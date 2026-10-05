https://ukraina.ru/20261005/kievlyane-begut-iz-stolitsy-no-na-zapade-ukrainy-ikh-zhdut-tseny-kak-v-parizhe-1083626337.html
Киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже
Киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже - 05.10.2026 Украина.ру
Киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже
Киев и Одесса стремительно пустеют. По данным украинского агентства ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в столице выросло на 66%, а в Одессе — более чем втрое
2026-10-05T19:47
2026-10-05T19:47
2026-10-05T19:47
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новости
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При этом на западе Украины наблюдается обратная картина: в Черновцах предложений стало меньше почти на две трети, в Ужгороде и Ивано-Франковске — примерно на 60%. Люди массово покидают прифронтовые города, но бежать им, как выясняется, особо некуда.Аналитики подсчитали: в Киеве аренда однокомнатной квартиры забирает 40–48% дохода, а в Ужгороде — 100% средней местной зарплаты. Во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. То есть если киевлянин решит переехать на Западную Украину, спасая свою жизнь, ему придется отдавать на жильё почти всё, что он зарабатывает. Политтехнолог Андрей Золотарев подтверждает: настроение жителей столицы — "депрессивно-пессимистические". На улицах стало меньше машин, стоимость аренды в Ужгороде взлетела и давно превысила киевские цены. Разговоры о выезде из Киева перестали быть чем-то неприличным даже для тех, кто еще недавно клялся в патриотизме. Актриса Наталка Денисенко призналась, что "больше не выдерживает". Певица Оля Цибульская говорит, что у нее есть план на случай ухудшения, но "жить в ожидании катастрофы не будет". Модель Виктория Маремуха уже уехала с сыном. А британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из столицы в западную часть Украины. О том, что происходит в украинской столице, — в публикации Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне.
https://ukraina.ru/20261005/novomu-maydanu-byt-kievskie-vlasti-tormozyat-vosstanovlenie-svyazi-iz-za-ugrozy-protestov-1083604964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, ужгород, одесса, андрей золотарев, владимир зеленский, новости
Киевляне бегут из столицы, но на западе Украины их ждут цены как в Париже
Киев и Одесса стремительно пустеют. По данным украинского агентства ЛУН, за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в столице выросло на 66%, а в Одессе — более чем втрое
При этом на западе Украины наблюдается обратная картина: в Черновцах предложений стало меньше почти на две трети, в Ужгороде и Ивано-Франковске — примерно на 60%. Люди массово покидают прифронтовые города, но бежать им, как выясняется, особо некуда.
Аналитики подсчитали: в Киеве аренда однокомнатной квартиры забирает 40–48% дохода, а в Ужгороде — 100% средней местной зарплаты. Во Львове и Ивано-Франковске — 76–78%. То есть если киевлянин решит переехать на Западную Украину, спасая свою жизнь, ему придется отдавать на жильё почти всё, что он зарабатывает.
Политтехнолог Андрей Золотарев подтверждает: настроение жителей столицы — "депрессивно-пессимистические". На улицах стало меньше машин, стоимость аренды в Ужгороде взлетела и давно превысила киевские цены.
Разговоры о выезде из Киева перестали быть чем-то неприличным даже для тех, кто еще недавно клялся в патриотизме. Актриса Наталка Денисенко призналась, что "больше не выдерживает". Певица Оля Цибульская говорит, что у нее есть план на случай ухудшения, но "жить в ожидании катастрофы не будет". Модель Виктория Маремуха уже уехала с сыном. А британский политолог Александр Меркурис заявил, что существует вероятность эвакуации Владимира Зеленского и правительства из столицы в западную часть Украины.