https://ukraina.ru/20261005/zatyagivanie-voyny--udar-po-ssha-ekspert-obyasnil-k-chemu-vedt-konflikt-na-ukraine-1083618414.html

Затягивание войны — удар по США: эксперт объяснил, к чему ведёт конфликт на Украине

Затягивание войны — удар по США: эксперт объяснил, к чему ведёт конфликт на Украине - 05.10.2026 Украина.ру

Затягивание войны — удар по США: эксперт объяснил, к чему ведёт конфликт на Украине

Доктрина США о "стратегическом поражении России" сменилась с приходом Дональда Трампа, но к этому нужно относиться аккуратно. Продолжение конфликта ведет к экономико-технологическому сближению России и Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру на площадке Клуба "Валдай" рассказал директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков

2026-10-05T19:30

2026-10-05T19:30

2026-10-05T19:30

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Отвечая на вопрос журналиста о том, сменилась ли американская доктрина "стратегического поражения России", собеседник Украина.ру подтвердил: изменения произошли, но объяснил, в чём именно они заключаются.Сучков заявил, что нынешняя администрация, возможно, понимает, что извлечь дополнительную выгоду для США из этого конфликта больше нельзя. "Поэтому делать ставку на "стратегическое поражение России", как это формулировал [Джо] Байден, не совсем в американских интересах", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, продолжение конфликта ведет к более тесной экономико-технологической спайке России с Китаем. "В долгосрочной перспективе это противоречит интересам Вашингтона. В американском истеблишменте всегда пытаются просчитать, насколько сильнее сближаются Россия и Китай по мере затягивания этого кризиса", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что у США сохраняется идея о необходимости удерживать рычаги влияния на Россию. "Трамп по своей природе считает обязательным наличие таких рычагов против оппонентов. И Украина, естественно, такую возможность предоставляет", — уточнил он.Сучков добавил, что Трампу нужны подобные аргументы во внутренней политике. "Чтобы опираться на них и демонстрировать, что он не отступает от генеральной линии сдерживания России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Трамп наконец осознал, как Украина бьет по самому дорогому для США — эксперт МГИМО Сучков" на сайте Украина.ру.О том, каким образом российская экономика несколько лет успешно адаптируется к западным санкциям — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.

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