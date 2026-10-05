https://ukraina.ru/20261005/vykhoda-bolshe-net-na-zapade-byut-trevogu-iz-za-provala-poslednego-shansa-ukrainy-na-vyzhivanie--1083624026.html

Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание

Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание - 05.10.2026 Украина.ру

Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание

Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать. Об этом 5 октября сообщило издание Financial Times

2026-10-05T17:37

2026-10-05T17:37

2026-10-05T17:37

новости

украина

россия

киев

юлия мендель

еврокомиссия

владимир зеленский

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/0d/1073073780_0:132:685:517_1920x0_80_0_0_b7286070d27341aebb89f4eae8124dd6.jpg

В публикации отмечается, что удары были нанесены не только по портам и судам, но и по самой способности Украины зарабатывать. Издание пишет, что значительное количество украинских фермеров не могут продать урожай. Многие вынуждены сдавать его по заниженным ценам, лишь бы не потерять под открытым небом. В статье подчеркивается, что динамика войны резко изменилась: с июля Россия закрыла Черное море для судоходства, перерезав главный маршрут выхода украинского экспорта на мировые рынки. Это не просто экономический удар — это часть кампании по подрыву Украины, признает FT.Между тем генеральный директор судового брокерского агентства "Формаг" Константин Тимошенко заявил, что сочетание украинских ударов по российским танкерам и кораблям "теневого флота" и наступления армии РФ на Одессу означает, что именно Черное море, а не Ормузский пролив, стало самым опасным театром для торгового судоходства. "Сейчас это не просто риск для судов, это гарантированный риск", — добавляет он. На этом фоне все громче звучат признания о финансовом коллапсе. Министр экономики Сергей Марченко сообщил, что Еврокомиссия не сможет покрыть весь оборонный дефицит бюджета Украины — речь о $27 миллиардах. В то же время бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина. Она заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.

https://ukraina.ru/20261005/goncharenko-vnov-predstavil-svoy-mirnyy-plan-zelenskiy-otvetil-1083619852.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, юлия мендель, еврокомиссия, владимир зеленский, financial times