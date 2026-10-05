https://ukraina.ru/20261005/mirnyy-plan-goncharenko-provokatsiya-ili-illyuziya-kapitulyatsii-1083622139.html

Мирный план Гончаренко*: провокация или иллюзия капитуляции?

Мирный план Гончаренко*: провокация или иллюзия капитуляции? - 05.10.2026 Украина.ру

Мирный план Гончаренко*: провокация или иллюзия капитуляции?

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко настаивает: Киеву нужно начать переговорный процесс и как можно скорее завершать войну. Но не все разделили его призыв

2026-10-05T18:33

2026-10-05T18:33

2026-10-05T18:33

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

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"Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну и теряем огромное количество людей. Мы приближаемся к огромной проблеме", - заявил Гончаренко. Нынешняя попытка скандального парламентария оседлать тему мирных переговоров - это попытка в очередной раз сыграть на острой и скандальной теме, что он уже делал раньше не раз.Что сейчас предлагает Гончаренко? Он утверждает, что ни Украина, ни РФ не могут добиться решающего военного успеха, а война на истощение для Украины губительна из-за демографических и финансовых проблем. Отсюда — несколько ключевых предложений: - Поэтапные соглашения вместо всеобъемлющего мира (безопасность судоходства в Чёрном море, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, обмен военнопленными). Турция, Китай и ОАЭ - в качестве гарантов. - Постепенная отмена западных санкций против России в обмен на прекращение дальнобойных ударов, разблокировку Чёрного моря и ограничение боевых действий Донбассом. - Допускается обсуждение нейтрального статуса Украины, а также предоставление русскому языку и православной церкви более широких прав.Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 октября заявил, что "ни в коем случае" не пойдёт на компромиссы с Россией, и что призывы к уступкам означают отказ от интересов страны.Партия "Европейская солидарность", в которой состоит Гончаренко, выпустила заявление: "Мир не может означать капитуляцию украинской государственности и идентичности. Ответственные политики должны объединяться вокруг поддержки ВСУ, а не создавать новые линии раскола". Это фактически дезавуировало Гончаренко как выразителя позиции партии.Но сама по себе затеянная дискуссия в украинском обществе о начале реальных переговоров может свидетельствовать о том, что в массах созрел запрос на завершение конфликта. Но лидеры мнений, которые выражают позицию мейнстримных политиков, называют этот тренд пораженческими настроениями, которые нужно искоренять.Политический аналитик Валерий ПекарИстория с Гончаренко имеет несколько уровней. <...> Сочетание кинетических (ракетно-дроновых) и когнитивных атак на такой большой, сложный и плохо подготовленный к войне город, как Киев, имеет целью сформировать активный запрос на немедленное подписание мира - как мы знаем из заявлений Путина, это возможно только на российских условиях. <...> Гончаренко в ходе этой операции может стать лицом ухилянтско-капитулянтского движения, которое (если бы выборы были завтра) набрало бы по меньшей мере 20% голосов в парламенте – а это очень много, это потенциальный плацдарм для грузинского сценария. Кастинг на роль политического представителя этой части общества начался давно. Имея статус народного депутата, разветвленную систему центров и, очевидно, немалое финансирование, Гончаренко бесспорно побеждает в этом кастинге, а это означает доступ к еще большим ресурсам.… "мирный план Гончаренко" - единственный мирный план, который обсуждается в украинском обществе. У нас на столе просто ничего больше нет. Ни президент, ни другие политические лидеры, парламентские или внепарламентские, не предложили ни одного плана, никакой стратегии. Я годами пишу о том, что общество, которому не предложили стратегию, быстро истощается и теряет устойчивость и сплоченность. <...> Нет в принципе ощущения, что обществу нужно что-то предъявить. <...>В его (Гончаренко - ред.) предложениях немало правды. Первая правда состоит в том, что общество не видит стратегии и плана победы, а держать устойчивость без этого гораздо труднее. (Напомню, в октябре 2023 года президент дал поручение подготовить план победы, а в декабре отменил это поручение. В 2026 году одна из причин популярности Михаила Федорова на момент его снятия - ощущение, что у него есть план.) <...> Рано или поздно переговоры начнутся. <...> У нас нет общественного диалога (не говоря уже о согласии) относительно того, где мы можем уступить.Это несет для Украины абсолютно неприемлемый риск того, что общество не будет готово принять условия соглашения или же расколется по отношению к ним. Представьте, что завтра что-то произошло, и нужно подписать соглашение с РФ, а половина общества будет считать это государственной изменой, тогда как другая половина будет радоваться завершению войны. Мы этого хотим?Выступление Гончаренко прозвучало бомбой потому, что оно раздалось в удручающей тишине. Никто из известных политиков или высших государственных чиновников не сделал ничего для развертывания общественного диалога о политической цели войны, о стратегии победы, о красных линиях возможных соглашений, о геополитической позиции Украины в изменившемся мире. <...>Экономический аналитик Даниил МонинКак только кто-то предлагает мир, появляется организованная кампания, которая клеймит и делает из этого человека врага Украины. В 2025 году это был Трамп. Сейчас уже несколько дней врагом делают Гончаренко, который открыто выступил за необходимость мира и переговоров. Уверен что такая кампания неслучайна. И она показывает отношение к завершению войны лично Зеленского и всей его элиты вокруг, чтобы Зеленский лично не говорил в видео. Для меня лично все, кто за бесконечную войну - это враги Украины. Потому что война несёт исключительно разрушения, смерть и отсутствие каких либо перспектив. Это аксиома.Оппозиционный политик Александр ДубинскийУкраинцам я бы пока не советовал особенно радоваться неожиданному появлению "партии мира". <...>Банковая разыгрывает старую разводку - мир нам, конечно, нужен, но сначала условия переговоров должны пройти общественное обсуждение, после которого выяснится, что мир нужен всем, а согласиться нельзя ни на один из его пунктов. А дальше всё произойдёт само. Один пункт не устраивает Стерненко, второй - "Европейскую солидарность", третий - активистов, четвёртый - военных блогеров, а пятый вообще является государственной изменой. После чего все эти люди объединятся вокруг требования немедленно заключить мир - только не этот, не такой и желательно без каких-либо условий, которые могут устроить противоположную сторону. Так что "партейкамира" у нас действительно появляется. Просто задача её будет заключаться в том, чтобы не позволить никому о мире договориться.Политический аналитик Сергей МарченкоЭто очень смешно, но <...> Гончаренко в 2026 году повторяет программу своего политического оппонента Владимира Зеленского декабря 2018 года. В интервью Гордону** будущий верховный главнокомандующий сказал о <...> Донбассе дословно: "Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя…" И вот, через 8 лет, его слова о Донбассе почти дословно, повторяет самый ярый политический оппонент Алексей Гончаренко: "Давайте говорить". <...> Пан Алексей! Я знаю, что вы не терпите критики, а ваш <...> электорат не хочет нести груз войны, а хочет просто откупиться от Путина ценой других украинских земель. Но вы сильно вредите обороноспособности такими призывами, потому что обнадеживаете людей ФЕЙКОМ. Вы даете призрачную надежду на конец войны, прекрасно зная, что никаких переговоров, кроме о капитуляции, Путин вести не готов. Прекратите играть на чувствах несчастных, усталых людей. У вас есть куча тем, где вы можете набирать электоральные баллы, не вредя обороне. Коррупция, неудовлетворительное качество государственного управления, неготовность к зиме, провал с законами, к которым привязано финансирование – поле критики политических оппонентов огромно! Работайте с этим, не лезьте в войну!Политический аналитик, философ Сергей ДацюкПытался понять позицию патриотической парламентской фракции. Вот что получилось. Любые переговоры о мире – это признание того, что Россия победила. Это капитуляция. Мы капитулянтов во фракции не поддерживаем, но на эту позицию есть запрос народа. Молчат, что это большинство народа, но намекают о национальном бессознании этой части народа и публично говорят о российской деморализации через пропаганду (украинская пропаганда проиграла русской?) и российских спецоперациях внутри Украины. Критикуют какую-то украинскую власть (будто бы не они), потому что она нестратегическая. Любой план мира – это путь к поражению. Свою стратегию победы без мирных переговоров будут обсуждать непублично, потому что 12 лет войны этого не хватило. Теперь рефлексивный вопрос. А существует ли вообще патриотическая стратегия победы Украины в войне? Ведь патриотизм – это такой простой уровень сознания, где представления о стратегии в принципе не бывает. Стратегия всегда на таком уровне моделирования, где может спокойно и интеллектуально рассматривать фрагментацию не только России, но и Украины. Стратегия в войне, где нет явного победителя всегда непатриотическая, сложная, требует изменений патриотической идентичности. Поэтому патриотическая фракция фундаментально не может стратегировать.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент

https://ukraina.ru/20261005/est-chto-delit-o-chem-dogovoryatsya-rossiya-i-ssha-posle-kapitulyatsii-ukrainy-1083619018.html

https://ukraina.ru/20261005/ukrainu-opyat-oblomali-zelenskomu-ne-byt-dazhe-uproschennym-chlenom-es-1083617013.html

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский