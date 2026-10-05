Дроны не прорвутся: Насонов рассказал, как дополнительный эшелон ПВО прикроет объекты в тылу - 05.10.2026 Украина.ру
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Дроны не прорвутся: Насонов рассказал, как дополнительный эшелон ПВО прикроет объекты в тылу
Дроны не прорвутся: Насонов рассказал, как дополнительный эшелон ПВО прикроет объекты в тылу - 05.10.2026 Украина.ру
Дроны не прорвутся: Насонов рассказал, как дополнительный эшелон ПВО прикроет объекты в тылу
Дополнительный эшелон ПВО призван повысить коэффициент поражения вражеских средств воздушного нападения. Наша промышленность смогла наладить выпуск необходимого количества средств обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-05T18:30
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Ранее командующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев заявил о создании дополнительного эшелона ПВО, который прикрывает от дронов войска и тыловые объекты на оперативной глубине.Отвечая на вопрос о том, как реализуется дополнительный эшелон ПВО, эксперт заявил, что промышленность смогла наладить выпуск необходимого количества средств.Насонов отметил, что никто не отменял закон перехода количества в качество. "Наша промышленность смогла наладить выпуск необходимого количества средств ПВО. Как стационарных, так и мобильных", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, направление воздушных налетов ВСУ определяет российская космическая разведка и самолеты ДРЛО А-50. "Следующее, что нужно определить, это точки запуска. Дополнительный эшелон ПВО должен повысить коэффициент поражения вражеских средств воздушного нападения", — отметил он.При этом противник применяет комбинированные средства поражения: сначала запускает "пустышки", чтобы вскрыть места расположения средств ПВО, а серьёзные боеприпасы — в короткий момент перезарядки установок, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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Дроны не прорвутся: Насонов рассказал, как дополнительный эшелон ПВО прикроет объекты в тылу

18:30 05.10.2026
 
© РИА НовостиЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости
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Дополнительный эшелон ПВО призван повысить коэффициент поражения вражеских средств воздушного нападения. Наша промышленность смогла наладить выпуск необходимого количества средств обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее командующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев заявил о создании дополнительного эшелона ПВО, который прикрывает от дронов войска и тыловые объекты на оперативной глубине.
Отвечая на вопрос о том, как реализуется дополнительный эшелон ПВО, эксперт заявил, что промышленность смогла наладить выпуск необходимого количества средств.
Насонов отметил, что никто не отменял закон перехода количества в качество. "Наша промышленность смогла наладить выпуск необходимого количества средств ПВО. Как стационарных, так и мобильных", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, направление воздушных налетов ВСУ определяет российская космическая разведка и самолеты ДРЛО А-50.
"Следующее, что нужно определить, это точки запуска. Дополнительный эшелон ПВО должен повысить коэффициент поражения вражеских средств воздушного нападения", — отметил он.
При этом противник применяет комбинированные средства поражения: сначала запускает "пустышки", чтобы вскрыть места расположения средств ПВО, а серьёзные боеприпасы — в короткий момент перезарядки установок, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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