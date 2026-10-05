https://ukraina.ru/20261005/posle-predlozheniy-o-mire-teper-goncharenko-mechtaet-uvidet-goryaschuyu-moskvu--1083623131.html

После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву

После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву - 05.10.2026 Украина.ру

После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который еще недавно призывал договариваться с Россией, теперь выступил с желанием увидеть, как горит Москва. Об этом 5 октября он заявил в эфире британского телеканала Sky News

2026-10-05T18:03

2026-10-05T18:03

2026-10-05T18:03

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Журналист спросил прямо: если американцы давят на Владимира Зеленского, чтобы он пошел на сделку, даже если она не совсем соответствует желаниям киевского режима, есть ли у них основания для такого давления? Гончаренко* ответил: "Нам определенно нужен мир. И совершенно точно этот мир не будет выглядеть так, как, знаете, все украинцы хотят видеть поражение России".Этим самым Гончаренко* признался в собственном лицемерии: Киеву вовсе не нужен мир, при котором обе стороны смогут выйти с меньшими потерями, ему нужен мир, при котором "горит Москва". Ранее парламентарий предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов."Мирную" инициативу, кстати говоря, не оценили коллеги депутат. Коллега Гончаренко* по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович разразился гневной тирадой: "То, что предлагает Гончаренко*, — это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы".Подробности развития конфликта в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261005/goncharenko-vnov-predstavil-svoy-mirnyy-plan-zelenskiy-otvetil-1083619852.html

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новости, россия, москва, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, владимир вятрович, верховная рада, вооруженные силы украины, нато