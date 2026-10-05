https://ukraina.ru/20261005/pochti-10-tysyach-dronov-za-mesyats-massirovannye-ataki-na-stolitsu-ne-dostigayut-tseli-1083626491.html

Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели

Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели - 05.10.2026 Украина.ру

Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели

Украинские беспилотники продолжают массированные атаки на Москву и Московский регион. Только за последний месяц — с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября — в сторону столицы летело 9994 БПЛА. Об этом 5 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях

2026-10-05T20:03

2026-10-05T20:03

2026-10-05T20:03

сво

спецоперация

москва

россия

сергей собянин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

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Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО Минобороны России на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве. Сегодня военные не дали долететь до столицы девяти дронам, а накануне — 14.Российская ПВО продолжает работать с колоссальной нагрузкой, отражая практически ежедневные атаки. Несмотря на массированные попытки киевского режима нанести удары по столице, все они пресекаются на подлете. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.

https://ukraina.ru/20261005/peskov-rossiya-predupredila-posolstva-o-riskakh-raboty-v-kieve-1083614178.html

москва

россия

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сво, спецоперация, москва, россия, сергей собянин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу