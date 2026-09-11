Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды вновь захватывают Умань - 11.09.2026 Украина.ру
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Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды вновь захватывают Умань
Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды вновь захватывают Умань - 11.09.2026 Украина.ру
Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды вновь захватывают Умань
Хасиды массово едут на Украину – в город Умань Черкасской области, где находится могила рабби Нахмана – основателя брацлаского направления хасидизма. Местные телеграм-каналы публикуют видеозаписи огромных очередей на границе в Шегинях во Львовской области
2026-09-11T07:03
2026-09-11T07:03
эксклюзив
украина
умань
владимир зеленский
израиль
вооруженные силы украины
тцк
богдан безпалько
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Все евреи, принадлежащие к течению хасидизма, считают своей обязанностью хотя бы раз в жизни побывать на могиле рабби Нахмана, умершего в 1810 году. Лучше всего это делать на праздник Нового года Рош ха-Шана. Считается, что хасиды, встретившие этот праздник возле могилы духовного отца, проведут весь год в благополучии. Поэтому они приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Во время паломничества хасиды учат мальчиков Торе.Праздник Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в еврейском месяце тишрей (сентябрь или октябрь). В этом году он продлится с вечера 11 сентября до вечера 13 сентября. Ожидается, что в Умань приедет до 50 тысяч паломников.Большинство из них на сегодняшний день уже прибыло на место своего паломничества. Украинский журналист и блогер Александр Шелест* в своем телеграм-канале показывает видео с автовокзала Винницы, где видно, как хасидов встречает большое количество микроавтобусов с надписью "ЗСУ" (Вооруженные силы Украины, - Ред.), примерно таких же, каких используют сотрудники ТЦК при насильственной мобилизации."Это им говорят, что в Умань. А окажутся в Дружковке (населенный пункт на линии боевого соприкосновения, - Ред.)", - комментируют увиденное читатели телеграм-канала.За неделю до праздника Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Умань во время ежегодного паломничества к могиле рабби Нахмана. В том числе мужчин с двойным гражданством США и Украины предупредили, что могут столкнуться с ограничениями на выезд из Украины и подлежать призыву на военную службу.Израиль тем временем отправил собственных полицейских в Умань для усиления общественного порядка и безопасности в районе проживания паломничества брацлавских хасидов. Об этом 6 сентября сообщила полиция Черкасской области на своей странице в соцсетях. В публикации уточняется, что израильские коллеги останутся в городе до завершения Рош ха-Шана.Министерство иностранных дел Украины еще в конце июля призвало паломников-хасидов воздержаться от поездки в Умань из-за невозможности обеспечить полноценную безопасность иностранным гражданам. Тех, кто все-таки решиться на поездку, призвали учитывать дополнительные регулировки, связанные с военным положением.Запрещать запрещали, но так и не запретилиВ предыдущие годы украинские власти пытались вовсе запретить иностранцам, включая израильтян, приезжать в Умань на празднование Раш ха-Шана.В июле 2024 года Израиль ввёл для украинцев требование подавать при посещении страны документы на получение разрешения на пребывание до 90 дней. Украинская сторона подсчитала, что это нивелирует безвизовый режим между Израилем и Украиной. В ответ Киев решил ввести ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников.Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить израильским паломникам приехать в Умань.В 2025 году никакого обращения не последовало и власти в Киеве снова заявили о намерении запретить хасидам отпраздновать Раш ха-Шан в Умани. Украинские чиновники сослались на ситуацию в сфере безопасности и отсутствие официального обращения со стороны Тель-Авива.Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на официальных лиц Украины, писало, что для того, чтобы пустить паломников в Умань, Киев требует финансовой поддержки и содействия от израильской полиции в обеспечении безопасности.Заработать, но не без издержекДля самих жителей Умани еврейский Новый год – это возможность заработать за неделю весь годовой доход. В 2025 году количество паломников превзошло все ожидания. По данным национальной полиции, на празднование их прибыло почти 40 тыс., из них 38 тыс. – иностранцев. Аренда комнаты за сутки стартовала от 50 евро, а цены на частные дома доходили до 3000 евро за две ночи, что, по оценкам местной прессы, дороже отдыха на Мальдивах.Правда, позже в соцсетях распространилось видео, как хасиды гуляют по городу с козой, а городская спасательная служба зафиксировала несколько случаев, когда паломники разводили открытый огонь прямо в домах."Для жителей Умани приезд хасидов не только возможность заработать на сдаче жилья, но и горы мусора по городу и окрестностям, которые паломники оставляют после себя, и взлетевшие цены в магазинах", - констатирует 10 сентября автор страницы "Украины больше нет" в социальной сети "В Контакте".Под чужим флагом?Все годы специальной военной операции паломничество хасидов в Умань не прекращалось, несмотря на военные действия на территории Украины или на остановку работы международных аэропортов. Наоборот, если верить официальной статистике, паломников изо года в год становится все больше и больше, вопреки предостережениям внешнеполитических ведомств как их стран, так и самой Украины.В этом году, однако, для паломников есть одна потенциальная опасность больше. Праздник Рош ха-Шана в этом году совпадает с попытками США возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Однако не все международные акторы одинаково заинтересованы в возобновлении дипломатических усилий для завершения украинского конфликта. Вопрос, насколько в дипломатическом урегулировании заинтересован и сам Зеленский.Особые опасения вызывает тот факт, что для обеспечения безопасности передвижения паломников задействована логистика ВСУ.Могут ли злоумышленники использовать мероприятие с участием такого количества иностранных гостей, при этом граждан разных стран для организации провокации под чужим флагом? Вероятность оценил в комментрии для издания Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Я не думаю, что сейчас будут осуществляться какие-то провокации против хасидов, которые посещают с традиционным, ежегодным паломничеством Умань. Еврейское мировое сообщество – достаточно большая, весомая сила, и она всегда может поставить на место даже такого человека как Зеленский", – считает политолог.По словам Безпалько, Зеленский сам должен быть заинтересован в том, чтобы полностью обезопасить всех паломников и предоставить им транспорт. Но он не может убедить местных жителей, чтобы они не завышали цены на жилье в Умани и окрестностях."В целом меня больше удивляют сами хасиды, которые едут в паломничество в страну, охваченную интенсивными военными действиями. С другой стороны, логика верующего такова, что он вручает себя в руки божьи и отправляется в паломничество", – подытожил Богдан Безпалько.*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
https://ukraina.ru/20250920/vygodnyy-antisemitizm-evreyskiy-variant-ttsk-i-drugie-priklyucheniya-khasidov-na-puti-k-umani-1068859740.html
https://ukraina.ru/20260721/donetskaya-sinagoga-v-2014-godu-vo-vremya-voyny-kormila-vsekh-i-nuzhdayuschikhsya-evreev-i-nuzhdayuschikhsya-1081695897.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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эксклюзив, украина, умань, владимир зеленский, израиль, вооруженные силы украины, тцк, богдан безпалько
Эксклюзив, Украина, Умань, Владимир Зеленский, Израиль, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Богдан Безпалько

Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды вновь захватывают Умань

07:03 11.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Хасиды массово едут на Украину – в город Умань Черкасской области, где находится могила рабби Нахмана – основателя брацлаского направления хасидизма. Местные телеграм-каналы публикуют видеозаписи огромных очередей на границе в Шегинях во Львовской области
Все евреи, принадлежащие к течению хасидизма, считают своей обязанностью хотя бы раз в жизни побывать на могиле рабби Нахмана, умершего в 1810 году. Лучше всего это делать на праздник Нового года Рош ха-Шана.
Считается, что хасиды, встретившие этот праздник возле могилы духовного отца, проведут весь год в благополучии. Поэтому они приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Во время паломничества хасиды учат мальчиков Торе.
Праздник Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в еврейском месяце тишрей (сентябрь или октябрь). В этом году он продлится с вечера 11 сентября до вечера 13 сентября. Ожидается, что в Умань приедет до 50 тысяч паломников.
Большинство из них на сегодняшний день уже прибыло на место своего паломничества. Украинский журналист и блогер Александр Шелест* в своем телеграм-канале показывает видео с автовокзала Винницы, где видно, как хасидов встречает большое количество микроавтобусов с надписью "ЗСУ" (Вооруженные силы Украины, - Ред.), примерно таких же, каких используют сотрудники ТЦК при насильственной мобилизации.
"Это им говорят, что в Умань. А окажутся в Дружковке (населенный пункт на линии боевого соприкосновения, - Ред.)", - комментируют увиденное читатели телеграм-канала.
За неделю до праздника Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Умань во время ежегодного паломничества к могиле рабби Нахмана. В том числе мужчин с двойным гражданством США и Украины предупредили, что могут столкнуться с ограничениями на выезд из Украины и подлежать призыву на военную службу.
Израиль тем временем отправил собственных полицейских в Умань для усиления общественного порядка и безопасности в районе проживания паломничества брацлавских хасидов. Об этом 6 сентября сообщила полиция Черкасской области на своей странице в соцсетях. В публикации уточняется, что израильские коллеги останутся в городе до завершения Рош ха-Шана.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана. - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
20 сентября 2025, 06:53
Выгодный антисемитизм, еврейский вариант ТЦК и другие приключения хасидов на пути к УманиПразднование в этом году Рош-ха-Шана в Умани сопряжено для паломников-хасидов с рядом серьёзных вызовов
Министерство иностранных дел Украины еще в конце июля призвало паломников-хасидов воздержаться от поездки в Умань из-за невозможности обеспечить полноценную безопасность иностранным гражданам. Тех, кто все-таки решиться на поездку, призвали учитывать дополнительные регулировки, связанные с военным положением.
Запрещать запрещали, но так и не запретили
В предыдущие годы украинские власти пытались вовсе запретить иностранцам, включая израильтян, приезжать в Умань на празднование Раш ха-Шана.
В июле 2024 года Израиль ввёл для украинцев требование подавать при посещении страны документы на получение разрешения на пребывание до 90 дней. Украинская сторона подсчитала, что это нивелирует безвизовый режим между Израилем и Украиной. В ответ Киев решил ввести ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников.
Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить израильским паломникам приехать в Умань.
В 2025 году никакого обращения не последовало и власти в Киеве снова заявили о намерении запретить хасидам отпраздновать Раш ха-Шан в Умани. Украинские чиновники сослались на ситуацию в сфере безопасности и отсутствие официального обращения со стороны Тель-Авива.
Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на официальных лиц Украины, писало, что для того, чтобы пустить паломников в Умань, Киев требует финансовой поддержки и содействия от израильской полиции в обеспечении безопасности.
Заработать, но не без издержек
Для самих жителей Умани еврейский Новый год – это возможность заработать за неделю весь годовой доход. В 2025 году количество паломников превзошло все ожидания. По данным национальной полиции, на празднование их прибыло почти 40 тыс., из них 38 тыс. – иностранцев. Аренда комнаты за сутки стартовала от 50 евро, а цены на частные дома доходили до 3000 евро за две ночи, что, по оценкам местной прессы, дороже отдыха на Мальдивах.
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
21 июля, 14:29
Донецкая синагога в 2014 году во время войны кормила всех: и нуждающихся евреев, и нуждающихся неевреев
Правда, позже в соцсетях распространилось видео, как хасиды гуляют по городу с козой, а городская спасательная служба зафиксировала несколько случаев, когда паломники разводили открытый огонь прямо в домах.
"Для жителей Умани приезд хасидов не только возможность заработать на сдаче жилья, но и горы мусора по городу и окрестностям, которые паломники оставляют после себя, и взлетевшие цены в магазинах", - констатирует 10 сентября автор страницы "Украины больше нет" в социальной сети "В Контакте".
Под чужим флагом?
Все годы специальной военной операции паломничество хасидов в Умань не прекращалось, несмотря на военные действия на территории Украины или на остановку работы международных аэропортов. Наоборот, если верить официальной статистике, паломников изо года в год становится все больше и больше, вопреки предостережениям внешнеполитических ведомств как их стран, так и самой Украины.
В этом году, однако, для паломников есть одна потенциальная опасность больше. Праздник Рош ха-Шана в этом году совпадает с попытками США возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Однако не все международные акторы одинаково заинтересованы в возобновлении дипломатических усилий для завершения украинского конфликта. Вопрос, насколько в дипломатическом урегулировании заинтересован и сам Зеленский.
Особые опасения вызывает тот факт, что для обеспечения безопасности передвижения паломников задействована логистика ВСУ.
Могут ли злоумышленники использовать мероприятие с участием такого количества иностранных гостей, при этом граждан разных стран для организации провокации под чужим флагом? Вероятность оценил в комментрии для издания Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Я не думаю, что сейчас будут осуществляться какие-то провокации против хасидов, которые посещают с традиционным, ежегодным паломничеством Умань. Еврейское мировое сообщество достаточно большая, весомая сила, и она всегда может поставить на место даже такого человека как Зеленский", – считает политолог.
9 сентября 2021, 11:11
«Шалом? Шолом»: необычный хасид в Умани попал на фотоВ Умани Черкасской области, куда традиционно для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана) съезжаются хасиды, заметили паломника, который пошел на радикальные меры соблюдения социальной дистанции. Об этом 8 сентября сообщило Instagram-сообщество uman.times
По словам Безпалько, Зеленский сам должен быть заинтересован в том, чтобы полностью обезопасить всех паломников и предоставить им транспорт. Но он не может убедить местных жителей, чтобы они не завышали цены на жилье в Умани и окрестностях.
"В целом меня больше удивляют сами хасиды, которые едут в паломничество в страну, охваченную интенсивными военными действиями. С другой стороны, логика верующего такова, что он вручает себя в руки божьи и отправляется в паломничество", – подытожил Богдан Безпалько.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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ЭксклюзивУкраинаУманьВладимир ЗеленскийИзраильВооруженные силы УкраиныТЦКБогдан Безпалько
 
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