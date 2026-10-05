Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели - 05.10.2026 Украина.ру
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Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели
Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели - 05.10.2026 Украина.ру
Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели
Украинские беспилотники продолжают массированные атаки на Москву и Московский регион. Только за последний месяц — с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября — в сторону столицы летело 9994 БПЛА. Об этом 5 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях
2026-10-05T20:03
2026-10-05T20:03
сво
спецоперация
москва
россия
сергей собянин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
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Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО Минобороны России на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве. Сегодня военные не дали долететь до столицы девяти дронам, а накануне — 14.Российская ПВО продолжает работать с колоссальной нагрузкой, отражая практически ежедневные атаки. Несмотря на массированные попытки киевского режима нанести удары по столице, все они пресекаются на подлете. О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.
https://ukraina.ru/20261005/peskov-rossiya-predupredila-posolstva-o-riskakh-raboty-v-kieve-1083614178.html
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сво, спецоперация, москва, россия, сергей собянин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу
СВО, Спецоперация, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели

20:03 05.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении
Боевая работа батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские беспилотники продолжают массированные атаки на Москву и Московский регион. Только за последний месяц — с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября — в сторону столицы летело 9994 БПЛА. Об этом 5 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях
Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО Минобороны России на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве. Сегодня военные не дали долететь до столицы девяти дронам, а накануне — 14.
Российская ПВО продолжает работать с колоссальной нагрузкой, отражая практически ежедневные атаки. Несмотря на массированные попытки киевского режима нанести удары по столице, все они пресекаются на подлете.
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12:56
Песков: Россия предупредила посольства о рисках работы в КиевеРоссия уведомила зарубежные посольства в Киеве о рисках дальнейшей работы в украинской столице. Об этом 5 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октября.
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СВОСпецоперацияМоскваРоссияСергей СобянинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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