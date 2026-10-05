Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание - 05.10.2026 Украина.ру
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Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание
Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание - 05.10.2026 Украина.ру
Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание
Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать. Об этом 5 октября сообщило издание Financial Times
2026-10-05T17:37
2026-10-05T17:37
новости
украина
россия
киев
юлия мендель
еврокомиссия
владимир зеленский
financial times
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В публикации отмечается, что удары были нанесены не только по портам и судам, но и по самой способности Украины зарабатывать. Издание пишет, что значительное количество украинских фермеров не могут продать урожай. Многие вынуждены сдавать его по заниженным ценам, лишь бы не потерять под открытым небом. В статье подчеркивается, что динамика войны резко изменилась: с июля Россия закрыла Черное море для судоходства, перерезав главный маршрут выхода украинского экспорта на мировые рынки. Это не просто экономический удар — это часть кампании по подрыву Украины, признает FT.Между тем генеральный директор судового брокерского агентства "Формаг" Константин Тимошенко заявил, что сочетание украинских ударов по российским танкерам и кораблям "теневого флота" и наступления армии РФ на Одессу означает, что именно Черное море, а не Ормузский пролив, стало самым опасным театром для торгового судоходства. "Сейчас это не просто риск для судов, это гарантированный риск", — добавляет он. На этом фоне все громче звучат признания о финансовом коллапсе. Министр экономики Сергей Марченко сообщил, что Еврокомиссия не сможет покрыть весь оборонный дефицит бюджета Украины — речь о $27 миллиардах. В то же время бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина. Она заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.
https://ukraina.ru/20261005/goncharenko-vnov-predstavil-svoy-mirnyy-plan-zelenskiy-otvetil-1083619852.html
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новости, украина, россия, киев, юлия мендель, еврокомиссия, владимир зеленский, financial times
Новости, Украина, Россия, Киев, Юлия Мендель, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Financial Times

Выхода больше нет: на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание

17:37 05.10.2026
 
© ФотоЗеленский в форме
Зеленский в форме - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Фото
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Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать. Об этом 5 октября сообщило издание Financial Times
В публикации отмечается, что удары были нанесены не только по портам и судам, но и по самой способности Украины зарабатывать. Издание пишет, что значительное количество украинских фермеров не могут продать урожай. Многие вынуждены сдавать его по заниженным ценам, лишь бы не потерять под открытым небом.
В статье подчеркивается, что динамика войны резко изменилась: с июля Россия закрыла Черное море для судоходства, перерезав главный маршрут выхода украинского экспорта на мировые рынки. Это не просто экономический удар — это часть кампании по подрыву Украины, признает FT.
"Ночь за ночью БПЛА и ракеты разрушают инфраструктуру в Одесской области и в Киеве, нацеливаясь, в частности, на электросеть. Эти разрушения подчеркивают острую нехватку у Украины средств ПВО, в частности ракет "Патриот", — отмечает издание.
Между тем генеральный директор судового брокерского агентства "Формаг" Константин Тимошенко заявил, что сочетание украинских ударов по российским танкерам и кораблям "теневого флота" и наступления армии РФ на Одессу означает, что именно Черное море, а не Ормузский пролив, стало самым опасным театром для торгового судоходства.
"Сейчас это не просто риск для судов, это гарантированный риск", — добавляет он. На этом фоне все громче звучат признания о финансовом коллапсе. Министр экономики Сергей Марченко сообщил, что Еврокомиссия не сможет покрыть весь оборонный дефицит бюджета Украины — речь о $27 миллиардах.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
16:43
Гончаренко* вновь представил свой "мирный план". Зеленский ответилДепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал в издании "Украинской правде" колонку, которая в Киеве вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Парламентарий предложил конкретный план по достижению мира, которого на Украине, по-видимому, никто видеть не желает. Об этом стало известно 5 октября
В то же время бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина. Она заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.
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