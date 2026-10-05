https://ukraina.ru/20261005/popytka-k-begstvu-merts-skrylsya-ot-nemtsev-v-kieve-no-ne-dogovorilsya-k-zelenskim--1083620185.html

Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским

Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским - 05.10.2026 Украина.ру

Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц побывал с незапланированным визитом в Киеве. Соотечественники канцлера узнали об этой поездке задним числом. Причем, это произошло в тот самый день, когда в Германии отмечается День германского единства – годовщина вхождения Германской Демократической Республики в состав ФРГ

2026-10-05T17:01

2026-10-05T17:01

2026-10-05T17:46

эксклюзив

германия

украина

фридрих мерц

владимир зеленский

рютте

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083624258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cda75456365659c77c389b73e514b7b.jpg

Поездка к Владимиру Зеленскому происходила на фоне рекордного падения рейтингов Мерца и его партии – Христианско-демократического союза (ХДС).По данным свежего опроса института Forsa, выполненного для телевизионных каналов RTL и N-TV, политику канцлера одобряют на сегодня не более 10% немцев, и он уверенно тянет за собой на дно своих политических соратников по коалиционному блоку. Согласно результатам последнего общенационального опроса агентства INSA, сделанного по заказу издания Bild, рейтинги ХДС скатились до исторического минимума, и составляют на сегодня всего 18%. А партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), напротив, получила поддержку у 30% респондентов.Разрыв между АдГ и христианскими демократами впервые составил на сегодня 12%, и продолжает расти. При этом, поддержка "Альтернативы для Германии" носит откровенно протестный характер. Многие жители Германии признаются социологам, что они не в восторге от правых, однако готовы голосовать за любую политическую силу, которая предлагает им перемены. При условии, что победившая партия снесет катастрофически непопулярного и смертельно надоевшего своим согражданам канцлера, наконец отправив его на свалку истории.Германские левые активно протестуют против главы правительства, называя его "канцлером войны". Демонстрация противников военного блока НАТО освистала канцлера в немецком городе Мюнстере, когда он появился на балконе местной ратуши в сопровождении генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, которому вручили государственную премию "за вклад в обеспечение устойчивого мира и международного взаимопонимания".Собравшиеся в Мюнстере немцы хором кричали Мерцу и Рютте фразу: "кровь на ваших руках!" – обвиняя их в поддержке Израиля и Украины, а также в резком увеличении военных заказов за счет экономии на социальных расходах немецких граждан.Специальный опрос, проведенный по заказу ARD-DeutschlandTrend, показал, что 42% жителей Германии считают поставки оружия Украине "чрезмерными", а милитаризация страны вызывает среди немцев широкое недовольство.Накануне украинского вояжа Мерца по всей территории ФРГ прошли митинги против возобновления обязательной военной службы, в которых участвовала несовершеннолетняя молодежь – около 45 тысяч возмущенных школьников, протестовавших в ста населенных пунктах Германии. Новое поколение европейцев не хочет отдавать своих жизни во имя защиты коррупционного режима Зеленского.Свежий соцопрос ZDF показал – 65% немецких респондентов не верят, что Мерц останется канцлером до очередных парламентских выборов в 2029 году, рассчитывая на то, что он досрочно подаст в отставку под давлением массового недовольства со стороны избирателей.От Мерца начинают дистанцироваться собственные соратники. Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт, представляющий ХДС в интервью Handelsblatt потребовал "программного перезапуска" федерального правительства, фактически поставив под вопрос дальнейшее пребывание Мерца на посту канцлера. Премьер-министр Гессена Борис Райн также раскритиковал последние законодательные инициативы своего шефа. И эти попытки спастись с тонущего политического корабля говорят о том, что в окружении Мерца постепенно назревает внутренний бунт.По данным Bloomberg, после недавних поражений на земельных выборах в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт в Христианско-демократическом союзе активно обсуждают возможность партийного переворота, рассуждая о том, что сохранение Мерца на должности канцлера "может принести только вред". Причем, источники в ХДС говорят о том, что уход Мерца может произойти "скорее раньше, чем позже"."Люди устали от этого канцлера. То, что Мерц продолжает цепляться за свой пост и хочет просто продолжать свою провальную и отвергнутую народом политику, свидетельствует об абсолютном отрицании реальности и презрении к избирателям", – заявила известный левый политик Сара Вагенкнехт, выражая этими словами позицию миллионов жителей Германии, вне зависимости от их политических взглядов.Однако Мерц не хочет расставаться со свей должностью, а его неожиданная поездка в Киев является попыткой продемонстрировать, что он совершенно не считается с мнением граждан своей страны.Выступая перед журналистами в украинской столице, канцлер сообщил, что не разделяет мнение немцев, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Он обвинил в своих низких рейтингах "российскую пропаганду" и заявил, что намерен придерживаться прежнего курса, направленного на конфронтацию с Москвой – не обращая внимания на то, что думают по этому поводу избиратели."Российские сети и их пособники в Германии распространяют систематическую дезинформацию. И вы видите, что сегодня я более решительно настроен, чем когда-либо, потому что это действительно решающий момент", – пафосно высказался об этом немецкий канцлер.Мерц объявил о том, что он привез Зеленскому очередной финансовый транш объемом около миллиарда евро, в который включены дальнобойное оружие и ударные беспилотники. Кроме того, Берлин собирается передать Киеву еще 350 миллионов евро на поддержку энергетического сектора.Однако обсуждение основных политических вопросов по прежнему находится в тупике. По данным Politico, Зеленский не смог договориться с немецким гостем об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз – поскольку канцлер предлагает ему удовольствоваться "ассоциированным членством", без права голоса в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте.Краткосрочная поездка в Киев стала для канцлера выстрелом в ногу, угрожая уронить его рейтинги в сторону нуля. Попытки продать избирателям "героизм" главы правительства, который якобы рисковал жизнью на Украине, вызывает у немецкой прессы нескрываемые насмешки. Журналисты высмеивают Мерца, называя его вояж попыткой сбежать из своей страны от разгневанных избирателей, которых он страшится больше всего."Кто получает овации в Киеве и терпит поражение в Магдебурге, должен спросить себя: была ли поездка в зону конфликта обязанностью, или бегством?" – насмешливо пишет об этом сегодня газета Berliner Zeitung.Немецкая оппозиция называет действия Мерца "актом политического отчаяния". Однако критическая непопулярность внутри Германии подталкивает канцлера к эскалации в отношениях с Россией. А это вполне может подтолкнуть его к безответственным и провокационным действиям, направленным на то, чтобы втянуть Европу в прямой военный конфликт на стороне режима Зеленского.

https://ukraina.ru/20260921/za-severnye-potoki-i-ukrainu-partiya-kantslera-mertsa-s-treskom-proigrala-novye-vybory-v-germanii-1083337648.html

германия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, германия, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, рютте, россия