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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 06.10.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542. Об этом Минобороны РФ вечером 5 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-06T00:31
2026-10-06T00:31
2026-10-06T00:31
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедшие сутки оказались исключением."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря сбиты 199 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 542 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотника, за сутки — 839.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, черное море, краснодарский край, ставропольский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, московская область, рязанская область, ростовская область, пво, минобороны рф, вс рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542. Об этом Минобороны РФ вечером 5 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедшие сутки оказались исключением.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря сбиты 199 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 542 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
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