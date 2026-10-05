После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву - 05.10.2026 Украина.ру
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После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву
После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву - 05.10.2026 Украина.ру
После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который еще недавно призывал договариваться с Россией, теперь выступил с желанием увидеть, как горит Москва. Об этом 5 октября он заявил в эфире британского телеканала Sky News
2026-10-05T18:03
2026-10-05T18:03
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Журналист спросил прямо: если американцы давят на Владимира Зеленского, чтобы он пошел на сделку, даже если она не совсем соответствует желаниям киевского режима, есть ли у них основания для такого давления? Гончаренко* ответил: "Нам определенно нужен мир. И совершенно точно этот мир не будет выглядеть так, как, знаете, все украинцы хотят видеть поражение России".Этим самым Гончаренко* признался в собственном лицемерии: Киеву вовсе не нужен мир, при котором обе стороны смогут выйти с меньшими потерями, ему нужен мир, при котором "горит Москва". Ранее парламентарий предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов."Мирную" инициативу, кстати говоря, не оценили коллеги депутат. Коллега Гончаренко* по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович разразился гневной тирадой: "То, что предлагает Гончаренко*, — это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы".Подробности развития конфликта в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261005/goncharenko-vnov-predstavil-svoy-mirnyy-plan-zelenskiy-otvetil-1083619852.html
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новости, россия, москва, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, владимир вятрович, верховная рада, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Москва, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Владимир Вятрович, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, НАТО

После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву

18:03 05.10.2026
 
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который еще недавно призывал договариваться с Россией, теперь выступил с желанием увидеть, как горит Москва. Об этом 5 октября он заявил в эфире британского телеканала Sky News
Журналист спросил прямо: если американцы давят на Владимира Зеленского, чтобы он пошел на сделку, даже если она не совсем соответствует желаниям киевского режима, есть ли у них основания для такого давления?
Гончаренко* ответил: "Нам определенно нужен мир. И совершенно точно этот мир не будет выглядеть так, как, знаете, все украинцы хотят видеть поражение России".
"После того, что Россия сделала с Украиной, мы хотим увидеть, как горит Москва. Это точно. Но для меня самое главное — остановить то, что горит Киев, и чтобы не горели Одесса, Харьков и другие украинские города. Поэтому нам нужно идти на компромиссы. Нам нужно заключить сделку с Россией. У нас нет другого выбора", — добавил депутат.
Этим самым Гончаренко* признался в собственном лицемерии: Киеву вовсе не нужен мир, при котором обе стороны смогут выйти с меньшими потерями, ему нужен мир, при котором "горит Москва".
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
16:43
Гончаренко* вновь представил свой "мирный план". Зеленский ответилДепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал в издании "Украинской правде" колонку, которая в Киеве вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Парламентарий предложил конкретный план по достижению мира, которого на Украине, по-видимому, никто видеть не желает. Об этом стало известно 5 октября
Ранее парламентарий предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов.
"Мирную" инициативу, кстати говоря, не оценили коллеги депутат. Коллега Гончаренко* по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович разразился гневной тирадой: "То, что предлагает Гончаренко*, — это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы".
Подробности развития конфликта в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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18:03После предложений о мире: теперь Гончаренко* мечтает увидеть горящую Москву
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