenie-vsu-cherez-dnepr-uzhe-etoy-zimoy--anpilogov-1083623894.html
Как полторы тысячи "Гераней" в сутки парализуют движение ВСУ через Днепр уже этой зимой – Анпилогов
Как полторы тысячи "Гераней" в сутки парализуют движение ВСУ через Днепр уже этой зимой – Анпилогов - 05.10.2026 Украина.ру
Как полторы тысячи "Гераней" в сутки парализуют движение ВСУ через Днепр уже этой зимой – Анпилогов
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при... Украина.ру, 05.10.2026
2026-10-05T17:36
2026-10-05T17:36
2026-10-05T17:37
видео
алешки
днепр
киев
вооруженные силы украины
алексей анпилогов
украина.ру
"азов"
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В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также рассказал, почему прифронтовые города лидируют в показателях по приросту населения и какие цели преследуют ВСУ, устраивая гуманитарный террор в Алёшках: 00:24 – Ситуация на ЛБС и цель гуманитарного террора ВСУ в Алёшках; 07:44 – Удары по Алёшкам как отвлечение внимания от Орехова; 15:20 – События в Киеве: эффект от ударов по мостам; 27:17 – Презентация новых безэкипажных машин и систем. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, который преобразовали в штурмовую бригаду нацгвардии Украины.
алешки
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видео, алешки, днепр, киев, вооруженные силы украины, алексей анпилогов, украина.ру, "азов", видео
Видео, Алешки, Днепр, Киев, Вооруженные силы Украины, Алексей Анпилогов, Украина.ру, "Азов"
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также рассказал, почему прифронтовые города лидируют в показателях по приросту населения и какие цели преследуют ВСУ, устраивая гуманитарный террор в Алёшках:
00:24 – Ситуация на ЛБС и цель гуманитарного террора ВСУ в Алёшках;
07:44 – Удары по Алёшкам как отвлечение внимания от Орехова;
15:20 – События в Киеве: эффект от ударов по мостам;
27:17 – Презентация новых безэкипажных машин и систем.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, который преобразовали в штурмовую бригаду нацгвардии Украины.